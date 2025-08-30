Společnost Blackview představila na veletrhu IFA 2025 řadu odolných produktů nové úrovně

V čele stojí nová vlajková loď, odolný model XPLORE 2, který byl navržen pro extrémní prostředí. Zahrnuje 6.73palcový HDR displej AMOLED, což je jedno z nejpokročilejších řešení pro odolná zařízení, s videopodporou HDR10+ and 4K 60fps . Je poháněn čipovou sadou MediaTek Dimensity 8300 5G a nabízí 1TB vysokorychlostního úložiště UFS 4.0. Všestranný systém tří fotoaparátů, který zahrnuje hlavní snímač 50MP Samsung® GN9 s duálním OIS & EIS, kameru 20MP pro noční vidění a přední kameru Samsung® 50MP, je příslibem mimořádně čisté dokumentace v terénu, nočního snímání a vysoce kvalitních videohovorů. Dvoučlánková baterie s kapacitou 20.000 v kombinaci s rychlým nabíjením 120W zajišťuje spolehlivé celodenní napájení i v prostředí mimo elektrickou síť. Tento model také představuje AI společnosti Blackview Doke 2.0, která je založena na třech nejlepších modelech hlubokého myšlení na světě a vyznačuje se pokročilými schopnostmi hlubokého uvažování. Je rozšířen také o čtyři vlastní aplikace AI—Hi Doki, ImageX, VidGen a Soundle, které společnost sama vyvinula, aby podpořila inteligentní interakci, zpracování obrazu, generování videa a tvorbu zvuku.
Další rozšíření, XPLORE 2 Satellite představuje první satelitní komunikaci NTN v odvětví, díky níž budete ve spojení pomocí obrazu, hlasových klipů, textových zpráv a sdílení polohy, a to i tam, kde chybí pozemní síť. XPLORE 2 Projector je doplněn o vestavěný projekční modul pro venkovní sledování, nouzové porady nebo mobilní prezentace.
Představena bude také vysílačka XPLORE 1 Walkie Talkie, která je vybavena špičkovou dvoupásmovou anténou 2 v 1 (UHF + VHF) pro spolehlivou komunikaci v terénu s dosahem až 22 km a kamerou 20MP s nočním viděním v zájmu bezpečnosti za tmy. Blackview představí také Active 12 Pro, první světový odolný tablet 5G na bázi AI, který zahrnuje projektor 200lm 1080P 120" a mega baterii 30.000m Ah, duální kempovací světla 400 lm, wi-fi 6E a PC Mode 2.0. V nabídce jsou také MP100 Pro mini PC zahrnující Intel i9-12900HK a laptop GamiBook 8 s AMD R7-7735HS a 16palcový displej 16:10 pro náročné uživatele. Návštěvníci si prohlédnou také přenosné rozšiřující displeje, chytré brýle, chytré hodinky, sluchátka do uší a reproduktory Bluetooth, které doplňují pestrou nabídku spojující odolný výkon s inovacemi nové generace v oblasti životního stylu.
Nejnovější inovace společnosti Blackview jsou ke zhlédnutí na veletrhu IFA Berlin 2025 v hale 3.2, stánek 137. Zde se dozvíte více.
Zdroj: Blackview