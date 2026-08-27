Společnost Biosidus rozšiřuje výrobní kapacitu biologických léčiv a posiluje globální dodavatelské kapacity pro agalsidázu beta

Toto rozšíření posiluje průmyslovou platformu společnosti Biosidus v době, kdy zdravotnické systémy kladou stále větší důraz na spolehlivost výroby, kontinuitu léčby a diverzifikaci zdrojů komplexních biologických léčiv.
Agalsidáza beta společnosti Biosidus, vyvinutá a vyráběná v Argentině, představuje biosimilární enzymatickou substituční léčbu Fabryho choroby a znamená významný milník v rozvoji biotechnologické platformy společnosti a v jejím rostoucím zaměření na léčbu vzácných onemocnění.
Díky navýšení výrobní kapacity Biosidus posiluje své možnosti dodávek na mezinárodní trhy a je připravena spolupracovat s partnery a zdravotnickými orgány, které hledají udržitelné a spolehlivé zdroje dodávek agalsidázy beta.
„Kontinuita léčby je obzvláště důležitá pro pacienty trpící vzácnými a chronickými onemocněními. Rozšířením výrobní kapacity posilujeme svůj závazek zpřístupňovat biotechnologické kapacity společnosti Biosidus zdravotnickým systémům, které usilují o udržitelný a spolehlivý přístup k vysoce kvalitním biologickým léčivům," uvedl Mario Koch, ředitel pro vzácná onemocnění.
Po uvedení agalsidázy beta na argentinský trh v roce 2025 společnost Biosidus pokračuje v mezinárodní expanzi svého programu a je připravena posoudit mimořádné požadavky na dodávky na trhy, kde to příslušné regulační postupy umožňují.
Nová kapacita bioreaktorů je součástí širší strategie společnosti Biosidus, která propojuje vědecké kapacity, místní výrobu, průmyslové investice a mezinárodní expanzi s cílem rozšířit přístup ke komplexním biologickým terapiím.
O společnosti Biosidus
Biosidus je argentinská biotechnologická společnost, která se specializuje na vývoj a výrobu biosimilárních léčiv a jejich uvádění na trh. Má více než 40 let zkušeností v oblasti biotechnologií a působí na mezinárodních trzích. Vyvíjí a vyrábí komplexní biologické léčivé přípravky pro celou řadu terapeutických oblastí.
KONTAKT: Guillermo Battolla + 5491154953006, g.batolla@biosidus.com.ar