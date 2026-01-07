Společnost CooperVision uvede na trh měkké kontaktní čočky MyDay® MiSight® 1 day pro kontrolu krátkozrakosti

Fareham (Anglie) 7. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Nové čočky kombinují pokročilý silikon-hydrogelový materiál s osvědčenou technologií ActivControl®*1, která zpomaluje zhoršování krátkozrakosti u dětí †2,3

Společnost CooperVision dnes oznámila nadcházející uvedení kontaktních čoček MyDay® MiSight® 1 day na trh ve Velké Británii a na vybraných evropských a okolních trzích. Takto rozšiřuje své portfolio produktů pro léčbu krátkozrakosti založené na vědeckých důkazech. Tyto nové měkké kontaktní čočky pro kontrolu krátkozrakosti kombinují osvědčenou technologii MiSight® 1 day ActivControl® s pokročilým silikon-hydrogelovým materiálem používaným v čočkách MyDay®.*1

Každé druhé dnes narozené dítě může trpět do věku 20 let krátkozrakostí.4 Krátkozrakost, známá také jako myopie, může významně ovlivnit kvalitu jejich života – ztěžuje jim účast ve škole, sportu a dalších aktivitách.5,6 Krátkozrakost se může rychle zhoršovat, zejména u mladších dětí, proto je důležitý včasný zákrok.7

„Naše odhodlání bojovat proti krátkozrakosti – jak z vědeckého, tak z komerčního hlediska – je neochvějné," uvedla Debbie Oliveová, obchodní ředitelka společnosti CooperVision. „U kontaktních čoček MyDay® MiSight® 1 day jsme použili pokročilý silikon-hydrogelový materiál, který se nachází v našich kontaktních čočkách MyDay®*1, a zároveň jsme využili potenciál kontroly krátkozrakosti, který může změnit život."†2,3,8

Technologie ActivControl® společnosti prokázala přibližně padesátiprocentní snížení progrese krátkozrakosti†2,3 a je podložena nejdelší klinickou studií měkkých kontaktních čoček u dětí.§ Statisíce dětí po celém světě nyní nosí kontaktní čočky s touto technologií.9 Design čoček zahrnuje zóny korekce zraku a zóny léčby, které zajišťují jasné vidění a zároveň pomáhají kontrolovat zhoršování krátkozrakosti.?10-12

„Tato inovace poskytuje nepřetržitou kontrolu krátkozrakosti – děti těží z léčby po celý den, jednoduše tím, že nosí kontaktní čočky," uvedla Jennifer Lambertová, viceprezidentka pro léčbu krátkozrakosti a péči o rohovku ve společnosti CooperVision.¶13-15 „Díky stejnému materiálu a specifikacím jako čočky MyDay® je také navržena tak, aby pomáhala plynulému přechodu od léčby krátkozrakosti k nošení čoček pro dospělé."**

Při uvedení na trh ve Velké Británii a na vybraných evropských a okolních trzích bude produkt k dispozici v následujících parametrech:

Rozsah sférické sílyKrok
-0,25 až -6,000,25 D
-6,50 až -10,000,50 D

 

Další informace o této inovaci a portfoliu produktů CooperVision pro léčbu krátkozrakosti založeném na vědeckých důkazech naleznete na stránkách www.coopervision.co.uk.

 

O společnosti CooperVision

CooperVision, divize společnosti CooperCompanies (Nasdaq: COO), je jedním z předních světových výrobců kontaktních čoček. Společnost vyrábí kompletní sortiment jednodenních, dvoutýdenních a měsíčních měkkých kontaktních čoček, které se vyznačují pokročilými materiály a optickými vlastnostmi, a prémiové tvrdé čočky propouštějící plyn pro ortokeratologii a sklerální designy. Společnost CooperVision má dlouhou tradici v řešení nejnáročnějších problémů se zrakem, jako je astigmatismus, presbyopie (vetchozrakost), dětská krátkozrakost a vysoce nepravidelné rohovky, a nabízí nejkompletnější portfolio sférických, torických a multifokálních produktů na trhu. Díky kombinaci inovativních produktů a cílené podpory lékařů přináší společnost na trh nový pohled a vytváří skutečné výhody pro zákazníky a uživatele. Další informace naleznete na stránkách www.coopervision.com.

O společnosti CooperCompanies

CooperCompanies (Nasdaq: COO) je přední globální společnost zabývající se zdravotnickými prostředky, která se prostřednictvím svých dvou obchodních jednotek, CooperVision a CooperSurgical, zaměřuje na to, aby lidem pomáhala prožívat krásné okamžiky života. CooperVision je důvěryhodným vedoucím podnikem v odvětví kontaktních čoček, který pomáhá zlepšovat to, jak lidé každý den vidí. CooperSurgical je přední společnost v oblasti reprodukční medicíny a zdravotní péče o ženy, která se věnuje tomu, aby ženy, děti a rodiny měly dostatek času v nejdůležitějších momentech zdravotní péče. Společnost CooperCompanies se sídlem v San Ramonu v Kalifornii zaměstnává více než 15 000 lidí, prodává produkty ve více než 130 zemích a každý rok pozitivně ovlivňuje životy více než 50 milionů lidí. Další informace naleznete na stránkách www.coopercos.com.

Prohlášení o výhledu do budoucnosti

Tato tisková zpráva obsahuje „prohlášení o výhledu do budoucnosti" ve smyslu zákona o reformě soukromých sporů týkajících se cenných papírů z roku 1995, včetně prohlášení týkajících se uvedení produktu MyDay® MiSight® 1 day na trh. Prohlášení o výhledu do budoucnosti nutně závisí na předpokladech, údajích nebo metodách, které mohou být nesprávné nebo nepřesné a podléhají rizikům a nejistotám. Mezi faktory, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky a budoucí jednání budou podstatně lišit od těch, které jsou popsány v prohlášeních o výhledu do budoucna, patří rizika související s výzvami spojenými s vývojem, výrobou, uvedením na trh, marketingem a prodejem nových nebo alternativních produktů; potenciální problémy s výkonem, dostupností a kvalitou produktů; konkurence; zpoždění uvedení na trh; a další faktory popsané v dokumentech společnosti CooperCompanies podaných Komisi pro cenné papíry a burzu, včetně oddílů „Podnikání", „Rizikové faktory" a „Diskuse a analýza finanční situace a výsledků hospodaření ze strany vedení" ve výroční zprávě společnosti Cooper na formuláři 10-K za fiskální rok končící 31. října 2024, protože tyto rizikové faktory mohou být aktualizovány v ročních a čtvrtletních dokumentech. Společnost CooperCompanies upozorňuje investory, že prohlášení o výhledu do budoucnosti odrážejí analýzu společnosti pouze k uvedenému datu. Společnost CooperCompanies se zříká jakéhokoli záměru je aktualizovat, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.

Poznámky

* Prokázáno, že ve srovnání s jednodenními čočkami s jedním dioptrickým stupněm zpomaluje progresi krátkozrakosti u dětí v průběhu 3 let.

† Na základě naměřených a modelovaných údajů, shromážděných pro všechny věkové skupiny (8–17 let), byla progrese krátkozrakosti zpomalena v průměru o přibližně 50 % u čoček MiSight® 1 day, které využívají stejnou technologii ActivControl® jako čočky MyDay® MiSight® 1 day.

‡ Prokázáno, že zpomaluje progresi krátkozrakosti u dětí ve srovnání s jednodenními čočkami s jedním dioptrickým zaměřením po dobu 3 let.

§ Jednodenní kontaktní čočky MyDay® MiSight® 1 day využívají stejnou technologii ActivControl® jako původní čočky MiSight® 1 day.

? Jednodenní kontaktní čočky MyDay® MiSight® 1 day využívají stejnou technologii ActivControl® jako původní čočky MiSight® 1 day.

¶ V klinické studii se průměrná doba nošení v pracovní dny zvýšila z 12,8 hodin/den po 6 měsících na 13,9 hodin/den po 6 letech s průměrem >6,5 dne/týden u čoček MiSight® 1 day, které využívají stejnou technologii ActivControl® jako čočky MyDay® MiSight® 1 day.

** Jednodenní kontaktní čočky MyDay® a MyDay Energys®

Odkazy

1. Chamberlain P et al A 3-year Randomized Clinical Trial of MiSight Lenses for Myopia Control. OVS 2019;96:556-567

2. Arumugam B et al. Modelling Age Effects of Myopia Progression for the MiSight 1 day Clinical Trial. IOVS 2021;62(8):2333.

3. Údaje CVI (centrální postižení zraku) v archivu, 2025

4. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global prevalence of myopia and high myopia and temporal trends from 2000 through 2050. Ophthalmology. 2016;123(5):1036-1042

5. E. L. Lamoureux et al. Myopia and Quality of Life: The Singapore Malay Eye Study (SiMES). IOVS 2008;49(13):4469.

6. Chua S.Y.L., Foster P.J. (2020) The Economic and Societal Impact of Myopia and High Myopia:53-63. In: Ang M., Wong T. (eds) Updates on Myopia. Springer, Singapore

7. K. Zadnik et al. Factors Associated with Rapid Myopia Progression in School-aged Children. IOVS 2004;45(13):2306.

8. Vision standards and requirements. Association of Optometrists. (n.d.). Retrieved December 20, 2021, from https://www.aop.org.uk/advice-and-support/clinical/vision-standards 

9. Údaje CVI v archivu 2025. Interní globální modelované odhady u nositelů za dvanáctiměsíční období od října 2024 do září 2025

10. Chamberlain P, et al. A 3-year randomized clinical trial of MiSight® lenses for myopia control. OVS 2019; 96(8):556-567. -

11. Údaje CVI v archivu, 2025. Prospektivní, týdenní, dvojitě zaslepená, bilaterální studie s jednodennými silikon-hydrogelovými kontaktními čočkami MiSight. N = 32 subjektů ve věku 8–18 let. -

12. Údaje CVI v archivu, 2025

13. Woods J et al. Ocular health of children wearing daily disposable contact lenses over a 6-year period. CLAE 2021 Aug;44(4):101391. -

14. Údaje CVI v archivu, 2025. Prospektivní, týdenní, dvojitě zaslepená, bilaterální studie s MiSight 1 day silikon-hydrogelovými čočkami. N=32 subjektů ve věku 8–18 let. -

15. Údaje CVI v archivu, 2025

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2854596/CooperVision_Logo.jpg 

Fotografie – https://mma.prnewswire.com/media/2854597/CooperVision_MyDay_MiSight_1Day_Contact_Lenses.jpg 

 

 

 

7. ledna 2026

