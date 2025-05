Společnost BioFlag představuje na veletrhu Vitafoods Europe 2025 inovativní probiotická řešení

Společnost BioFlag na této akci prezentovala své špičkové produkty včetně klinicky ověřených probiotických kmenů a hotových probiotických výrobků podporujících zdraví střev, regulaci imunity, metabolismus, regulaci hmotnosti, péči o ústní dutinu a emoční pohodu. Dále nabídla probiotická řešení na míru, která splňují přísné evropské a americké normy.

Příklady klíčových inovací:

Bifidobacterium animalis subsp. lactis BL-99, pocházející z čínské knihovny probiotických kmenů pro matky a kojence, kterou společnost provozuje. Na ochranu BL-99 bylo vydáno 12 čínských patentů pokrývajících zdraví střev, regulaci imunity a zdraví kostí. Tento výrobek nachází široké využití v kojenecké výživě, jogurtech a doplňcích stravy.

Lactobacillus paracasei K56, izolovaný ze střev zdravých čínských kojenců, u kterého bylo klinicky prokázáno, že snižuje množství tělesného tuku, útrobního tuku a obvod pasu[1]. Tento kmen získal 9 čínských patentů a je podložen 12 publikovanými výzkumnými studiemi.

Bifidobacterium animalis subsp. lactis CP-9, získaný z mateřského mléka zdravých čínských matek, který byl v Číně patentován jako výrobek účinný proti obezitě a při léčbě nebo prevenci žloutenky.

Jako zástupce čínského probiotického průmyslu prokázala společnost BIOFLAG CO., LTD. své know-how v celém odvětvovém řetězci:

• Vlastní knihovnu zahrnující více než 3500 kmenů a více než 30 platforem funkčního screeningu.

• Má za sebou více než 130 patentů a více než 100 publikovaných vědeckých prací.

• Získala mezinárodní certifikace včetně GMP, FSSC22000 a HALAL.

• Výrobní kapacita zahrnující prášky, tablety, kapsle a další formy léčiv.

Během výstavy se společnost BIOFLAG CO.,LTD. dohodla na záměru spolupracovat s desítkami firem a institucí z Evropy, Severní Ameriky a dalších regionů. Mluvčí společnosti uvedl: „Se svými bezmála dvacetiletými zkušenostmi v oblasti funkčních probiotik hodláme i nadále podporovat inovace v oblasti výzkumu a vývoje a inteligentní výroby, abychom zákazníkům z celého světa poskytovali špičková zdravotní řešení."

Další informace naleznete na adrese https://en.bioflag.com/ .

[1] Kadeer G, Fu W, He Y, et al. Effect of different doses of Lacticaseibacillus paracasei K56 on body fat and metabolic parameters in adult individuals with obesity: a pilot study[J]. Nutr Metab. 2023, 20(1): 16.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2689022/

BioFlag_Showcases_Innovative_Probiotic_Solutions_at_Vitafoods_Europe_2025.jpg

KONTAKT: market@bioflag.com