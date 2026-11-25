Prezentace pro fanoušky HC Kometa Brno měla za cíl ještě před zahájením provozu nové multifunkční haly T ARENA představit závěrečnou fázi příprav věnovanou cateringu a prověřit spokojenost s menu. Fanoušci se dozvěděli, jak probíhají finální přípravy cateringu a spuštění gastronomického provozu v jedné z nejmodernějších hal v ČR, která nabídne 12 prodejních míst rychlého občerstvení, klubové patro i catering ve skyboxech a partyboxech a na jaké menu se mohou těšit.
Tým Aramarku tak mohl v praxi prověřit menu, které bude při velkých sportovních a kulturních akcích nabízet návštěvníkům. První ostrá zkouška přitom přijde už 4. prosince, kdy T ARENA přivítá první zápasy mistrovství Evropy žen v házené.
„Ochutnávku pro fanoušky vnímáme jako důležitou součást příprav. Jsme rádi, že nám právě ti nejvěrnější potvrdili spokojenost s naším menu. Návštěvník je pro nás vždy na prvním místě. Naším cílem není pouze prodat občerstvení, ale stát se součástí pozitivního zážitku z návštěvy T ARENY. Chceme nabídnout kvalitní jídlo a nápoje, rychlou obsluhu, moderní objednávání a odpovídající poměr kvality a ceny. Dnešní den nám ukázal, co funguje a na co se naopak ještě potřebujeme před 4. prosincem zaměřit,“ říká externí manažer gastronomického projektu Aramarku v T ARENĚ Karel Mayer.
Gastronomie bez centrální kuchyně prověří především logistiku
Specifikem prvních akcí v T ARENĚ bude skutečnost, že Aramark nebude mít k dispozici centrální kuchyň přímo v aréně. Veškerou gastronomickou produkci proto bude do haly navážet z externího zázemí. Provozní model tak bude klást zvýšené nároky především na plánování, dopravu, skladování, průběžné doplňování jednotlivých výdejních míst a koordinaci týmů.
„Je to pro nás bezpochyby velká provozní výzva. U velké arény totiž nejde jen o to, jídlo připravit. Musí se ve správný čas dostat na správné místo, bezpečně skladovat, průběžně doplňovat a následně rychle vydat tisícům návštěvníků. Provoz jsme proto nastavili tak, abychom byli schopni zajistit gastronomické služby i bez dostavěné centrální kuchyně přímo v hale a současně dodrželi naše standardy kvality a bezpečnosti potravin. Část sortimentu tedy budeme připravovat a kompletovat mimo arénu a následně ji zavážet systémem just in time, tedy v přesně naplánovaném čase a množství,“ vysvětluje dále Mayer.
Zkušenosti z Česka i světových sportovišť
Aramark působí na českém trhu od roku 1992 a patří mezi významné poskytovatele firemního stravování a cateringových služeb. V České republice provozuje více než 160 stravovacích zařízení a denně průměrně obslouží 103 tisíc hostů. Vedle firemního stravování se zaměřuje také na prémiový catering a gastronomické služby při sportovních a společenských akcích.
V Česku spolupracuje například s fotbalovým klubem SK Slavia Praha. V zahraničí má zkušenosti s gastronomickým servisem pro významné sportovní kluby a stadiony, včetně Realu Madrid, FC Barcelony nebo týmů severoamerických soutěží NHL a NBA. Právě zkušenosti s organizací velkokapacitních gastronomických provozů chce společnost využít také v nové brněnské T ARENĚ.
První ostrý provoz přinese evropský šampionát
První skutečnou zatěžkávací zkouškou bude pro gastronomický tým evropský šampionát v házené žen Women’s EHF EURO 2026. Brno bude od 4. do 8. prosince hostit základní skupinu D, ve které se představí česká reprezentace společně s Nizozemskem, Rakouskem a Chorvatskem. První hrací den nabídne 4. prosince dva zápasy a zároveň poprvé prověří gastronomické služby T ARENY v režimu velké mezinárodní sportovní akce.
„Ochutnávka nám dala další možnost projít si naši nabídku „nanečisto“. Od 4. prosince už budeme pracovat pro skutečné návštěvníky a v úplně jiné intenzitě. Víme, že první akce bude důležitá nejen pro nás, ale i pro celou T ARENU a její návštěvníky. Naším cílem je, aby gastronomická část přispěla k tomu, že si lidé z nové haly odnesou nezapomenutelný zážitek,“ uzavírá Karel Mayer.
T ARENA v číslech:
- téměř 9 000 piv během 15 minut – projektovaná výdejní kapacita arény
- přibližně 250 padesátilitrových pivních sudů – množství, které bude nutné před jedním zápasem Komety připravit, distribuovat a správně napojit do výčepního systému
- 1 mobilní telefon = 1 objednávkový kiosek – v přípravě je digitální objednávkový systém, který návštěvníkům umožní objednávat občerstvení prostřednictvím mobilu
- 4 klíčoví partneři nápojového konceptu – Heineken, PepsiCo, Mattoni a Nespresso
- 1 speciálně vyráběné pivo přímo pro T ARENU
- 12 prodejních míst rychlého občerstvení, klubové patro, skyboxy a partyboxy
O společnosti Aramark
Aramark působí v 16 zemích světa, kde zaměstnává více než 270 tisíc lidí a každoročně poskytuje služby milionům hostů. V České republice je už 34 let, zaměstnává více než 1 850 zaměstnanců a každý den obslouží více než 100 tisíc hostů. Poskytuje zde služby více než 120 klientům napříč celou republikou. Je jedničkou ve firemním stravování, opakovaně získal ocenění Kantýna roku. Provozuje také sítě prémiových restaurací Perfect Canteen a Culinia a cateringové divize Perfect Catering a Foodcompany.
Zdroj: Aramark
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