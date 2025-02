Společnost Blokees vystavovala na veletrhu Spielwarenmesse 2025 v Norimberku

Se svým charakteristickým oranžovým logem a rozsáhlým sortimentem firma Blokees v rámci výstavy vyčnívá. Série hraček Transformers nabízí několik kolekcí, které zaujmou různé věkové skupiny. Kromě toho byly v Norimberku vystaveny také figurky z pořadu Sezame, otevři se, které byly poprvé představeny v Singapuru. Tento nový typ figurky dokonale vystihuje jedinečnou osobnost každé postavičky, má i odpovídající příslušenství a herními prvky, a nabízí tak fanouškům zcela nový zážitek. Spolupráce Blokees s firmou zaštiťující Sezame, otevři se je platná ve 40 zemích po celém světě.

Společnost Blokees doufá, že se fanoušci z celého světa zapojí do projektu Blokees Figures Creator (BFC). Ten podporuje nový vývoj a povzbuzuje uživatele k vyjádření vlastních nápadů. Kromě rozmanité produktové nabídky je dalším vrcholem výstavy část BFC Works Display Zone. Vystavené práce upravují postavičky, jako jsou Hero Infinity, Ultraman a Transformers, z hlediska stárnutí a poškození v boji, čímž vznikají úplně nové typy postaviček. Vzhledem k tomu, že Blokees čím dál rychleji expanduje do celého světa, se má komunita kolem BFC stát mezinárodní platformou, která prostřednictvím produktů a her propojí hráče z celého světa.

Společnost Blokees má celosvětovou licencí na více než 50 známých postaviček. Prokazuje tak svou schopnost v oblasti globální spolupráce v oblasti duševního vlastnictví a vývoje produktů. Úspěch značky je zajištěn silnou podporou výzkumu a vývoje, díky níž firma Blokees získala více než 500 patentů zajišťujících jedinečné výrobky. Společnost Blokees se řídí strategií "univerzálně přitažlivé výrobky, postupně rostoucí ceny, globální propagace". Firma rozšiřuje své podnikání po celém světě. Objednávky přicházejí z různých zemí od USA až po jihovýchodní Asii a Evropu. Do dnešního dne získala společnost Blokees na sociálních sítích více než milion příznivců.

Na mezinárodním veletrhu hraček Spielwarenmesse představuje společnost Blokees své výzkumné a vývojové kapacity a globální ambice. Do budoucna bude společnost Blokees i nadále podporovat rozvoj čínského průmyslu stavebnicových figurek.

