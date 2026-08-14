Společnost Angelaligner se odvolá proti rozhodnutí čínského soudu ohledně řešení extrakce premolárů, které nemá žádný dopad na zákazníky

Předběžné rozhodnutí, které platí pouze v Číně, dosud nenabylo účinnosti, a nemělo proto žádný dopad na zákazníky ani pacienty společnosti. Rozhodnutí soudu by nabylo účinnosti pouze v případě, že by odvolání společnosti Angel bylo neúspěšné.
Společnost Angel je přesvědčena, že řešení A7 pro extrakci premolárů neporušuje žádný platný patent. Společnost již vyhrála několik patentových sporů proti žalobci v různých jurisdikcích po celém světě a důrazně se zasazuje o spravedlivou soutěž na trhu s alignery (průhlednými rovnátky) a skenery.
„Rozhodnutí soudu se omezuje na Čínu. Ani v Číně to nemá žádný bezprostřední dopad na naše zákazníky," uvedl Fox Hu, generální ředitel společnosti Angel. „Velmi nás těší rostoucí podpora našich profesionálních řešení ze strany ortodontistů po celém světě. Věříme, že v tomto odvolacím řízení proti našemu konkurentovi uspějeme, zejména vzhledem k tomu, že jsme již vyhráli řadu podobných případů."
Dne 12. května 2026 vydala místní komora Jednotného patentového soudu v Düsseldorfu (Německo) předběžné rozhodnutí, jímž výslovně zamítla návrh žalobce na vydání předběžného opatření, které by společnosti Angel nařídilo přestat používat řešení A7 pro extrakci premolárů. Žalobce se proti tomuto rozhodnutí neodvolal, a je tedy nyní pravomocné. Sporný evropský patent a čínský patent, který je předmětem sporu v případu v Ťi-nanu, patří do stejné patentové rodiny.
Dne 26. června 2026 vynesl čínský Střední lidový soud v Čeng-čou dva rozsudky v první instanci ve dvou sporech o porušení patentových práv, které žalobce vedl proti společnosti Angel, a všechny nároky žalobce zamítl. Žalobce se proti těmto rozsudkům odvolal.
Společnost Angel respektuje práva duševního vlastnictví a za více než 20 let svého působení má za sebou dlouhou řadu inovací. Někteří z předních světových ortodontistů, včetně těch z řad konkurence, považují společnost Angel za lídra v léčbě složitých ortodontických případů. Někteří konkurenti dokonce následují její příklad, mimo jiné v případě řešení angelButton™ a systému A6 pro posun dolní čelisti.
Společnost Angel má tržní kapitalizaci ve výši 2 miliard dolarů, vysokou ziskovost, zdravou rozvahu a globální tým pečlivých odborníků. Díky tomu je Angel spolehlivým dlouhodobým partnerem ortodontistů, který pomáhá dosahovat mimořádných klinických výsledků.
Čínský případ je součástí probíhajícího soudního sporu, který proti společnosti Angel zahájila společnost Align Technology Inc. (ALGN) („žalobce") a v němž je Angel obviněna z porušení patentových práv, což společnost Angel popírá. Další informace naleznete na: https://www.angelaligner.com/legal-proceedings/
O společnosti Angelalign Technology Inc.
Společnost Angelalign Technology Inc. (HK:6699) (Angel Aligner), založená v roce 2003, pomohla vytvořit již více než 2 miliony úsměvů po celém světě. Poskytuje produkty a služby v oblasti průhledných rovnátek založené na digitálních technologiích, které odpovídají potřebám stomatologických odborníků a pacientů po celém světě. Inovativní portfolio společnosti, zahrnující systém rovnátek KiD, angelButton, A6 Mandibular Advancement, angelHook a platformu pro digitální plánování iOrtho™, je výsledkem více než 23 let klinických inovací a odráží poslání společnosti umožnit ortodontistům a jejich pacientům zvládat složité případy s jistotou. Společnost Angelalign, která byla v roce 2021 zapsána na hongkongskou burzu, zahájila v roce 2023 strategii globální expanze a její produkty a služby jsou nyní dostupné ve více než 60 zemích a regionech. Před třemi lety vstoupila společnost Angel Aligner na severoamerický trh a rychle zde expanduje, mimo jiné díky novému výrobnímu závodu v USA o rozloze 52.000 čtverečních stop. Více informací najdete na www.angelaligner.com
Kontakt pro média:
Sue Kolb