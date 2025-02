Společnost Bluestar Aliance získává společnost Palm Angels®

Společnost Palm Angels se zrodila v roce 2015 a rychle se stala světovou jedničkou v oblasti propojování luxusní módy s pouliční kulturou. Značka je známá svou osobitou estetikou, která spojuje americkou skate kulturu s italským řemeslným uměním, a získala si věrné příznivce a významný vliv ve světě módy.

„Jsme nesmírně rádi, že můžeme značku Palm Angels přivítat v portfoliu značky Bluestar Alliance," řekl Joey Gabbay, generální ředitel společnosti Bluestar Alliance. „V módním průmyslu vyniká jedinečná schopnost značky propojit svět streetwearu a luxusu. Jsme odhodláni podporovat značku Palm Angels při jejím dalším vývoji, inovacích a rozšiřování její globální působnosti. Tato akvizice dokonale zapadá do strategie společnosti Bluestar rozvíjet ikonické značky se silným kulturním významem a spotřebitelskou přitažlivostí." Ralph Gindi, provozní ředitel společnosti Bluestar Alliance, dodává: „Palm Angels je značka, která přímo oslovuje kulturní průkopníky – tvůrce undergroundového vkusu a ty, kdo udávají tón módě, kdo utvářejí budoucnost stylu. V každém společenství jsou lidé, kteří určují trendy, vizionáři, kteří řídí vývoj módy. Právě oni nosí značku Palm Angels. Při vstupu do této vzrušující nové kapitoly jsme hrdí na to, že můžeme spojit tvůrčí síly z celého světa, aby i nadále utvářely budoucnost módy."

„Palm Angels utváří průsečík luxusu a pouliční kultury. S tím, jak zahajuje novou kapitolu, od ní s důvěrou odstupuji a přeji jí co největší úspěch do budoucna," řekl Francesco Ragazzi.

O Palm Angels

Palm Angels vznikla v roce 2011 jako fotografická dokumentace skejťácké kultury v Los Angeles od Francesca Ragazziho. V roce 2015 se dala cestou produkce oblečení. Vešla ve známost svým aktuálním pojetím kulturních znaků a rebelským duchem. Palm Angels se stala synonymem současného luxusního streetwearu. Přitahuje celosvětovou fanouškovskou základnu, která zahrnuje módní insidery, hudebníky i celebrity.

O společnosti Bluestar Alliance, LLC

Bluestar Alliance založili v roce 2006 Joseph Gabbay a Ralphi Gindi. Je to globální společnost pro správu značek, která vlastní, spravuje a obchoduje portfolio prvotřídních módních, lifestylových a spotřebitelských značek. Toto portfolio zahrnuje řadu současných a luxusních značek s celosvětovým maloobchodním obratem přes devět miliard amerických dolarů. Síť domácích a mezinárodních partnerů společnosti Bluestar Alliance nabízí příležitost převzít specializované a zavedené značky a přetvořit je v celosvětové lifestylové značky. Společnost spravuje portfolio více než 400 držitelů licence a rostoucí značkovou maloobchodní platformu s více než 500 prodejnami v Severní Americe, Evropě, Austrálii, Jižní Americe, Asii, Spojených arabských emirátech, na Blízkém východě a v Indii.

