Společnost CS-BETON představí letošní novinky na Silniční konferenci

Rodinná firma, která se mimo jiné věnuje výrobě prvků pro dopravní a inženýrské stavby, zde představí několik novinek ze svého portfolia. „Při výstavbě dopravní infrastruktury jsou zásadní bezpečnost a dlouhá životnost. Na letošní Silniční konferenci proto představíme řešení, která tyto nároky splňují,“ uvedl Marek Matějka, obchodní ředitel a jednatel společnosti CS-BETON.
Poprvé CS-BETON veřejně odprezentuje například patentované řešení tunelového odvodnění, které kombinuje standardní štěrbinovou troubu s kyvnou protipožární klapkou. Tento systém má v krizové situaci omezit šíření ohně odvodňovací soustavou v tunelu.
V posledních letech roste zájem investorů a stavebních firem o betonová svodidla. V tomto segmentu rozšířil CS-BETON svou nabídku o svodidla pro mostní konstrukce, pro něž letos získal bariérové zkoušky. Moderní betonové záchytné systémy dosahují vysokých tříd zadržení a dokážou účinně zachytit i těžká vozidla včetně nákladních automobilů. Uplatnění tedy nacházejí zejména na dálnicích, mostech a dalších dopravně zatížených komunikacích, kde je vysoká úroveň bezpečnosti zásadní.
Součástí expozice budou také betonové zastávkové panely, které kombinují důraz na odolnost, dlouhou životnost, bezbariérovost a bezpečné užívání veřejného prostoru.
Návštěvníci se budou moci blíže seznámit se zmíněnými i dalšími produkty CS-BETON pro dopravní a inženýrské stavby na stánku č. 203. Na místě bude k dispozici tým specialistů pro individuální konzultace.
Zdroj: CS-BETON
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59603.