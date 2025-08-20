Společnost Cloudera koupila firmu Taikun, aby umožnila používání cloudu s daty a umělou inteligencí kdekoliv

Společnost Cloudera, jediná platforma pro data a umělou inteligenci, která poskytuje přístup ke cloudu úplně odkudkoliv, dnes oznámila akvizici firmy Taikun, předního poskytovatele platformy pro správu Kubernetes a cloudové infrastruktury v hybridních a multi-cloud prostředích. Díky tomu bude brzy uvedena do provozu kompletní verze platformy Cloudera, a to včetně funkcí datových služeb a umělé inteligence, kterou lze používat úplně všude, počínaje veřejnými cloudy přes lokální datová centra až po suverénní a izolovaná prostředí, a to vše prostřednictvím jednotné řídicí platformy.
Čím složitější a rozptýlenější jsou podniková IT prostředí, tím důležitější roli hraje spolehlivá a škálovatelná datová infrastruktura pro podporu klíčových operací a rostoucích požadavků na pracovní zátěž umělé inteligence. Cloudera se chopila této výzvy a kombinuje svou špičkovou datovou platformu s nativními Kubernetes schopnostmi společnosti Taikun, které přinášejí jednoduchost a flexibilitu i do těch nejkomplexnějších prostředí.
Díky technologii firmy Taikun získává Cloudera plně integrovanou výpočetní vrstvu, která sjednocuje nasazení a provoz napříč celou IT infrastrukturou a poskytuje konzistentní zážitek podobající se cloudu úplně kdekoli. To přináší zákazníkům několik klíčových výhod:
• Flexibilní spuštění a kontrola odkudkoliv: Zákazníci mohou pracovat s daty a pracovním vytížením AI v datových centrech, cloudu nebo hybridních prostředích, aniž by museli obětovat výkon nebo svobodu volby. Taikun podporuje vysoce regulovaná prostředí, jako jsou GovCloud, Sovereign Cloud a uzavřená datová centra, a poskytuje špičková řešení s cloudem, daty a službami kdekoli, čímž zajišťuje obchodní hodnotu a inteligenci.
• Zefektivněné operace s bezproblémovými aktualizacemi: Integrovaná výpočetní vrstva umožňuje aktualizace bez výpadků a lepší optimalizaci zdrojů, což zákazníkům pomáhá zvyšovat efektivitu a snižovat provozní rizika a zároveň snižuje celkové náklady na vlastnictví.
• Rychlejší zavádění platformy Cloudera a technologií jejích partnerů: Zákazníci mohou využít přístup „bring your own engine“ a snadno integrovat nástroje a databáze od platformy Cloudera a jejího širokého partnerského ekosystému, ať už se jedná o Cloudera Data Services a oblíbené technologie jako Spark, HBase, Ozone, Kafka a Trino, nebo o grafové databáze třetích stran.
• Připravte se na budoucnost s architekturou typu Cloud anywhere: Zachováváním možnosti výběru a rozšiřováním možností nasazení zajišťuje platforma Cloudera dlouhodobou flexibilitu a soulad s potřebami zákazníků, zatímco dochází k vývoji obchodních požadavků.
„Tato akvizice představuje klíčový krok v naší misi přinést cloudový zážitek kamkoli, kde se nacházejí podniková data,“ uvedl Charles Sansbury, generální ředitel společnosti Cloudera. „Integrací kontejnerově-nativní platformy Taikun do našeho stacku odstraňujeme provozní překážky a umožňujeme našim zákazníkům rychlejší získávání poznatků, chytřejší rozhodování a okamžité reakce ve všech částech jejich podnikání.“
V rámci akvizice se tým inženýrů firmy Taikun připojí k oddělením platformy Cloudera pro inženýring, produkt a podporu, díky čemuž přinese hlubokou technickou odbornost v oblasti Kubernetes. Kromě toho se Taikun, který sídlí v České republice, stane novým evropským vývojovým centrem pro platformu Cloudera, čímž společnost posílí svůj závazek k inovacím v regionu.
„Akvizice naší firmy společností Cloudera pro nás představuje zásadní okamžik,“ řekl Adam Skotnický, bývalý generální ředitel firmy Taikun. „Naše pokročilá cloudově-nativní výpočetní platforma umožní zákazníkům z celého světa bezproblémově poskytovat a nasazovat služby a aplikace, ať už v datovém centru, nebo v multi-cloud prostředích. Právě Cloudera je pro nás tou správnou volbou, ke které se připojit teď, když se data a umělá inteligence stávají klíčovými technologiemi.“
„Organizace dnes více než kdy dříve trpí roztříštěným řízením dat a aplikací napříč různorodými infrastrukturami, což zvyšuje složitost i náklady a omezuje iniciativy v oblasti dat a umělé inteligence,“ uvedl Sanjeev Mohan, ředitel společnosti SanjMo. „Výsledkem je nutnost dělat kompromisy při umisťování pracovních zátěží a analýze dat. Díky akvizici firmy Taikun a její integraci do platformy Cloudera mohou nyní organizace používat umělou inteligenci a analytiku kdekoli, kde jejich data žijí: od cloudu až po edge. To urychluje získávání poznatků, podporuje chytřejší rozhodování a umožňuje okamžité reakce napříč celou organizací.“
Jedná se o třetí strategickou akvizici společnosti Cloudera za posledních 14 měsíců. Předcházela jí koupě operační AI platformy Verta v květnu 2024 a koupě řešení pro datovou linii a katalogizaci společnosti Octopai v listopadu 2024. Tyto akvizice odrážejí dlouhodobou strategii firmy Cloudera investovat do posilování své platformy a zajistit zákazníkům flexibilitu provozovat datové a AI pracovní zátěže tam, kde to dává největší smysl, a to bez kompromisů.
