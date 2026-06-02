Společnost Creality slaví 12 let s technologií KliTek™ a rozšiřováním ekosystému založeného na umělé inteligenci

  14:03
Šen-čen (Čína) 2. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Již 12 let společnost Creality, vedoucí světový podnik v oblasti 3D tisku pro spotřebitele, rozvíjí dostupné technologie 3D tisku a umožňuje uživatelům na celém světě proměňovat nápady v hmatatelné výtvory. Společnost, která začínala jako výrobce stolních 3D tiskáren, se vyvinula v globální ekosystém pro spotřebitelskou 3D tvorbu zahrnující tiskárny, skenery, laserová zařízení, materiály, softwarové platformy a komunity tvůrců v přibližně 140 zemích a regionech.

Společnost slaví své 12. výročí pod heslem „Dvanáct let Creality: ekosystém AI" a vstupuje do nové fáze růstu poháněné rozšiřováním ekosystému, integrací AI a pokračujícími investicemi do technologií digitální výroby nové generace. Výročí navazuje také na nedávný vstup společnosti Creality na burzu v Hongkongu, který představuje novou etapu v globální expanzi společnosti.

Dvanáctiletý posun od hardwaru ke globálnímu tvůrčímu ekosystému

Během uplynulého desetiletí se Creality rozrostla z výrobce jednoho produktu na platformovou společnost působící v několika kategoriích v oblasti spotřebitelských 3D technologií.

Dnes její ekosystém zahrnuje hardware, software, cloudové platformy, materiály a komunity tvůrců napříč pracovními postupy v oblasti designu, výroby a sdílení. Tato struktura je ukotvena v Creality Cloud, globální platformě společnosti pro tvůrce, a je podporována rostoucí sítí tvůrců, pedagogů a designérských komunit.

Umělá inteligence se také stává stále důležitější součástí uživatelské zkušenosti v pracovních postupech modelování, tisku a výroby, což pomáhá zlepšit přístupnost, automatizaci a kreativní efektivitu pro běžné uživatele.

Inovace produktu: KliTek™ udává směr v rozšiřujících se možnostech flexibilního tisku s více materiály

Společnost Creality představuje technologii KliTek™, řešení nové generace pro výměnu trysek, které bylo navrženo s cílem překonat klíčová omezení tradičního 3D tisku s více materiály, včetně pomalého přepínání filamentů, plýtvání materiálem, prosakování barev a složitých požadavků na údržbu. Díky kombinaci lehké architektury pro výměnu trysek s nezávislými cestami pro materiál umožňuje KliTek™ rychlejší a efektivnější vícebarevný a multimateriálový tisk a zároveň zjednodušuje údržbu systému.

Platforma také rozšiřuje možnosti výroby z flexibilních materiálů. Díky technologiím, jako je rozpoznávání filamentů pomocí RFID (bezdrátové komunikační technologie krátkého dosahu) a duální podávací systém S-Drive™, KliTek™ otevírá pokročilé možnosti tisku z TPU (termoplastického polyuretanu) a podporuje vícebarevné aplikace TPU o několika tvrdostech v rámci jediného tiskového procesu, čímž výrazně rozšiřuje možnosti flexibilní výroby pro spotřebitele.

Společnost Creality také oznámila významné novinky a aktualizace, včetně:

Aktualizace ekosystému Creality Cloud AI – významná aktualizace platformy zavádějící modelování s podporou AI, inteligentní optimalizaci řezání, automatická doporučení parametrů a funkce detekce rizik tisku, které jsou navrženy tak, aby zjednodušily pracovní postup od vytvoření až po výrobu.

Falcon T1 – pokročilá multifunkční laserová platforma určená k podpoře kreativní výroby v oblasti gravírování, řezání a přesné výroby.

Skener Pika & Sermoon P1 – řešení pro skenování nové generace, která kombinují přenosný design, inteligentní zpracování obrazu a vysoce přesné digitální snímání pro tvůrce a profesionální uživatele.

Systém recyklace filamentů M1 (výrobník) & R1 (drtička) – platforma pro recyklaci a regeneraci materiálů, která uživatelům umožňuje recyklovat odpadní materiály a vyrábět filamenty na míru, čímž podporuje udržitelnější výrobní procesy.

Od produktů k úplnému ekosystému řízenému umělou inteligencí

Společnost Creality také pokračuje v rozšiřování svého softwarového a AI ekosystému prostřednictvím Creality Cloud, své integrované tvůrčí platformy.

Nové funkce umělé inteligence zefektivňují celý pracovní postup od generování modelu až po tisk, včetně modelování s podporou umělé inteligence, inteligentní optimalizace řezání, automatických návrhů parametrů a detekce rizik při tisku. Tyto funkce jsou navrženy tak, aby snížily technické překážky a umožnily více uživatelům zapojit se do 3D tvorby bez pokročilých technických znalostí. Kromě tisku nyní ekosystém zahrnuje skenování, laserové gravírování, materiály a nástroje pro pracovní postupy, čímž podporuje širší tvůrčí zážitek pro uživatele a tvůrce.

Vstup do nové fáze růstu po uvedení na burzu

Po úspěšném uvedení na burzu v Hongkongu vstupuje společnost Creality do nové fáze globální expanze a rozvoje svého ekosystému. Uvedení na burzu nepředstavuje konečný milník, ale nový výchozí bod na cestě globálního růstu společnosti Creality – s cílem podporovat zapojení tvůrců a expanzi na globálním trhu s 3D technologií.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2990677/image1.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/2990678/image2.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/2990676/image3.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/2990675/image4.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2375792/5994006/CREALITY_3D_Logo.jpg 

 

Kontakt: seth.ma@creality.com

