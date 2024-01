Společnost Analytics Data Factory rozšiřuje své působení na oblast energetiky, na pozici Subject Matter Expert nastupuje Jiří Roubal

Jiří Roubal má bohaté zkušenosti v oblastech energetiky a jejích řídicích systémů. Svou kariéru odstartoval v Severočeské energetice v Děčíně, kde se v juniorské pozici stal členem česko-slovenského týmu vyvíjejícího dispečerský řídicí systém EKOS, a následně pak jedním z vedoucích tamějšího oddělení ASDŘ. Dále působil ve společnostech SAT, ABB a TECHSYS na celé řadě pozic, od ryze technických až po obchodní, s důrazem na moderní řešení řídicích a informačních systémů.

Před nástupem do ADF pracoval Jiří Roubal pro společnost TECHSYS – HW a SW, a.s. jako vedoucí obchodního oddělení a expert pro oblast energetiky. Zabýval se mimo jiné basic designem řešení řídicích systémů určených pro provozovatele lokálních distribučních soustav všech napěťových úrovní nebo provozovatele obnovitelných zdrojů elektrické energie.

Na pozici Subject Matter Expert se Jiří zapojí především do projektů z oblasti energetiky, ale i do rozvoje obchodních aktivit společnosti Analytics Data Factory. „Za více než 40 let práce v oblasti řídicích systémů pro energetiku jsem pochopil, že z dat, která tyto systémy produkují a která z velké části jen leží ladem, je možné vytěžit mnoho užitečného a přetavit to do čisté podoby nových informací. Společnost ADF má na to excelentní nástroje a já jim budu pomáhat obrazně řečeno v té hromadě hlušiny najít stopy ryzího kovu,“ shrnuje Jiří Roubal svou představu o náplni práce na nové pozici.

Jiří je rozvedený a má dospělou dceru. Ve volném čase kombinuje dvě velké záliby – fotografování a turistiku. Velmi intenzivně se věnuje studiu kvantové fyziky a umělé inteligence.

O společnosti Analytics Data Factory

Analytics Data Factory je na českém trhu dodavatelem a správcem řešení postavených na analytických technologiích společnosti SAS včetně veškerého navazujícího ekosystému, jako je hardware, operační systémy, databáze, vývojový a verzovací software, messaging infrastruktura nebo big data platformy. Analytics Data Factory se primárně specializuje na oblasti, ve kterých dle referencí poskytuje služby na špičkové úrovni. Jedná se především o analýzu dat v reálném čase, a to například v oblastech aktivního řízení vztahu se zákazníky (CRM), prevence vzniku podvodů, zpracování signálů a rozpoznávání obrazu nebo pokročilé analytiky na velkých a streamovaných datech. Mezi klienty patří Komerční banka, Česká podnikatelská pojišťovna, pojišťovna Kooperativa, Home Credit, a další. Více informací o společnosti je k dispozici na www.byadf.cz.

