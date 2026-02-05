Společnost Dahua Technology představuje na veletrhu ISE 2026 inteligentní LED řešení

Obrazovka MiP
LED produkty pro vnitřní prostředí řady SM od společnosti Dahua jsou vybaveny pokročilou technologií MiP (mikroLED v balíčku), která nabízí vyšší kontrast, tmavší vzhled a jemnější detaily obrazu ve srovnání s konvenčními displeji typu COB (přímo na plošném spoji). Díky integraci čipů bez nutnosti pevného podkladu MicroLED prostřednictvím masivního přenosu a pokročilého balení RDL (s redistribuční vrstvou) podporuje tato řada udržitelnou miniaturizaci, ultraširoké pozorovací úhly přesahující 170°, kontrastní poměry až 100.000:1 a vylepšenou strukturální stabilitu.
Kreativní spojovací obrazovka
LED produkty pro vnitřní prostředí řady SE využívají technologii balení typu SMD (povrchově připevněného zařízení), která zajišťuje vyšší jas a flexibilní velikost, což je ideální pro supermarkety a maloobchodní prodejny. Tato řada je k dispozici ve čtyřech roztečích pixelů a několika velikostech skříní a podporuje propojitelné skříně, instalaci s otočením o 90 stupňů bez posunu barev, ultratenký design 28 mm, volitelná vysoce jasná zobrazovací okna a přizpůsobitelné okraje skříní pro jednoduché nepravidelné tvary.
Zakřivené LED pro pronájem
Pro pronájem a kreativní prostředí jsou zakřivené LED vybaveny obloukovým uzamykacím systémem pro plynulé spojování plochých, konvexních a konkávních obrazovek s nastavitelnými úhly od -10° do 10° v krocích po 2,5°. Modulární platforma a napájecí box typu „vše v jednom" s možností výměny za provozu umožňují rychlou údržbu a flexibilní konfigurace. Verze Cube podporuje rohy o 90° a vícestranné displeje s instalací bez použití nástrojů a s možností smíšené montáže.
Stopětatřicetipalcový skládací LED displej typu „vše v jednom"
Tento vlajkový displej je určen pro špičkové aplikace, od výkonných schůzek, výstavních hal, prezentačních akcí a e-sportů až po vily, kluby a kempování pod širým nebem. Je vybaven stopětatřicetipalcovou obrazovkou s rozlišením 1080p a technologií plně obráceného displeje typu COB, která nabízí příjemné sledování, vysokou odolnost a snadnou údržbu. Jednotka je skládací, přenosná a výškově nastavitelná o 65 cm, nevyžaduje žádnou instalaci a je připravena k použití ihned po vybalení. Je vybavena systémem Android 14 (volitelně Windows) a podporuje zobrazení na více obrazovkách, inteligentní funkce kamery, vylepšené bezpečnostní funkce a provoz s podporou AI, čímž nabízí profesionální a zábavní zážitky ihned po vybalení.
Řešení pro velín
Řešení pro velín zvané N70 Control Room Solution nabízí výkonné dekódování vícekanálových kamer, zachycení a zobrazení signálu v rozlišení Ultra HD, flexibilní ovládání, širokou kompatibilitu protokolů a přizpůsobitelné výstupy pro LED a LCD obrazovky. Řešení audiovizuální přenos přes internetový protokol (AVoIP) umožňuje efektivní dálkové ovládání KVM (klávesnice, video, myš), přenos videa ve vysoké kvalitě s nízkou latencí, neomezené rozšiřování systému a spolupráci mezi regiony, čímž poskytuje plynulou správu audio videa pro velíny a rozsáhlé operace.
Řešení pro komerční displeje
Společnost Dahua nabízí univerzální digitální značení pro vnitřní i venkovní použití. Venkovní modely (43–65 palců) poskytují vysoký jas, ochranu proti povětrnostním vlivům a spolehlivý provoz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Vnitřní řada zahrnuje cenově výhodné plastové a prémiové ultratenké kovové nástěnné displeje a vysoce jasné výkladní displeje s jasem až 3000 cd/m2 pro dobrou viditelnost za silného slunečního světla. Tato řešení pokrývají širokou škálu komerčních potřeb v oblasti displejů, od standardních instalací po prémiové aplikace v maloobchodě a výlohách.
Chcete-li prozkoumat produkty a řešení společnosti Dahua v oblasti displejů, navštivte stánek 3S800 nebo se dozvíte více na webových stránkách Dahua Display.
