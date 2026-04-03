Společnost daydream získala v rámci série A financování ve výši 15 milionů dolarů na vybudování nejlepší agentury na světě specializující se na optimalizace pro vyhledávače s nativním využitím umělé inteligence

„Jsme velice rádi, že máme takovou podporu a doporučení od špičkových společností poskytujících kapitál nově vznikajícím podnikům," řekl Thenuka Karunaratne, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti daydream. „Každé rychle rostoucí společnosti přinášíme špičkové odborné znalosti v oblasti SEO (optimalizace pro vyhledávače) v kombinaci s agenty a umožňujeme maximální rychlost v jednom z nejkomplexnějších marketingových kanálů, který je třeba zvládnout."
Většina dnešních nástrojů vám řekne, jak si společnost vede vyhledávání pomocí SEO a AI. Společnost daydream jde nad rámec pozorovatelnosti a pomocí strategie a realizace dosahuje výsledků. Jedná se o agenturu specializovanou na AI, která kombinuje SEO agenty s předními odborníky a poskytuje komplexní podporu v oblasti vyhledávání.
„Trh SEO je obrovský a umělá inteligence ho mění rychleji, než většina firem stačí držet krok. Podpořili jsme společnost daydream, protože Thenuka a Shravan tomuto odvětví rozumějí lépe než kdokoli jiný, s nímž jsme se seznámili, a vytvořili produkt, který to dokazuje. Týmy, které v éře umělé inteligence přijdou na kloub organickému vyhledávání, budou mít neporovnatelnou výhodu, a daydream je společnost, která jim k tomu pomáhá," uvedl ChenLi Wang, společník ve firmě WndrCo.
Přístup společnosti daydream kombinuje tři věci: metodu daydream, rámec pokrývající sedm pák organického růstu od strategie klíčových slov po viditelnost v AI; SEO agenty, kteří pracují rychleji než tradiční agentury a automatizují provádění vyhledávání ve velkém měřítku; a specializovaného Growth Lead (rychlého a udržitelného růstu zákaznické báze) přiděleného každému zákazníkovi, SEO experta odpovědného za strategii, kvalitu a výsledky.
„SEO vyžaduje hluboké odborné znalosti, rychlou realizaci a schopnost přizpůsobovat se vývoji samotného vyhledávání," uvedl Shravan Rajinikanth, technický ředitel a spoluzakladatel společnosti daydream. „Většina firem stále optimalizuje pro verzi vyhledávače, která již neexistuje. Vyvíjíme agenty, kteří dokážou uvažovat, vytvářet strategie a provádět vše, co zvládne zkušený odborník na SEO, a to v tempu a rozsahu, jaké vyžaduje éra generativní umělé inteligence."
Agentury zaměřené na AI jsou nově vznikající kategorií ve světě financovaném rizikovým kapitálem. Ve své výzvě pro startupy na jaro 2026 zařadila společnost Y Combinator agentury zaměřené na AI na 3. místo mezi kategoriemi startupů, které chce nejvíce financovat. Financování série A společnosti daydream je sázkou na to, že kombinace agentů s lidskou odborností je nejúčinnějším modelem pro SEO a vyhledávání pomocí AI ve velkém měřítku.
Společnost daydream je přední agentura zaměřená na AI, která poskytuje neporovnatelnou výhodu v organickém vyhledávání díky kombinaci osvědčené metodiky s agenty pro SEO a specializovanými odborníky prostřednictvím komplexní podpory. Více informací najdete na withdaydream.com
