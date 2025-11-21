Společnost Czech Inn Hotels podporuje péči o dětské pacienty

Finanční dar společnosti je určen na nákup dvou CRP analyzátorů, moderních diagnostických zařízení umožňující rychlé a přesné stanovení hladiny C-reaktivního proteinu (CRP) z malého množství krve. Přístroj pomáhá lékařům rychle rozlišit virovou a bakteriální infekci, a tím rozhodovat o vhodné léčbě, předcházet zbytečnému podávání antibiotik a zlepšit péči o malé pacienty.
Symbolické předání daru proběhlo 20. listopadu na půdě kliniky. Za společnost Czech Inn Hotels jej předal majitel společnosti Jaroslav Svoboda přímo přednostovi kliniky doc. MUDr. Janu Davidovi, Ph.D, který při slavnostním předání daru prohlásil: "Tento dar je nejen medicínskou, ale i morální podporou. Ukazuje, že firmy z našeho okolí vnímají potřeby zdravotnictví a chtějí skutečně přispět ke zlepšení péče o děti.“
Jaroslav Svoboda doplnil jen rámcově: "Většinu darů běžně neuvádíme – je to záležitost mezi dárcem a obdarovaným. V tomto případě však jde o velkou společnost a stejně budeme uvedeni v jejích oficiálních materiálech. Pan docent mě přesvědčil, že jde o smysluplnou pomoc, navíc jsou to naši sousedé – klinika sídlí pod jedním z našich hotelů," dodal Jaroslav Svoboda.
O Czech Inn Hotels
Skupina Czech Inn Hotels byla založená současným majitelem a jednatelem společnosti Jaroslavem Svobodou v roce 2003. Začátkem byl pronájem malého hotýlku v Harrachově. V současnosti je největší hotelovou sítí v České republice, provozuje 28 hotelů a nabízí hostům více než 9000 lůžek. Hotely se nachází převážně v Praze, ale i v Brně, Portugalsku, Gruzii a Maďarsku. Mezi nejznámější budovy patří například hotel The Grand Mark Prague (bývalý Kempinski), Grand Hotel International, Grand Hotel Prague Towers nebo Grand Palace v Brně.
Zdroj: Czech Inn Hotels