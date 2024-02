Společnost Crystal Lagoons se svým projektem PAL™ expanduje do Říma, Milána, Toulouse a Sevilly

Inovativní nadnárodní společnost, založená výzkumníkemFernandem Fischmannem, touto formou expanduje do Itálie a Francie a rozšiřuje svou působnost ve Španělsku a Rumunsku, kde již provozuje úspěšné komplexy Santa Rosalía, Alcazaba Lagoon čiCentral District Lagoon City.

Udržitelnost technologií, které společnost Crystal Lagoons® používá , byla opět hlavním rozhodujícím faktorem při realizaci tohoto projektu, na němž znovu spolupracuje se společností Forty Management, prestižním a oceňovaným rumunským developerem, se kterým tato nadnárodní společnost již provozuje areály v České republice, Polsku, Rumunsku a Maďarsku. Právě udržitelnost je jednou z jejich charakteristických vlastností.

Realizace projektů PAL™ v turisticky zajímavých městech s řadou památek, jakými jsou Řím či Milán, poukazuje na hodnoty, které tyto projekty přinášejí, stejně jako na přitažlivost idylické plážové kultury, dostupné jen několik kroků od domova. Klíčovým prvkem těchto projektů bude velká laguna s křišťálově čistou vodou, vhodná ke koupání i provozování vodních sportů, obklopená bílými písečnými plážemi, na něž bude mít po zaplacení vstupného přístup naprosto každý. V okolí komplexu se pak budou nacházet obytné čtvrti, hotely, obchody, restaurace a další špičková obchodní i zábavní infrastruktura.

„Máme velkou radost z toho, že si společnost Crystal Lagoons, jedna z nejinovativnějších společností na světě, vybrala pro svou expanzi do Evropy právě společnost Forty Management. Ve spolupráci s ní máme možnost zpřístupnit plážovou kulturu v srdci těch nejúžasnějších evropských měst a zlepšit kvalitu života jejich obyvatel realizací vysoce udržitelných projektů," konstatoval Lucian Azoi?ei, generální ředitel společnosti Forty Management.

„Převratná inovativnostprojektů společnosti Crystal Lagoons®, která umožňuje udržitelným způsobem zpřístupnit plážovou kulturu kdekoliv na světě, je hlavním důvodem úspěchu těchto křišťálově čistých lagun. Toho si všimli i avantgardní developeři ze společnosti Forty Management, kteří se poté, co úspěchy tohoto trendu potvrdili realizací svého prvního komplexu, rozhodli stejný model znovu využít při vývoji nových projektů, a to i ve městech, kde by realizace podobných projektů byla donedávna takřka nepředstavitelná, jako jsou Řím, Milán nebo Toulouse," vysvětluje Jean Pierre Juanchich, globální obchodní ředitel společnosti Crystal Lagoons.

O společnosti Crystal Lagoons

Crystal Lagoons je americká nadnárodní společnost, která vyvinula technologii pro stavbu a nízkonákladový provoz lagun neomezené velikosti s křišťálově čistou vodou, a to kdekoliv na světě. Celosvětově dohlíží na více než tisícovku projektů v různých fázích vývoje a jednání.

Společnost je držitelem více než 3000 patentů v celkem 160 zemích a její udržitelné projekty vyžadují pro svůj provoz oproti běžným plaveckým bazénům stonásobně nižší množství chemikálií a pouze 2 % energie. Podle závěrů společnosti Bureau Veritas, která ověřila efektivitu využívání vody projekty založenými na těchto technologiích, spotřebuje laguna o rozloze 1 ha / 2,5 akru 33krát méně vody, než vyžaduje provoz golfového hřiště, a o 40 % méně vody než park o stejné rozloze. Zařízení Crystal Lagoons® mohou používat vodu mořskou, sladkou i brakickou, které je dostatek a nemá jiné využití.

