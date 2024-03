Společnost Bybit oznamuje akci Deposit Dash, inspirovanou probíhajícím upgradem kryptoměny Ethereum

Akce Deposit Dash, která probíhá v období od 13. března do 27. března, je pro nadšence v oboru kryptoměn jedinečnou příležitostí. Noví uživatelé, kteří nakoupí ETH v hodnotě alespoň 100 USD prostřednictvím Fiat Deposit, One-Click Buy nebo P2P Trading, budou odměněni tajnými tokeny Layer-2 nebo USDT v hodnotě 10 USD. Účastníci, kteří se v době konání akce zapojí do derivátových nebo spotových transakcí nebo investují do Bybit Savings, získají navíc další bonus.

Ale to není zdaleka vše. Akce Deposit Delight je součástí rozsáhlejší kampaně, která potrvá až do 7. dubna. Během této doby mohou účastníci získat bonusy ve výši až 305 USDT. Stačí se zaregistrovat a splnit několik úkolů, které jsou podrobněji uvedeny na stránkách této akce. Výjimečné akce se mohou zúčastnit jak nováčci, kteří mají šanci získat sympatický bonus ve výši až 305 USDT, tak i stávající uživatelé, kteří mohou získat bonus až 300 USDT.

"Je nám potěšením, že můžeme společně oslavit Ethereum Dencun Upgrade a nabídnout našim uživatelům možnost získat prostřednictvím akcí Deposit Dash a Deposit Delight nezanedbatelné bonusy," prohlásila Emily Bao, Web3 evangelist (odbornice na Web3) společnosti Bybit. "Pro nové i stávající uživatele tak jde o skvělou příležitost se zapojit, maximalizovat své vklady a objevit potenciál tokenů Layer-2."

Akce je součástí cíle společnosti Bybit podporovat živý a uživatelsky přístupný ekosystém kryptoměn, jehož prostřednictvím mají uživatelé možnost vyzkoušet si nejnovější inovace blockchainových technologií a zároveň získat štědré odměny.

