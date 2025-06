Společnost Bitget se připojuje ke koalici UNICEF Game Changers Coalition a zajišťuje vzdělávání v oblasti blockchainu 300.000 osobám

Bitget, přední kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, zahájila tříleté partnerství se společností UNICEF Luxembourg s cílem pomáhat mladistvým rozvíjet digitální dovednosti a gramotnost v oblasti blockchainu.

Součástí partnerství je zapojení společnosti Bitget do koalice Game Changers Coalition (GCC) vedené organizací UNICEF Office of Innovation (OOI). Podpora ze strany společnosti Bitget pomůže oslovit 300.000 osob z řad dospívajících dívek, rodičů, mentorů a učitelů se znalostmi v oblasti blockchainu, a to v následujících osmi zemích: Arménii, Brazílii, Indii, Jihoafrické republice, Kambodži, Kazachstánu, Malajsii a Maroku.

Skrze toto partnerství může vzdělávací divize společnosti Bitget, Bitget Academy, pomoci s vývojem prvního interaktivního online i prezenčního školicího modulu UNICEF zaměřeného na blockchain, který staví na rozvíjení dovedností učitelů i mladistvých v oblasti vytváření videoher. Jedná se o vítané zařazení do studijního plánu, který v současné době využívají stovky tisíc lidí. Podpora ze strany společnosti Bitget navíc pomůže rozšířit dosah koalice do deváté země.

„Toto partnerství je odrazem našeho sdíleného přesvědčení, že digitální dovednosti jsou zásadním hybatelem pro inkluzi a lepší příležitosti,“ vysvětluje Sandra Visscher, výkonná ředitelka UNICEF Luxembourg. „Spolupráce se společností Bitget má do rukou mladistvých vložit nástroje, znalosti a sebevědomí potřebné pro utváření vlastní budoucnosti. Inovace by měla být hybatelem inkluze, otvírat nové dveře, rozšiřovat obzory a zajistit dostupnost technologií všude a pro všechny.“

Ve snaze podpořit toto poslání se bude společnost Bitget snažit představit program UNICEF také předním vývojářům blockchainových protokolů ze světa Web3, kteří se následně mohou zapojit do této výukové iniciativy. Tito přispěvatelé se mohou stát budoucími mentory a partnery, ale také přinášet nové pohledy a možnosti pro blockchainové technologie.

„Nově vznikající technologie by neměly být dostupné výhradně jen privilegovaným skupinám. Je třeba je představit včas a všem. Blockchain, díky jeho možnostem využití ve skutečném světě a potenciálem pro společenské dobro, je jedním z nejefektivnějších nástrojů, který můžeme předat naší mladší generaci, a se kterým tito mohou vytvářet produkty transformující pohled na moderní společnost. Projekt Blockchain4Her původně vznikl jako forma poslání posílit postavení stovek žen a postupně se rozrostl v globální iniciativu s úmyslem vzdělávat tisíce dívek. Právě pro tento druh škálování a vliv byl blockchain vytvořen,“ vypráví Gracy Chen, CEO ve společnosti Bitget.

Dospívající dívky a mladé ženy v zemích s nízkým a středním příjmem každoročně kvůli nedostatečnému přístupu k internetu a digitálním dovednostem ve srovnání s mužskými vrstevníky přicházejí o ekonomické příležitosti v hodnotě 15 miliard USD. 90 procent pracovních míst v současné době vyžaduje digitální kompetenci a koalice Game Changers Coalition tak reaguje na naléhavou potřebu potírat rozdíly v digitálních dovednostech mezi oběma pohlavími.

Společnosti Bitget a UNICEF společně pracují na sestavení škálovatelného a inkluzivního modelu, prostřednictvím kterého se mladým ženám dostane nástrojů pro formování a lepší orientaci v digitální ekonomice budoucnosti.

V rámci koalice Game Changers Coalition se společnost Bitget připojuje k Global Video Game Coalition, Micron Foundation a architektům ekosystému „Women in Games“ se společným cílem do roku 2027 oslovit 1,1 milionu dívek a zajistit jim možnosti vzdělávání a rozvoje dovedností.

S pomocí divize Bitget Academy a díky podpoře iniciativy Blockchain4Her v hodnotě 10 milionů dolarů plánuje společnost Bitget vzděláváním žen již od raného věku zvedat digitální gramotnost a finanční nezávislost.

Iniciativa Blockchain4Her společnosti Bitget již dříve podporovala ženy formou mentorských programů, finančních příležitostí a poskytování vzdělávacích prostředků.

Společnosti Bitget a UNICEF Luxembourg společně usilují o to, aby nové generace dívek měly k dispozici znalosti a dovednosti potřebné k aktivnímu zapojení se do rozvíjející se krypto ekonomiky.

O společnosti Bitget

Společnost Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3. Byla založena v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 120 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování transakcí a dalším obchodním řešením a zároveň nabízí přístup k cenám Bitcoinu, Etherea a dalších kryptoměn v reálném čase. Peněženka Bitget Wallet, dříve známá jako BitKeep, je přední soukromá kryptopeněženka podporující více než 130 blockchainů a miliony tokenů. Nabízí multi-chain obchodování, staking, platby a přímý přístup k více než 20.000 DApps. Přímo v ní jsou integrovány i pokročilé swapy a přehledy o trhu.

Společnost Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa, LALIGA, na trzích Blízkého východu, jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky, a také jako globální partner tureckých národních sportovců Buse Tosun Çavuşoglu (mistryně světa ve wrestlingu), Samet Gümüş (zlatý medailista v boxu) a Ilkin Aydin (volejbalová reprezentantka), aby inspirovali světovou komunitu k přijetí budoucnosti kryptoměn.

O společnosti UNICEF

Společnost UNICEF působí ve více než 190 zemích a teritoriích s cílem oslovit nejvíce znevýhodněné děti a budovat lepší svět pro každé dítě. Společnost UNICEF Luxembourg tyto globální snahy podporuje navazováním partnerství v soukromém sektoru a formou dobrovolných příspěvků. Dále se na národní úrovni zasazuje o dodržování práv dětí se zaměřením na potlačování nerovností, prosazování rovnosti pohlaví, řešení chudoby dětí, podporu duševní pohody a zajištění lepší spravedlnosti pro každé dítě.

Právní prohlášení: Společnost UNICEF nepropaguje žádnou firmu, značku, produkt ani službu. Toto partnerství se zaměřuje výhradně na podporu vzdělávacích iniciativ pro děti. Další informace najdete zde: webové stránky | Facebook | Instagram | x.com | LinkedIn S dotazy pro média se obracejte na: UNICEF Luxembourg, Paul Heber, vedoucí pro komunikaci | T (+352) 448715 | M (+352)691198105

O koalici Game Changers Coalition

Koalice Game Changers Coalition navazuje na stávající snahy společnosti UNICEF zajistit dívkám přístup k digitálním a moderním dovednostem prostřednictvím portfolia Skills4Girls zahrnujícího 22 zemí a s oslovením téměř 6 milionů dívek. Game Changers Coalition je platformou společnosti UNICEF, která zaštituje sektor videoher a technologií s cílem zajistit pro tuto i nastupující generaci dívek přístup k dovednostem nezbytným a žádaným v oblasti vědy, techniky, inženýrství, umění a matematiky (STEAM z anglického Science, Technology, Engineering, Arts, Math), se kterými se mohou stát programátorkami, designérkami a lídry inkluzivnější, rozmanitější a bezpečnější digitální budoucnosti. Další informace najdete zde.

