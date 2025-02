Společnost Bitget představuje Global Graduate Program pro rozvíjení nové generace talentů v oblasti Web3

Bitget Graduate Program je zaměřen na špičkové absolventy s globálním uvažováním, vášní pro inovace a snahou odhalit budoucnost Web3. Program nabízí kariérní příležitosti v různých oborech, jako je provoz, produktový management, marketing, rizika, dodržování předpisů, správa dat nebo inženýrství. To účastníkům umožňuje osvojit si praktické zkušenosti v jednom z nejrychleji rostoucích odvětví.

Přihlášky je možné podávat na oficiálním webu společnosti Bitget, a to až do 15. března 2025. Úspěšní kandidáti obdrží dopisy s nabídkou práce ve společnosti Bitget, přičemž nejbližší datum nástupu je 1. dubna. Prostřednictvím tohoto programu plánuje společnost Bitget zaměstnat přibližně 30 výjimečných absolventů, kterým zajistí strukturovaný program rozvoje, školení pro různé funkce a přímé vedení odborníků z oboru. Účastníci budou mít příležitost pracovat na špičkových blockchainových projektech a přispět k rozšíření aplikací Web3.

"Ve společnosti Bitget věříme, že budoucnost Web3 leží v rukou příští generace,“ říká Vugar Usi Zade, provozní ředitel společnosti Bitget. "Program pro absolventy byl navržen tak, aby pomohl překlenout propast mezi ambicemi a příležitostmi, a aby mladým profesionálům nabídl přímou cestu do hlubin blockchainového odvětví. Jak se zrychluje zavádění modelu Web3, musíme budoucím lídrům zajistit dovednosti a zkušenosti potřebné k utváření decentralizovaného světa.“

Společnost Bitget otvírá dveře na své dynamické a rozmanité pracoviště s více než 1800 zaměstnanci ve více než 60 zemích a s kulturou, která si cení efektivity, inovací a spolupráce. Program nabízí konkurenceschopný plat, jasnou cestu v kariérním rozvoji a příležitosti k růstu ve společnosti Bitget.

Program Blockchain4Youth spuštěný v květnu 2023 je v souladu se závazkem společnosti Bitget inspirovat další generaci k přijetí světa blockchainu. S příslibem investice 10 milionů USD po dobu pěti let může tato iniciativa zajistit potřebné kurzy, hackathony a stipendia. Do konce roku 2024 vstoupila společnost Bitget na více než 60 univerzit, včetně Massachusetts Institute of Technology (MIT), University College London (UCL), Hong Kong University of Science and Technology, National Technological University of Argentina, National Taiwan University a RMIT University, kde zajistila téměř 100 přednášek a oslovila více než 13.000 studentů.

Další podrobnosti o programu Bitget Graduate Program a postupu podání přihlášky naleznete po kliknutí na tento odkaz.

O společnosti Bitget

Platforma Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3 založená v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 100 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování obchodů a dalším obchodovacím řešením a zároveň nabízí v reálném čase přístup k ceně Bitcoinu, Etherea a dalších kryptoměn. Bitget Wallet, dříve známá pod názvem BitKeep, je prvotřídní multichainová kryptopeněženka, která nabízí celou řadu komplexních řešení a funkcí Web3, včetně funkcí peněženky, směny tokenů, NFT Marketplace, prohlížeče DApp a dalších.

Společnost Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa, LALIGA, na trzích Blízkého východu, Jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky, a také jako globální partner tureckých národních sportovců Buse Tosun Çavuşoglu (mistryně světa ve wrestlingu), Samet Gümüş (zlatý medailista v boxu) a Ilkin Aydin (volejbalová reprezentantka), aby inspirovali světovou komunitu k přijetí budoucnosti kryptoměn.

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou cenovou volatilitu. Investujte jen to, o co si můžete dovolit přijít.

