Společnost CR Sklo?s.r.o. otevírá showroom v Praze – rozšíření nabídky po sídle v Soběslavi

Praha 23. října 2025 (PROTEXT) - Společnost CR Sklo s.r.o., specialista na konstrukce zimních zahrad, pergoly, zasklené terasy a další konstrukce ze skla a kovu, s potěšením oznamuje otevření nového showroomu v Praze-Čestlicích. Tento krok znamená významné rozšíření prodejní a prezentační sítě firmy, která doposud vystupovala především ze své provozovny a vzorkové expozice v Soběslavi. 

Nový showroom se nachází na adrese K Chotobuzi 331, 251 01 Praha-Čestlice, přímo u sjezdu na 8. km směrem na Brno, hned vedle nového Möbelixu.

Prostředí je vybaveno celou řadou plně funkčních modelů zimních zahrad, které jsou vystaveny „na živo“ v reálném provozním stavu – včetně nábytku a doplňků, tak aby návštěvníci mohli získat autentickou představu o tom, jak by konkrétní konstrukce mohly vypadat v jejich vlastních domovech.

Otevřeno je denně od pondělí do neděle v čase 10:00–17:00.

Důvody a výhody otevření

Rozšíření o pražskou pobočku reflektuje strategii firmy CR Sklo reagovat na rostoucí poptávku v hlavním městě i okolí. Pro zákazníky z Prahy a Středočeského kraje to znamená:

  • Možnost prohlídky skutečných modelů zimních zahrad a dalších konstrukcí bez nutnosti cestovat na jih Čech.
  • Osobní konzultace s vyškoleným personálem přímo na místě, který je připraven odpovědět na všechny otázky a pomoci s výběrem řešení „ušitého na míru“.
  • Kombinace vizuálního zážitku a profesionálního poradenství, která pomáhá zákazníkům získat lepší představu o tom, co si objednávají – a tím minimalizovat nejistotu při investici do kvalitní konstrukce.

Stávající provozovna v Soběslavi

Firma CR Sklo nezahálí ani ve své tradiční základně – provozovna ve městě Soběslav (Jihočeský kraj) funguje již delší dobu a slouží jako showroom a výrobní a montážní centrum firmy. Nový pražský showroom tedy doplňuje tuto existující pobočku a umožňuje firmě oslovit širší klientelu a nabízet své služby v vyšší geografické dostupnosti.

 

O firmě CR Sklo s.r.o.

CRSklo s.r.o. se zaměřuje na návrhy, výrobu a realizaci konstrukcí ze skla a kovu – zejména zimních zahrad, zasklených teras, pergol a garážových stání. Každý projekt je přizpůsoben konkrétním potřebám zákazníka, firma klade důraz na kvalitu, estetiku a funkčnost. Nově otevřený showroom v Praze je logickým krokem v dalším rozvoji společnosti a jejího zásahu na trhu.

Více na https://www.crsklo.cz/showroom-zimnich-zahrad-praha/

 

Kontaktní údaje

CR Sklo s.r.o.

Showroom Praha – Čestlice

K Chotobuzi 331, 251 01 Praha-Čestlice

Tel.: 604 524 299

E-mail: info@crsklo.cz

 

 

