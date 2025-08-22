Společnost Angelalign Technology popírá porušení patentových práv a slibuje důraznou obranu

„Společnost Angel má za více než 20 let své existence bohatou tradici klinicky orientovaných inovací. Obvinění z porušení patentů ze strany našeho konkurenta jsou neopodstatněná a zcela bezdůvodná," uvedl Rich Hirschland, obchodní ředitel a vrchní viceprezident společnosti Angel. „Společnost Angel od svého založení investovala značné prostředky do dodržování patentových předpisů. Jsme přesvědčeni, že v tomto případě zvítězíme."
Společnost Angel je již mnoho let hrdým vedoucím podnikem u inovací v oblasti průhledných rovnátek. Mezi její špičkové produkty patří oceněný angelButton™, angelHook, systém pro posun dolní čelisti A6 (který nyní slaví deset let od svého uvedení na trh), systém angelKid a Inteligentní systém kořenů. Společnost se zavázala k zajištění spravedlivé a zdravé konkurence na trhu, aby z toho těžili lékaři i jejich pacienti.
Produkty společnosti Angel pravidelně dosahují vysokého hodnocení spokojenosti lékařů. Její flexibilní výrobní systém je také široce chválen za to, že dokáže proměnit složité klinické nápady v praktická řešení. Tyto inovace, poháněné firemní kulturou zaměřenou na dobré zacházení se zaměstnanci a zákazníky, vedly k impozantnímu globálnímu růstu společnosti Angel, který by měl pokračovat i v budoucnu.
„Předpokládáme, že náš růst nebude těmito soudními spory nijak významně ovlivněn," uvedl Hirschland. „Těšíme se, že tyto soudní spory využijeme k šíření úspěchu společnosti Angel a k přilákání dalších zákazníků po celém světě."
O společnosti Angelalign Technology Inc.
Společnost Angelalign Technology Inc. byla založena v roce 2003 a dosud pomohla vykouzlit 1,5 milionu úsměvů. Poskytuje produkty a služby v oblasti digitálních technologií pro výrobu průhledných rovnátek, které splňují potřeby zubních lékařů a pacientů po celém světě. Díky svým inovativním produktům a technickým službám se společnost stala významným hráčem v oboru ortodoncie. V roce 2021 byla společnost Angelalign Technology uvedena na hongkongskou burzu. V roce 2023 společnost zahájila svou strategii ke globální expanzi a její produkty a služby jsou nyní dostupné ve více než 50 zemích a regionech. Více informací najdete na angelaligner.com.
Kontakt pro média:
Sue Kolb
Video - https://www.youtube.com/watch?v=YU8oj_0_CGs
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2754775/Angel_Aligner_aligners.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2277102/Angel_Aligner_Logo.jpg