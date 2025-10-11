Společnost Alamar Biosciences uvádí na trh test NULISAqpcr™ BD-pTau217: průlom v neinvazivní detekci biomarkerů specifických pro mozek v rámci výzkumu Alzheimerovy choroby

Společnost Alamar Biosciences, která se zabývá přesnou proteomikou umožňující včasnou detekci onemocnění, dnes oznámila uvedení testu NULISAqpcr™ BD-pTau217 na trh. Jedná se o revoluční pokrok v kvantifikaci fosforylovaného tau 217 (pTau217) pocházejícího z mozku na základě krevního testu. Tau 217 je klíčovým biomarkerem ve výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších tauopatií. Tento první test svého druhu je jediným dostupným singleplexovým řešením odvozeným z mozku a stanovuje nový standard pro přesnost a specifičnost CNS (centrálního nervového systému) ve výzkumu neurodegenerativních onemocnění.
Test NULISAqpcr BD-pTau217, založený na vlastní platformě NULISA™ společnosti Alamar, poskytuje bezprecedentní citlivost a specifičnost u neinvazivních typů vzorků, jako je plazma, sérum a zaschlé krevní skvrny. U tohoto výzkumného testu přímé měření pTau217 pocházejícího z CNS bez nutnosti odběru mozkomíšního moku (CSF) nebo PET zobrazování odstraňuje stávající překážky bránící širokému použití v populačních studiích nebo longitudinálních klinických studiích.
„Test NULISAqpcr BD-pTau217 přináší nový pohled na možnosti kvantifikace biomarkerů CNS," uvedl Dr. Yuling Luo, zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Alamar Biosciences. „Díky odstranění šumu z periferních zdrojů tau mohou výzkumníci nyní detekovat významné změny v mozku dříve a s vyšší přesností."
„Výkon testů pTau217 společnosti Alamar specifických pro mozek je vynikající," uvedl Jonathan Schott, MD, PhD, profesor neurologie na University College London. „Pokud jde o detekci Alzheimerovy patologie s kognitivními symptomy, naše předběžné výsledky naznačují, že formát singleplex funguje přinejmenším stejně dobře jako zavedené testy ptau217 v plazmě, ale má vyšší změnu u poměru mezi dvěma kvantitativními měřeními a vede k menšímu počtu vzorků klasifikovaných jako neurčité. Ve výzkumném prostředí jsou mozkově specifické pTau naměřené pomocí multiplexového testu velmi slibné pro detekci asymptomatických jedinců s vysokou úrovní Alzheimerovy patologie, kteří mohou být kandidáty pro klinické studie terapií modifikujících průběh onemocnění."
Test BD-pTau217, který je k dispozici jako singleplexový test NULISAqpcr nebo v rámci multiplexového panelu NULISAseq™ CNS Disease Panel 120, podpoří jak objevný, tak translační výzkum. Automatizovaný pracovní postup testu umožňuje zpracování více než 220 vzorků denně pomocí systému ARGO™ HT, což jej činí ideálním pro vysoce výkonnou analýzu v kohortách pacientů nebo populačních studiích.
Společnost Alamar Biosciences pokračuje ve spolupráci s neurovědeckou komunitou s cílem odhalit poznatky o biomarkerech, které urychlí pokrok v oblasti Alzheimerovy choroby a dalších onemocnění. Více informací naleznete na alamarbio.com.
Test NULISA BD-pTau217 je určen pouze pro výzkumné účely, nikoli pro použití v diagnostických postupech.
O společnosti Alamar Biosciences, Inc.
Alamar Biosciences je soukromá společnost zabývající se biologickými vědami, jejímž posláním je podporovat přesnou proteomiku s cílem umožnit co nejčasnější detekci nemocí. Vlastní platforma NULISA™ společnosti spolu se systémem ARGO™ HT efektivně pracují s nejnovějším pokrokem v genomice a dosahují detekční citlivosti v řádu jednotek attomolů, což výrazně převyšuje nejcitlivější technologii detekce proteinů, která je v současné době na trhu k dispozici. Další informace naleznete na alamarbio.com.
