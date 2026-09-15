Společnost AISLE se spojila s agenturou ENISA, aby pomohla zabezpečit infrastrukturu stojící za evropským aktem o kybernetické odolnosti

Společnost AISLE, průkopník v oblasti správy životního cyklu zranitelností nativně postavené na umělé inteligenci, dnes oznámila, že podpořila spuštění jednotné platformy pro ohlašování (SRP) zřízené podle aktu Evropské unie o kybernetické odolnosti (CRA), kterou vyvinula, spravuje a provozuje Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA).
Ve spolupráci s agenturou ENISA zabezpečila suverénní platforma pro správu zranitelností společnosti AISLE platformu SRP, která je nyní k dispozici v souladu s prvním ohlašovacím termínem podle CRA, jenž připadá na 11. září 2026. Proces úplné smyčky společnosti AISLE zůstane zaveden i nadále a bude průběžně podporovat další vydání platformy.
Platforma SRP je jednotným vstupním místem, jehož prostřednictvím musejí výrobci produktů s digitálními prvky prodávaných v EU hlásit aktivně zneužívané zranitelnosti a závažné incidenty, jak vyžaduje CRA. První záznam musí být pořízen do 24 hodin od okamžiku, kdy se organizace o rozhodné události dozví, a do 72 hodin po něm musí následovat podrobnější oznámení. Agentura ENISA provozuje platformu SRP v tomto rámci.
Hans de Vries, ředitel pro kybernetickou bezpečnost a provoz (COO) agentury ENISA, uvedl: „Jednotná platforma pro ohlašování zahrnuje technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání důvěrnost předávaných informací. Agentura ENISA provedla v rámci vývoje a zabezpečení platformy uživatelské a bezpečnostní testování s příslušnými zainteresovanými stranami, včetně národních týmů CSIRT. Děkuji společnosti AISLE za důležitou bezpečnostní revizi kódu, kterou provedla s využitím umělé inteligence.“
Jaya Baloo, COO a CISO společnosti AISLE, uvedla: „Ohlašovací infrastruktura funguje jen tehdy, je-li důvěryhodná ve chvíli, kdy ji organizace potřebují nejvíce. Platforma CRA-SRP je jako každý jiný kritický systém, a proto je zásadní zajistit její bezpečnost při spuštění i po něm. Jsme hrdí na to, že si agentura ENISA vybrala právě nás jako partnera pro tu část testování své infrastruktury, která se týká správy zranitelností.“
Další informace o společnosti AISLE a o CRA najdete zde. Více o platformě CRA-SRP se dozvíte v těchto materiálech a často kladených dotazech agentury ENISA.
O společnosti AISLE™
Společnost AISLE je průkopníkem v oblasti správy životního cyklu zranitelností nativně postavené na umělé inteligenci: bezpečnostní týmy autonomně provede od detekce až k ověřeným opravám schváleným člověkem. Naše platforma s uzavřenou smyčkou odhaluje zranitelnosti, které starší nástroje přehlédnou, vytváří záplaty připravené ke sloučení a s každým cyklem nápravy se zlepšuje. Díky nasazení v cloudu, v místní infrastruktuře i v prostředích oddělených od sítě slouží společnost AISLE i těm nejregulovanějším odvětvím s nejvyššími nároky na bezpečnost. Více informací najdete na aisle.com.
Kontakt pro média Tiskové oddělení společnosti AISLEpress@aisle.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59154.