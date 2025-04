Společnost ChangAn Automobile zveřejnila na veletrhu Auto Shanghai 2025 tři strategické akční plány, které nastiňují nový globální plán

V rámci mise ChangAn Shangri-La, jejímž cílem je v příštích pěti letech neustále obohacovat své produktové portfolio, bude celosvětově představeno 45 zcela nových modelů, včetně 37 nových energetických modelů. Jen v roce 2025 bude uvedeno na trh 20 nových modelů, z toho 12 nových energetických vozidel, jako jsou AVATR 06, DEEPAL S09 a CHANG-AN Q07. Ve spolupráci s výrobcem baterií CATL rozvíjí společnost ChangAn klíčové technologie elektrolytů a urychluje vývoj polovodičových baterií. Prototyp bude mít premiéru koncem roku 2025, instalační testy proběhnou v roce 2026 a sériová výroba v roce 2027. Společnost rovněž představila inteligentní systém monitorování kolizí baterií a baterii Kirin 4C s rychlonabíjením.

V rámci plánu Dubhe 2.0 bude společnost ChangAn během pěti let investovat 20 miliard jüanů do rozvoje velkých modelů s umělou inteligencí a asistovaného řízení se zvýšeným zabezpečením. Dalších 20 miliard jüanů podpoří růst v oblasti podnikání v malých výškách, včetně létajících automobilů. Vedle více než 50 inteligentních funkcí budou komplexně modernizovány tyto systémy: inteligentní pohon TS, kokpit TY a podvozek TH. Na trh bude uvedeno pět verzí systému asistované jízdy inteligentní pohon TS, které budou vyhovovat různým potřebám uživatelů, přičemž sériová výroba verze LiDAR PRO začne před koncem roku 2025. Společnost ChangAn bude v příštím desetiletí investovat více než 200 miliard jüanů do nových automobilových technologií, letos zahájí zkušební lety létajících automobilů a do roku 2028 plánuje výrobu humanoidních robotů. Její laboratoř NextLab v Šanghaji je základem globálních inovací v oblasti designu.

V rámci svého plánu Širý oceán se chystá společnost ChangAn do roku 2030 investovat celosvětově více než 15 miliard dolarů. Plánuje roční mezinárodní prodej 1,5 milionu vozidel a rozšířit počet svých zahraničních zaměstnanců na 10.000. Strategie společnosti na globálním trhu se změní na uspořádání „6+2" a povýší pět klíčových regionů tak, aby odpovídaly strategické úrovni Číny. Kapacita mezinárodního trhu vzroste z 30 milionů na 50 milionů, přičemž v zemích včetně Kazachstánu a Egypta bude zahájeno 11 projektů KD (výrobní metody, při níž jsou všechny díly vozidla dodávány do zámoří, aby mohlo být kompletně smontováno), které zvýší výrobní kapacitu o 500.000 jednotek. Společnost ChangAn vstoupí na nové trhy, včetně Brazílie, Alžírska, Indonésie, Německa a Austrálie, s cílem plně pokrýt pět hlavních regionů do roku 2026.

„Navzdory silným protivětrům a dlouhé cestě, která je před námi, bude automobilka ChangAn Automobile neochvějně postupovat vpřed," řekl Zhu Huarong, předseda představenstva společnosti ChangAn Automobile. „Díky našemu historickému duchu ‚inovovat skrze změny a vytrvat přes nepřízeň osudu', našemu hlubokému kulturnímu dědictví, důslednému uskutečňování strategií, vynikajícímu týmu a silným schopnostem v oblasti výzkumu a vývoje pevně věříme, že dokážeme plout na vlnách, urychlovat vysoce kvalitní transformaci a dosáhnout své vize vybudování automobilové značky světové třídy. K našemu poslání ,být vedoucím hráčem udržitelné mobility a přinášet užitek lidskému životu' přispějeme větší silou ChangAnu."

O společnosti ChangAn Automobile

ChangAn je společnost zabývající se inteligentní nízkouhlíkovou mobilitou. Její produktová řada zahrnuje osobní vozidla, pick-upy a lehká užitková vozidla. Společnost je poháněna inovacemi a průmyslovou modernizací a snaží se rozvíjet udržitelnou mobilitu a stát se světovou jedničkou v oboru.

