Společnost Dahua Technology představuje na veletrhu Intertraffic 2026 řešení ITS založená na umělé inteligenci

  10:36
Amsterdam 16. března 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost Dahua Technology, přední světový poskytovatel řešení a služeb v oblasti AIoT (umělé inteligence věcí) se zaměřením na video, se vrátila na veletrh Intertraffic Amsterdam 2026 se svými nejnovějšími řešeními inteligentních dopravních systémů (ITS), která jsou navržena tak, aby zvýšila bezpečnost na silnicích, zefektivnila řízení dopravy a podpořila udržitelnou městskou mobilitu.

Na této akci přednesl Wang Jun, generální ředitel pro výzkum a vývoj produktů ITS ve společnosti Dahua Technology, úvodní projev s názvem „AI pro chytřejší, bezpečnější a udržitelnou dopravu". Podle Wanga umožňují AI a rozsáhlé modely, aby se řízení dopravy posunulo od pasivního monitorování směrem k aktivnějším a předvídavým operacím, což pomůže městům optimalizovat silniční zdroje, zlepšovat bezpečnost silničního provozu a zvyšovat efektivitu cestování pro občany. Zdůraznil, jak společnost Dahua využívá pokročilé technologie AIoT a rozsáhlé modely AI k řešení klíčových výzev městské dopravy – od dopravních zácp a nehod až po vymáhání předpisů a zážitky cestujících.

Ústředním prvkem nabídky ITS společnosti Dahua je Velkokapacitní model umělé inteligence Xinghan 2.0, který integruje řady V (zaměřené na zpracování obrazu), M (multimodální fúze) a L (porozumění řeči). Tento výkonný nástroj AI spojuje video v reálném čase, dopravní a regulační data do inteligentní smyčky vnímání, analýzy, rozhodování a řízení, což umožňuje automatickou detekci nehod, optimalizované řízení signalizace, přesné vymáhání předpisů a snížení počtu planých poplachů. Takto zvyšuje jak efektivitu, tak bezpečnost ve složitých silničních prostředích.

Společnost Dahua také představila vylepšenou technologii Sloučení radarových a video dat (VRF2.0), která zvyšuje přesnost a kontinuitu v náročných scénářích kombinací radarových a vizuálních dat. Takto překonává problémy s překrýváním a nesprávnou identifikací a zároveň výrazně zkracuje dobu nastavení.

Mezi klíčové vystavené produkty ITS patřily:

  • Kamera řada Bisight X – fúze radarových a video záznamů s duálním spektrem. Sleduje chování řidičů a podmínky na silnici a zaznamenává vysoce kvalitní důkazy pro vymáhání předpisů s modulární spolehlivostí za každého počasí.
  • Spotter Ultra – Detekční systém pro osm pruhů na nepřetržité sledování překročení rychlosti a dopravních přestupků s úplným řetězcem důkazů, ideální pro složité křižovatky.
  • Inteligentní světelná lišta iPatrol – Proměňuje vozidla strážních složek v mobilní AI centra a integruje monitorování a inteligentní detekci o 360° pro dynamické silniční kontroly.

Kromě řešení pro zajištění bezpečnosti představila Dahua také řešení zaměřená na zvýšení efektivity dopravy a zlepšení zážitku z cestování:

  • Inteligentní řízení semaforů, které využívá umělou inteligenci k propojení videozáznamů a radarových dat za účelem dynamického přizpůsobování signalizace, čímž zmírňuje dopravní zácpy a snižuje zpoždění.
  • Inteligentní dálniční systémy, které začleňují měření hmotnosti za jízdy, výstrahy VMS (virtuálně řízeným serverem) a detekci nehod pomocí umělé inteligence s cílem zlepšit plynulost a bezpečnost na dlouhých trasách.
  • Inteligentní řešení pro parkování, postavená na kamerách ANPR od Dahua a jednotné platformě, která zefektivňují provoz parkovišť a rozšiřují možnosti ekosystémových služeb.

Společnost Dahua také sdílela poznatky o globálním nasazení systémů ITS a udržitelném rozvoji měst, přičemž zdůraznila úspěšné projekty, jako je inteligentní systém řízení dopravy pomocí AI na druhém mostě v Penangu v Malajsii a první inteligentní síť semaforů v San Francisco de Campeche v Mexiku , které prokázaly měřitelné zlepšení v oblasti monitorování, vymáhání předpisů a zmírnění dopravních zácp.

Kromě toho výstava představila také inteligentní řešení společnosti Dahua pro nabíjení elektromobilů, čímž zdůraznila neustálé úsilí společnosti o podporu ekologičtějších a udržitelnějších dopravních ekosystémů.

Díky neustálým inovacím v oblasti technologií AIoT a spolupráci s globálními partnery se Dahua i nadále věnuje rozvoji inovací v oblasti ITS a pomáhá městům na celém světě budovat bezpečnější, efektivnější a udržitelnější systémy mobility.

Více informací najdete na stránkách https://www.dahuasecurity.com/.

 

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2934264/Dahua_Technology_Showcases_AI_powered_ITS_solutions_at_Intertraffic_2026.jpg 

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2074657/Dahua_LOGO_Logo.jpg

Kontakt pro média: PR_Global@dahuatech.com

 

OBRAZEM: Miss Czech Republic 2026 představila TOP 10 finalistek. Máte mezi nimi favoritku?

Miss Czech Republic 2026: BIKINI CHALLENGE WINNERS

Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026. Ve finále jsou studentky, modelky i ženy s mezinárodní kariérou, nechybí ani známé tváře z Love...

U Dvoreckého mostu už jsou jámy. Krištof Kintera promění zanedbané místo ve světelný hit

Na vyústění Dvoreckého mostu v Praze 5 vznikne „park lamp“. Jeho autorem je...

U Dvoreckého mostu vzniká světelný park, který má přilákat turisty i místní. Okolí zkratky mezi Zlíchovem a Podolím bude na západním břehu ozdobeno lampami z celého světa. Projekt Light Removes...

Pradávní tvorové na Smíchově „přežijí“. Zanikne ovšem slavná nádražní hospoda a zmizí bariéry

Smíchovské nádraží prochází velkou proměnou.

Jižní část Smíchova prochází výraznou proměnou. Vedle developerského projektu tu roste také dopravní uzel. V historické nádražní budově zůstane unikátní dlažba s pravěkými tvory i obří lustry.

Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba

Velikonoční trhy se vrátí na Staroměstské náměstí i letos.

Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a Václavském náměstí se uskuteční od soboty 21. března do neděle 12. dubna. Letošní ročník nabídne výrazně...

OBRAZEM: Flora je po měsíci prací k nepoznání. Stanice metra působí až strašidelně

Práce ve stanici metra Flora jsou zhruba měsíc po jejím uzavření v plném proudu.

Stanice metra Flora na lince A je zhruba měsíc po uzavření velkým staveništěm. Původní sovětské eskalátory už dělníci odstranili a nyní pokračují bourací práce v eskalátorovém tunelu. Současně se...

Pavilon infekce ústecké nemocnice se na dva roky zavírá kvůli rekonstrukci

ilustrační snímek

Pavilon infekce ústecké Masarykovy nemocnice, v němž je také kožní oddělení, se na dva roky zavírá kvůli rekonstrukci. Jediné lůžkové infekční oddělení v...

16. března 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Agentura Zlínského kraje spolupracuje s regionem, kam míří Muskovy firmy

ilustrační snímek

Rozvojová agentura Zlínského kraje ZRIA navázala spolupráci s regionem Bastrop, který leží v blízkosti měst Austin a San Antonio v USA. Je to oblast, kde nový...

16. března 2026  10:07,  aktualizováno  10:07

Záhada z pošty. Hledaná seniorka se sama přihlásila, mylně vyplacené tisíce nemá

Budova České pošty v Solní ulici v Plzni. (3. 7. 2023)

Policisté odvolali pátrání po seniorce, kterou hledali ve spojitosti se zmizením větší částky peněz na poště v Plzni. Žena se po zveřejnění fotografie přihlásila sama, tvrdí ale, že si peníze, které...

16. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Dítě pořezala motorová pila, kriminalisté prověřují jeho parťáka

ilustrační snímek

Sobotním úrazem dítěte pořezaného motorovou pilou v Jasenné na Náchodsku se zabývají kriminalisté. Stalo se to při kácení dřeviny, zraněný skončil v hradecké fakultní nemocnici. Policisté prověřují...

16. března 2026  11:42,  aktualizováno  11:42

Žalobkyně Lastovecká skončila v bitcoinové kauze kvůli podjatosti, tvrdí NSZ

Zleva nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová, první náměstek Zdeněk Kasal,...

Únik informací z neveřejného přípravného řízení v bitcoinové kauze vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. Stalo se tak na základě trestního oznámení, které podala dozorová státní...

16. března 2026  9:52,  aktualizováno  11:37

V šestnácti zkoumá proteiny na vysoké škole. Správně podanou vědu pochopí každý, míní

Šestnáctiletá studentka Adéla Podholová získala titul Dítě Česka 2025 od...

Ze školní lavice až do vědecké laboratoře. Šestnáctiletá Adéla Podholová z Liberce sbírá ocenění, pracuje na výzkumu na vysoké škole v Praze a zároveň motivuje další studenty. Vědu podle ní pochopí...

16. března 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Muzeum regionu Valašsko připravilo velikonoční programy, první bude ve Vsetíně

ilustrační snímek

Muzeum regionu Valašsko připravilo velikonoční programy v objektech, které spravuje. První se uskuteční v neděli 22. března ve vsetínském zámku. Další víkend...

16. března 2026,  aktualizováno 

Enterprise Investors získává 65% podíl ve společnosti Art Wind

16. března 2026  11:17

Kladno bude letos hospodařit s 3,65 mld. Kč, začne oprava Sítenského mostu

ilustrační snímek

Kladno bude letos hospodařit s výdaji 3,65 miliardy korun, návrh rozpočtu dnes schválili zastupitelé. Největší investicí bude zahájení opravy Sítenského mostu,...

16. března 2026  9:43,  aktualizováno  9:43

Karlovy Vary chystají opravy dalších mostů, prioritu ale má Chebský most

ilustrační snímek

Karlovy Vary aktualizovaly plán oprav a rekonstrukcí mostů. Prioritu má historický Chebský most, který by se měl začít opravovat zřejmě od začátku příštího...

16. března 2026  9:36,  aktualizováno  9:36

Problémy s placením v ústecké MHD, cestující zaskočilo strhávání vysokých částek

Nízkopodlažní trolejbus pojme 150 cestujících, jeho maximální rychlost je 65...

Městská hromadná doprava v Ústí nad Labem se potýká s technickými problémy. Cestujícím, kteří hradí jízdné ve vozech platební kartou, se daná suma z účtu odečte později. V některých případech se...

16. března 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

