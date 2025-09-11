Společnost Dahua představuje na veletrhu IFA 2025 řadu bezdrátových kamer WITHS

WITHS: Inteligence, jednoduchost, bezpečnost
Název WITHS odráží její pojetí – With Smarts, With Simplicity, With Security (s inteligencí, s jednoduchostí, s bezpečností). Na rozdíl od tradičních kabelových systémů, jejichž instalace může být složitá a nákladná, nabízí WITHS uplatnění typu „připoj a hraj", díky čemuž je pokročilý dohled dostupnější pro malé a střední podniky. Řada WITHS, vybavená detekcí založenou na umělé inteligenci a upozorněními v reálném čase, umožňuje majitelům podniků soustředit se na každodenní provoz a zároveň si zachovat klid.
Produktová řada na veletrhu IFA 2025
Portfolio společnosti WITHS pokrývá jak vnitřní, tak venkovní aplikace a poskytuje řešení šitá na míru pro různá obchodní prostředí. Na veletrhu IFA upoutaly pozornost zejména tři vlajkové produkty:
• Řada Hero – Vyznačuje se duálním objektivem a duálním viděním, detekcí lidí a domácích zvířat pomocí umělé inteligence, automatickým sledováním (s otáčením a nakláněním), režimem ochrany soukromí jedním kliknutím a obousměrnou komunikací. Poskytuje široké a detailní pokrytí a zároveň umožňuje interaktivní ochranu vnitřních prostor.
• Řada Picoo – Byla vyvinuta pro venkovní bezpečnost, nabízí plně barevné snímání WizColor, detekci lidí, vozidel a domácích zvířat pomocí umělé inteligence, technologii inteligentního duálního osvětlení, odolnost proti povětrnostním vlivům IP66 (prachotěsné a vodotěsné), automatické sledování a obousměrný zvuk, což zajišťuje spolehlivou ochranu.
• Série Apollo – Tento model s robustní konstrukcí, navržený pro vzdálená a odlehlá místa, kombinuje připojení 4G a solární energii s detekcí pomocí umělé inteligence, čímž rozšiřuje monitorování do oblastí bez sítě nebo elektřiny, jako jsou farmy a staveniště.
Všechny kamery WITHS podporují dálkové ovládání prostřednictvím aplikace DMSS od společnosti Dahua, což umožňuje majitelům firem monitorovat a spravovat svůj systém kdykoli a odkudkoli. Pro větší nasazení umožňuje hladká integrace se systémy Dahua NVR centralizovanou správu napříč více lokalitami s lokálním úložištěm a jednotným ovládáním.
Komplexní řešení AIoT nad rámec sledování
Kromě WITHS představila společnost Dahua na veletrhu IFA 2025 množství inovací v oblasti AIoT. Mezi hlavní novinky patřily řešení D-Volt EV Charging Solutions pro inteligentní a udržitelnou mobilitu, série bezdrátových alarmů AirShield pro monitorování vniknutí a životního prostředí, stejně jako produkty pro inteligentní budovy, požární bezpečnostní systémy, síťová zařízení pro spotřebitele a imerzivní herní monitory.
Představením systému WITHS a prezentací svého portfolia AIoT na veletrhu IFA 2025 potvrzuje společnost Dahua své odhodlání dodávat chytřejší, bezpečnější a udržitelnější řešení, která umožňují chytřejší společnost a lepší život.
Více informací o systému WITHS naleznete zde.
