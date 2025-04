Společnost Alfa Bio s.r.o., domov značky LUNTER, mění název na New Originals (SK) s.r.o. – Česko je pro značku LUNTER velice důležitým trhem

Změna názvu z Alfa Bio s.r.o. na New Originals (SK) s.r.o. zdůrazňuje propojení a podtrhuje jednotnou identitu a společné závazky pod jednou korporátní střechou. Ačkoliv se název společnosti mění, oddanost celým potravinám, rodinným hodnotám, inovacím, kvalitě a spolehlivosti zůstává nezměněna. Zároveň společnost New Originals (SK) s.r.o. pokračuje v úspěšné expanze na evropský trh. Jako firma se slovenskými kořeny bude New Originals (SK) i nadále stavět na úspěšné kombinaci místního podnikání a neustálé inovace.

"Od doby, kdy společnost založil můj otec Ján Lunter, jsme se neustále zaměřovali na rozvoj, pokrok a udržitelný růst. Expanze na další trhy je důležitým krokem v dalším rozvoji naší společnosti a pokračováním našeho dlouhodobého úspěšného příběhu,“ říká Juraj Lunter, CMO společnosti New Originals Company.

Tato změna názvu je čistě formální a nemá vliv na právní strukturu ani produktové portfolio. "Jako součást The New Originals Company, New Originals (SK) s.r.o. i nadále poskytuje vynikající produkty a služby našim zákazníkům a partnerům. Vážíme si jejich důvěry a loajality a těšíme se na pokračování a rozvoj naší úspěšné spolupráce na slibném a rostoucím trhu,“ říká Matthias Krön, generální ředitel New Originals Company.

LUNTER – průkopník tofu již více než 30 let

Oblíbená a dobře etablovaná značka LUNTER zůstává nezměněna a pokračuje v historii jako průkopník tofu s novým a svěžím designem značky. Více než 30 let se LUNTER specializuje na výrobu vysoce kvalitního tofu z čistých surovin, tradičními výrobními metodami a bez zbytečných přísad. Chlazené LUNTER pomazánky v mnoha různých příchutích jsou také velmi oblíbené a otevírají novou škálu potravin. Značka se věnuje zpřístupnění rostlinné stravy širokému okruhu lidí – ať už jde o dlouholeté nadšence do tofu, kulinářské objevitele, nebo ty, kteří hledají zdravé možnosti jídla. Tento přístup významně přispívá k úspěchu značky, LUNTER je vedoucí značkou tofu na Slovensku a v České republice*.

Původ LUNTER sahá do Banské Bystrice na Slovensku, kde zakladatel Ján Lunter začal experimentovat s tofu v malé sklepní výrobně, dlouho předtím, než rostlinná strava získala masovou popularitu. Jeho vizí bylo etablovat tofu jako základní potravinu pro každého, nejen pro vegetariány. Dnes tento stejný průkopnický duch stále pohání značku vpřed, spojujíc inovace s oddaností původním hodnotám.

LUNTER představuje nový design LUNTER, průkopník tofu, vstupuje do nové éry s čerstvou, moderní identitou značky. Od 1. dubna 2025 bude tofu LUNTER k dispozici na pultech v novém, uživatelsky přívětivém obalu, který je navržen tak, aby zlepšil přehlednost a inspiroval k domácímu vaření. Aktualizovaný design má další výhody – je zaměřen na pomoc zákazníkům jasně rozlišit produkty a snadno najít ten správný produkt podle jejich potřeb. S novým barevným konceptem a designovými prvky se značka odlišuje od ostatních a odchází od příliš známých zelených barev rostlinných produktů.

O společnosti The New Originals Company

Společnost The New Originals Company byla založena ve Vídni a je předním evropským výrobcem tofu, s výrobními závody v Německu, na Slovensku, v Rumunsku a v Nizozemí. Její portfolio zahrnuje známé značky, jako jsou Lunter, Omami, SoFine a Inedit. Dále, prostřednictvím specialisty na privátní značky Plant Republic, společnost New Originals Company dodává evropským maloobchodníkům, průmyslu a zákazníkům značky.

Název společnosti odráží její poslání: vytvářet inovativní produkty, které vycházejí z bohaté tradice tofu, s důrazem na kvalitu a transparentnost v celé dodavatelské síti. Spojením tradičních metod s moderními dietními potřebami společnost The New Originals Company pionýrsky formuje novou potravinovou kulturu pro budoucnost. Společnost je oddaná udržitelnosti, úzce spolupracuje s místními farmáři a používá šetrné zpracovatelské techniky, aby zachovala nejvyšší kvalitu svých produktů.

