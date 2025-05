Společnost CATL oznámila vstup na burzu HKEX, aby podpořila globální bezuhlíkovou ekonomiku

Tato nabídka přilákala různorodé investory z 15 zemí a regionů světa, včetně státních investičních fondů, průmyslového kapitálu, dlouhodobých institucí, pojišťovacího kapitálu a vícestrategických fondů. Silná poptávka svědčí nejen o důvěře v dlouhodobou hodnotu CATL, ale také o uznání obrovského tržního potenciálu a komerčních příležitostí, které bezuhlíkové technologie přinášejí.

"CATL není jen výrobcem bateriových komponentů; jsme poskytovatelem systémových řešení a jsme odhodláni stát se společností s bezuhlíkovými technologiemi," řekl na dnešním slavnostním uvedení na burzu Dr. Robin Zeng, předseda představenstva a generální ředitel společnosti CATL. "Tento vstup na burzu znamená naši hlubší integraci na globální kapitálové trhy a představuje nový milník v naší misi na cestě ke globálnímu bezuhlíkovému hospodářství."

S celosvětovým úsilím o boj proti změně klimatu se bezuhlíkové hospodářství změnilo z environmentálního imperativu v dynamický motor hospodářského růstu. Společnost CATL je průkopníkem v rozvoji bezuhlíkového hospodářství a urychluje rozvoj bezuhlíkové společnosti prostřednictvím neúnavných inovací v oblasti bezuhlíkových technologií. Tento pokrok zahrnuje následující klíčová odvětví:

Doprava s nulovými emisemi uhlíku. BloombergNEF předpovídá, že pro splnění globálních cílů nulových čistých emisí musí roční investice do elektrické dopravy do roku 2030 dosáhnout 3 bilionů amerických dolarů. Globální dopravní systém prochází radikální restrukturalizací, přičemž nová energetická vozidla a ekosystémy pro výměnu baterií vstupují do fáze explozivního růstu. Rychle se rozvíjejí i nově vznikající odvětví dopravy, jako jsou nízkoenergetické ekonomiky a elektrická plavidla. Společnost CATL vytvořila nejpokročilejší a nejrozmanitější portfolio produktů na světě, které reaguje na globální dopravní revoluci.

Společnost CATL, jejímž jádrem je oddělení vlastnictví vozidel od vlastnictví baterií a standardizace baterií, stojí v čele inovativních řešení pro výměnu baterií. Takto dosáhne sblížení e-mobility a energetických sítí a vytvoří uzavřený ekosystém s nulovými emisemi uhlíku v celém životním cyklu baterií. Společnost CATL nedávno představila v Ta-tchungu v provincii Šan-si standardizovaný blok pro výměnu baterií a řešení výměny podvozků v plném rozsahu pro těžké nákladní automobily. Jedná se o zásadní krok k vytvoření celostátní sítě výměny baterií pro těžké nákladní automobily, která do roku 2030 pokryje 80 % klíčových logistických tras v Číně. V sektoru osobních vozidel vytvořila společnost CATL sdružení "Choco-Swap Alliance" s cílem zavést nový ekosystém výměny baterií.

Elektřina s nulovými emisemi uhlíku. BloombergNEF předpovídá, že do roku 2050 vzroste celosvětová roční spotřeba elektřiny o 75 %, přičemž potenciální investice do obnovitelných zdrojů energie v příštích 25 letech přesáhnou 10 bilionů amerických dolarů. Vytvoření bezuhlíkového energetického systému představuje výzvu i příležitost. Aby se vyřešily běžné problémy současných sítí, jako je nedostatečná odolnost sítě, směřuje společnost CATL zdroje do bezuhlíkových síťových technologií, včetně výkonové elektroniky, flexibilních regulačních systémů a virtuálních elektráren. Takto se stala průkopníkem nového bezuhlíkového energetického systému a díky bezuhlíkovým technologiím přináší prospěch mnoha domácnostem.

Globální dekarbonizace průmyslu. V současné době si 195 zemí a regionů stanovilo cíle v oblasti snižování emisí, které podporují přechod na energetiku a udržitelný rozvoj s nulovými emisemi uhlíku. Mezinárodní energetická agentura předpovídá, že od roku 2030 si dosažení nulových čistých emisí vyžádá celosvětové investice ve výši 4,5 bilionu amerických dolarů ročně. Společnost CATL usiluje o to, aby byly letos všechny továrny uhlíkově neutrální, a pomáhá dekarbonizovat tradiční průmyslová odvětví, jako je ocelářství, stavebnictví a chemický průmysl. CATL vyvíjí integrovaná bezuhlíkové řešení a spolupracuje s partnery na budování bezuhlíkových ostrovů, bezuhlíkových průmyslových parků a bezuhlíkových ukázkových měst.

Společnost CATL se zaměřuje na bezuhlíkovou ekonomiku a zároveň usiluje o energetickou cirkulaci. V červnu společnost CATL představí další podrobnosti svého globálního závazku k oběhovému hospodářství energie, který spojuje partnery napříč průmyslovými odvětvími, aby spojili své síly při budování životaschopného ekosystému oběhového hospodářství.

V uplynulém desetiletí společnost CATL investovala do výzkumu a vývoje více než 70 miliard jüanů (přibližně 10 miliard amerických dolarů) a počet udělených a celosvětově přihlášených patentů přesáhl 43.000. Společnost CATL je na prvním místě v počtu nových patentů v tomto odvětví již pět let za sebou. Společnost CATL založila šest globálních výzkumných a vývojových center.

Role Hongkongu jako mezinárodního finančního centra poskytuje zásadní platformu pro podporu rozšiřující se výrobní kapacity, sítě dodavatelů a nadaných pracovníků společnosti CATL. Umožňuje také rozmanitější spolupráci s mezinárodními partnery, což je zásadní krok na cestě k bezuhlíkové budoucnosti.

Společnost CATL se bude i v budoucnu pevně soustřeďovat na inovace jako na svou hlavní konkurenční sílu, bude se věnovat vývoji bezuhlíkových technologií a podporovat růst globální bezuhlíkové ekonomiky.

O společnosti CATL

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) je vedoucí globální podnik v oblasti inovací nových energetických technologií, který se zavázal poskytovat špičková řešení a služby pro nové energetické aplikace po celém světě.

V červnu 2018 vstoupila společnost na burzu cenných papírů v Šen-čenu s kódem 300750. V roce 2024 se společnost CATL v objemu spotřeby baterií pro elektromobily umístila už osm let po sobě na prvním místě na světě a čtyři roky za sebou zaujímala první místo v podílu na celosvětových dodávkách baterií pro ukládání energie. Společnost CATL se těší také širokému uznání globálních partnerů v oblasti elektromobilů a skladování energie.

Společnost CATL, která se zavázala mimořádně přispět k energetické transformaci lidstva, v roce 2023 oznámila své strategické cíle dosáhnout uhlíkové neutrality v hlavních činnostech do roku 2025 a v celém dodavatelském řetězci baterií do roku 2035.

