Společnost Dahua Technology představuje na veletrhu Intertraffic 2026 řešení ITS založená na umělé inteligenci

Na této akci přednesl Wang Jun, generální ředitel pro výzkum a vývoj produktů ITS ve společnosti Dahua Technology, úvodní projev s názvem „AI pro chytřejší, bezpečnější a udržitelnou dopravu". Podle Wanga umožňují AI a rozsáhlé modely, aby se řízení dopravy posunulo od pasivního monitorování směrem k aktivnějším a předvídavým operacím, což pomůže městům optimalizovat silniční zdroje, zlepšovat bezpečnost silničního provozu a zvyšovat efektivitu cestování pro občany. Zdůraznil, jak společnost Dahua využívá pokročilé technologie AIoT a rozsáhlé modely AI k řešení klíčových výzev městské dopravy – od dopravních zácp a nehod až po vymáhání předpisů a zážitky cestujících.
Ústředním prvkem nabídky ITS společnosti Dahua je Velkokapacitní model umělé inteligence Xinghan 2.0, který integruje řady V (zaměřené na zpracování obrazu), M (multimodální fúze) a L (porozumění řeči). Tento výkonný nástroj AI spojuje video v reálném čase, dopravní a regulační data do inteligentní smyčky vnímání, analýzy, rozhodování a řízení, což umožňuje automatickou detekci nehod, optimalizované řízení signalizace, přesné vymáhání předpisů a snížení počtu planých poplachů. Takto zvyšuje jak efektivitu, tak bezpečnost ve složitých silničních prostředích.
Společnost Dahua také představila vylepšenou technologii Sloučení radarových a video dat (VRF2.0), která zvyšuje přesnost a kontinuitu v náročných scénářích kombinací radarových a vizuálních dat. Takto překonává problémy s překrýváním a nesprávnou identifikací a zároveň výrazně zkracuje dobu nastavení.
Mezi klíčové vystavené produkty ITS patřily:
- Kamera řada Bisight X – fúze radarových a video záznamů s duálním spektrem. Sleduje chování řidičů a podmínky na silnici a zaznamenává vysoce kvalitní důkazy pro vymáhání předpisů s modulární spolehlivostí za každého počasí.
- Spotter Ultra – Detekční systém pro osm pruhů na nepřetržité sledování překročení rychlosti a dopravních přestupků s úplným řetězcem důkazů, ideální pro složité křižovatky.
- Inteligentní světelná lišta iPatrol – Proměňuje vozidla strážních složek v mobilní AI centra a integruje monitorování a inteligentní detekci o 360° pro dynamické silniční kontroly.
Kromě řešení pro zajištění bezpečnosti představila Dahua také řešení zaměřená na zvýšení efektivity dopravy a zlepšení zážitku z cestování:
- Inteligentní řízení semaforů, které využívá umělou inteligenci k propojení videozáznamů a radarových dat za účelem dynamického přizpůsobování signalizace, čímž zmírňuje dopravní zácpy a snižuje zpoždění.
- Inteligentní dálniční systémy, které začleňují měření hmotnosti za jízdy, výstrahy VMS (virtuálně řízeným serverem) a detekci nehod pomocí umělé inteligence s cílem zlepšit plynulost a bezpečnost na dlouhých trasách.
- Inteligentní řešení pro parkování, postavená na kamerách ANPR od Dahua a jednotné platformě, která zefektivňují provoz parkovišť a rozšiřují možnosti ekosystémových služeb.
Společnost Dahua také sdílela poznatky o globálním nasazení systémů ITS a udržitelném rozvoji měst, přičemž zdůraznila úspěšné projekty, jako je inteligentní systém řízení dopravy pomocí AI na druhém mostě v Penangu v Malajsii a první inteligentní síť semaforů v San Francisco de Campeche v Mexiku , které prokázaly měřitelné zlepšení v oblasti monitorování, vymáhání předpisů a zmírnění dopravních zácp.
Kromě toho výstava představila také inteligentní řešení společnosti Dahua pro nabíjení elektromobilů, čímž zdůraznila neustálé úsilí společnosti o podporu ekologičtějších a udržitelnějších dopravních ekosystémů.
Díky neustálým inovacím v oblasti technologií AIoT a spolupráci s globálními partnery se Dahua i nadále věnuje rozvoji inovací v oblasti ITS a pomáhá městům na celém světě budovat bezpečnější, efektivnější a udržitelnější systémy mobility.
