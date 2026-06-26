Společnost Dahua Technology představila na veletrhu Intersolar Europe 2026 téma „Viditelná AI v nové energetice"

Na letošním veletrhu představila Dahua komplexní portfolio řešení pokrývající pět klíčových oblastí použití: inteligentní bezpečnost, kontrolu zařízení, správu HSE (řízení rizik) a PPE (osobní ochranné prostředky), dobíjení elektromobilů a inteligentní řídicí centrum. Tato řešení společně reagují na rostoucí potřebu chytřejšího provozu, bezpečnějších pracovišť a efektivnější správy majetku v rámci infrastruktury obnovitelných zdrojů energie.
V oblasti inteligentní bezpečnosti Dahua představila řešení pro ochranu perimetru fotovoltaických elektráren a energetických zařízení, která integrují termovizi, propojení radarových kamer, monitorování pomocí tří objektivů a bezdrátovou bezpečnostní technologii napájenou solární energií. Díky vlastním termovizním algoritmům toto řešení rozšiřuje detekční dosah až o 85 %. V rámci fotovoltaického projektu v Brazílii toto řešení snížilo počet denních falešných poplachů generovaných 204 zařízeními z více než 1 000 na přibližně jeden falešný poplach na zařízení za týden. V Evropě byla řešení společnosti Dahua pro ochranu perimetru s podporou umělé inteligence nasazena také v solárním parku o výkonu 60 MW v Rumunsku.
V oblasti kontroly zařízení společnost Dahua předvedla inteligentní řešení pro kontrolu přizpůsobená pro rozvodny a další geograficky rozptýlená energetická zařízení. Díky nepřetržitému sledování teploty zařízení a provozního stavu pomáhá systém operátorům včas odhalit potenciální odchylky. Automatizované záznamy a zprávy z kontrol dále podporují strategie prediktivní údržby, čímž zvyšují provozní efektivitu a zároveň snižují pracovní zátěž spojenou s ručními kontrolami.
V zájmu zvýšení bezpečnosti na pracovišti představila společnost Dahua svá řešení HSE-PPE, která zahrnují jak stacionární, tak přenosné detekční systémy využívající umělou inteligenci. Tato řešení automaticky ověřují, zda personál vstupující do vysoce rizikových oblastí nosí požadované ochranné pomůcky, jako jsou přilby a bezpečnostní vesty, a v případě zjištění nesrovnalostí vydávají výstrahy v reálném čase, čímž pomáhají posílit dodržování bezpečnostních předpisů v energetických zařízeních.
Dahua rovněž představila své portfolio produktů pro nabíjení elektromobilů, včetně řešení pro střídavé nabíjení určených pro domácnosti a řešení pro rychlé stejnosměrné nabíjení pro komerční použití. Díky podpoře cloudové platformy pro správu a mobilní aplikace umožňují tato řešení uživatelům sledovat stav nabíjení, nastavovat plány nabíjení a spravovat nabíjecí operace s větší flexibilitou a pohodlím.
Jako doplněk k těmto aplikacím integruje řešení Centrum inteligentního řízení společnosti Dahua bezpečnost, kontrolu a provozní správu do jednotné platformy založené na systému DSS Professional. Platforma podporuje vzdálené video monitorování, správu alarmů, plánování inspekčních úkolů a analýzu historických dat, čímž poskytuje operátorům centralizovaný přehled o provozu daného místa. V Itálii umožnilo řešení společnosti Dahua pro termální ochranu perimetru a platforma DSS Professional centralizovanou správu vzdálených solárních elektráren a bylo později rozšířeno tak, aby pokrývalo 80 lokalit s přibližně 1 600 termálními kamerami.
Společně tato řešení odrážejí závazek společnosti Dahua k rozvoji odvětví obnovitelné energie prostřednictvím inteligentních technologií a komplexní ochrany po celou dobu životního cyklu. Do budoucna bude Dahua pokračovat ve spolupráci s globálními partnery s cílem prozkoumávat inovativní aplikace umělé inteligence, které podporují bezpečnější, efektivnější a udržitelnější energetickou budoucnost.
Více informací o řešeních společnosti Dahua v oblasti inteligentní energetiky naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti zde.
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