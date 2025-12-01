Společnost Ares Management představuje značku Marq a dále tak sjednocuje svou globální logistickou platformu v rámci svého realitního podnikání

Tato tisková zpráva obsahuje multimediální prvky. Celou zprávu najdete zde: https://www.businesswire.com/news/home/20251201838782/cs/
Marq spojuje vertikálně integrovanou platformu logistických nemovitostí společnosti Ares v Severní Americe a Evropě, včetně divize Ares Industrial Management, s mezinárodní realitní logistickou platformou GLP působící mimo území Číny. Tento krok navazuje na akvizici mezinárodního podnikání a některých přidružených společností společnosti GLP Capital Partners Limited, kterou společnost Ares uzavřela v březnu 2025.
Prostřednictvím značky Marq společnost Ares propojuje svůj dosah, odborné znalosti a integrované kapacity v oblasti logistických nemovitostí. Cílem je poskytovat konzistentní, špičková řešení svým nájemcům po celém světě jako preferovaný pronajímatel.
„Marq představuje významnou etapu v realitním podnikání společnosti Ares Real Estate, která staví na naší pozici mezi třemi nejvýznamnějšími globálními lídry v jednom z nejperspektivnějších sektorů,“ uvedla Julie Solomon, spoluředitelka divize Ares Real Estate. „Hlavním cílem společnosti Marq je poskytovat našim nájemcům v odvětví logistiky globální dosah a lokální provozní dokonalost prostřednictvím závazku k jednoduché, ale silné misi – být strategickým partnerem v jejich úspěchu.“
Ares Real Estate je jedním z největších a nejrozmanitějších vertikálně integrovaných správců nemovitostí na světě, který k 30. září 2025 spravoval aktiva v hodnotě přibližně 110 miliard dolarů.
Marq je světovým lídrem v oblasti vývoje a provozování moderních logistických zařízení a spravuje portfolio přibližně 2000 nemovitostí o celkové rozloze více než 55 milionů metrů čtverečních. Jejím posláním je poskytovat nájemcům po celém světě logistická zařízení institucionální kvality a konzistentní zkušenosti, které jsou nejlepší ve své třídě. Její vysoce specializovaný a oddaný tým nabízí spojení globálního dosahu a místních znalostí. Další informace naleznete na stránkách https://eu.glp.com/.
Ares Management Corporation (NYSE: ARES) je přední světový správce alternativních investic, který klientům nabízí doplňková primární a sekundární investiční řešení v oblasti úvěrů, nemovitostí, soukromého kapitálu a infrastruktury. Snažíme se podporovat dlouhodobé cíle našich akcionářů tím, že jim poskytujeme flexibilní kapitál, který podporuje podnikání a vytváří hodnotu pro naše investory i v rámci našich komunit. Prostřednictvím spolupráce napříč našimi investičními skupinami se snažíme generovat konzistentní a atraktivní investiční výnosy v průběhu všech tržních cyklů. Ke 30. září 2025 spravovala celosvětová platforma společnosti Ares Management Corporation aktiva v hodnotě přes 595 miliard dolarů a působila v Severní Americe, Jižní Americe, Evropě, Asii a Tichomoří a na Blízkém východě. Další informace naleznete na stránkách www.aresmgmt.com.
