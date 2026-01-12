Společnost ANAFRA slaví 20 let od svého založení

"Cesta, která nás vedla k založení společnosti ANAFRA, započala ještě mnohem dříve, než v roce 2006. Už v době, kdy jsem na domácím počítači zakládal Direct Connect hub pro sdílení dat mezi uživateli, jsem si uvědomoval, že se založením společnosti nemohu čekat až na dokončení studia. Ze společného koníčku dvou nadšenců tak postupně vyrostla ANAFRA," vzpomíná na začátky svého podnikání jeden ze zakladatelů Jan Franc. "Za dvě dekády jsme prošli dynamickým rozvojem. Jedním z prvních milníků, které odstartovaly náš růst, byla implementace IS Helios v roce 2010, která nám umožnila expandovat do více lokalit. Dalším zásadním krokem bylo získání statutu jediného systémového integrátora Supermicro v ČR ve stejném roce, což nám otevřelo nové příležitosti a umožnilo získávat zajímavé zákazníky. Naši pozici na trhu jsme v posledních letech posílili vybudováním vlastního datacentra, které splňuje standardy TIER III, a v neposlední řadě také prostřednictvím strategických akvizic. Nejvíce si vážím toho, že i přes tento intenzivní růst se stále držíme svých zásad, a těmi jsou odpovědnost, budování důvěry a dlouhodobých vztahů –?????? jak se zaměstnanci, tak s obchodními partnery.????? Vždy se problémům stavíme čelem a hledáme cesty, jak dosáhnout vytyčeného cíle a oboustranné spokojenosti, což zůstává naším závazkem i do dalších let," dodává Jan Franc.
Společnost od svého vzniku vykazuje stabilní růst, který vedl k rozšíření na mezinárodní trhy a vzniku několika poboček v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Spojených státech. ANAFRA dnes zaměstnává přes 100 lidí a její obrat za posledních sedm let vzrostl sedminásobně. V současné době se profiluje jako odborník v oblasti AI infrastruktury a silný partner pro produkty, které zákazníci využívají na denní bázi a které jim umožňují efektivněji pracovat.
"Náš růst je založen na dlouhodobé strategii zaměřené na inovace a technologický rozvoj. IT obor je nesmírně dynamický a neustále přináší nové výzvy, proto se chceme i nadále soustředit na rozšiřování našich produktů a služeb, které zákazníkům zabezpečí jejich IT portfolio. Zároveň si ale chceme uchovat naši flexibilitu a zaměření na kvalitní a lidský přístup," upřesňuje Jan Franc. "To se promítne i do celoroční kampaně a aktivit, které jsme k oslavě výročí připravili. Chceme lidem připomenout, že rok 2006 představoval přelom v oblasti technologií a za posledních 20 let došlo k obrovskému pokroku, který nás posunul neuvěřitelným způsobem. O to víc je potřeba stát na pevných základech a držet se tradičních hodnot, které nás provázejí už od samého začátku."
Na úspěšném vývoji společnosti se dlouhodobě podílejí její zakladatelé a současní majitelé Jan Franc a Jiří Rohlíček. ANAFRA v roce 2024 dosáhla tržeb ve výši 570 milionů korun a i nadále posiluje svou tržní pozici. Na začátku roku 2025 došlo k akvizici 100% podílu ve společnosti ASTEA, spol. s r.o., která se zařadila mezi dceřiné společnosti ANAFRA. V souvislosti s dalším rozvojem a konsolidací skupiny změnila společnost od 1. 4. 2025 svou právní formu na akciovou společnost.
Zdroj: ANAFRA