Společnost Comarch byla označena za lídra v hodnocení IDC MarketScape 2026 pro celosvětová řešení elektronické fakturace v souladu s předpisy

„Naším posláním vždy bylo poskytovat mezinárodním firmám jednotnou globální platformu pro elektronickou fakturaci. Věříme, že toto ocenění od IDC MarketScape dokazuje, že tento slib plníme – umožňujeme našim klientům snadno se orientovat ve složitých předpisech na více než 70 trzích," říká Adam Beldzik, ředitel sektoru elektronické fakturace ve společnosti Comarch.
Řešení Comarch E-Invoicing poskytuje podnikovým organizacím jediné centralizované globální centrum postavené na vlastní platformě. Díky jedinému propojení s jejich infrastrukturou ERP mohou globální firmy automatizovat formátování, validaci a směrování napříč složitými zákonnými požadavky a sítěmi obchodních partnerů.
Podle analýzy IDCMarketScape by o řešení společnosti Comarch měl uvažovat „velký podnik působící ve více zemích, často s více systémy ERP a s vysokými objemy v maloobchodu, FMCG, výrobě nebo logistice, který chce mít soulad s předpisy a výměnu obchodních dokumentů na jediné vlastní platformě, cení si přímé odpovědnosti za právní soulad a transparentních cen a dokáže akceptovat pokrytí místními partnery mimo Evropu."
Stáhněte si výňatek z hodnocení IDC MarketScape 2026.
O IDC MarketScape
Model hodnocení dodavatelů IDC MarketScape je navržen tak, aby poskytoval přehled o konkurenceschopnosti dodavatelů technologií a služeb na daném trhu. Výzkum využívá přísnou metodiku bodování založenou na kvalitativních i kvantitativních kritériích, jejímž výsledkem je jediné grafické znázornění pozice každého dodavatele na daném trhu. IDCMarketScape poskytuje jasný rámec, v němž lze smysluplně porovnat nabídku produktů a služeb, schopnosti a strategie i současné a budoucí faktory tržního úspěchu dodavatelů technologií. Tento rámec rovněž poskytuje kupujícím technologií komplexní hodnocení silných a slabých stránek současných i potenciálních dodavatelů.
O společnosti Comarch
Společnost Comarch je evropským lídrem v IT řešeních pro podniky a průkopníkem nových technologií, který realizuje projekty pro přední značky z Polska i z celého světa v klíčových odvětvích ekonomiky. Poskytuje řešení pro oblasti věrnostních programů, komunikací, financí, maloobchodu a ERP. Jako firma, která staví na umělé inteligenci, se společnost Comarch zaměřuje na využívání nových technologií k optimalizaci provozních procesů a na vývoj řešení řízených umělou inteligencí, která jejím klientům přinášejí skutečnou obchodní hodnotu.
Kontakt: anna.kazarnowicz@comarch.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59256.