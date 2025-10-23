Společnost CR Sklo?s.r.o. otevírá showroom v Praze – rozšíření nabídky po sídle v Soběslavi

Nový showroom se nachází na adrese K Chotobuzi 331, 251 01 Praha-Čestlice, přímo u sjezdu na 8. km směrem na Brno, hned vedle nového Möbelixu.
Prostředí je vybaveno celou řadou plně funkčních modelů zimních zahrad, které jsou vystaveny „na živo“ v reálném provozním stavu – včetně nábytku a doplňků, tak aby návštěvníci mohli získat autentickou představu o tom, jak by konkrétní konstrukce mohly vypadat v jejich vlastních domovech.
Otevřeno je denně od pondělí do neděle v čase 10:00–17:00.
Důvody a výhody otevření
Rozšíření o pražskou pobočku reflektuje strategii firmy CR Sklo reagovat na rostoucí poptávku v hlavním městě i okolí. Pro zákazníky z Prahy a Středočeského kraje to znamená:
- Možnost prohlídky skutečných modelů zimních zahrad a dalších konstrukcí bez nutnosti cestovat na jih Čech.
- Osobní konzultace s vyškoleným personálem přímo na místě, který je připraven odpovědět na všechny otázky a pomoci s výběrem řešení „ušitého na míru“.
- Kombinace vizuálního zážitku a profesionálního poradenství, která pomáhá zákazníkům získat lepší představu o tom, co si objednávají – a tím minimalizovat nejistotu při investici do kvalitní konstrukce.
Stávající provozovna v Soběslavi
Firma CR Sklo nezahálí ani ve své tradiční základně – provozovna ve městě Soběslav (Jihočeský kraj) funguje již delší dobu a slouží jako showroom a výrobní a montážní centrum firmy. Nový pražský showroom tedy doplňuje tuto existující pobočku a umožňuje firmě oslovit širší klientelu a nabízet své služby v vyšší geografické dostupnosti.
O firmě CR Sklo s.r.o.
CRSklo s.r.o. se zaměřuje na návrhy, výrobu a realizaci konstrukcí ze skla a kovu – zejména zimních zahrad, zasklených teras, pergol a garážových stání. Každý projekt je přizpůsoben konkrétním potřebám zákazníka, firma klade důraz na kvalitu, estetiku a funkčnost. Nově otevřený showroom v Praze je logickým krokem v dalším rozvoji společnosti a jejího zásahu na trhu.
Více na https://www.crsklo.cz/showroom-zimnich-zahrad-praha/
Kontaktní údaje
CR Sklo s.r.o.
Showroom Praha – Čestlice
K Chotobuzi 331, 251 01 Praha-Čestlice
Tel.: 604 524 299
E-mail: info@crsklo.cz