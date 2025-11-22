Společnost Desay Battery se potřetí dostala na seznam Globální úroveň skladování energie 1 od BNEF a stanovila tak nový standard v oboru

Seznam BNEF Tier 1 je všeobecně považován za jedno z nejautoritativnějších hodnocení v odvětví skladování energie. Hodnocení je založeno na komplexním posouzení celkové síly společnosti, technologických inovací, schopnosti realizace projektů a finanční bonity. Seznam je vysoce ceněn mezinárodními finančními institucemi a předními investory jako klíčový referenční zdroj pro rozhodování o investicích do obnovitelných zdrojů energie, stejně jako globálními zákazníky při výběru strategických partnerů.
Jako přední světový poskytovatel řešení pro skladování energie si společnost Desay Battery opakovaně získává uznání díky svým komplexním schopnostem v oblasti výzkumu a vývoje v kombinaci s vertikálně integrovanou inteligentní výrobou. To společnosti umožňuje udržovat přísnou kontrolu kvality a zároveň rychle rozšiřovat svou produktovou řadu. Systémy pro skladování energie společnosti Desay se vyznačují vysoce integrovaným modulárním designem, který lze flexibilně konfigurovat tak, aby se přizpůsobil široké škále aplikačních scénářů. Tyto systémy se již používají v různých segmentech trhu, kde prokazují svou univerzálnost a spolehlivost.
V roce 2025 společnost Desay Battery představila svou technologii aktivních bezpečnostních článků a systémů nové generace, která transformuje článek z jednoduché energetické jednotky na inteligentní komponentu schopnou samočinného snímání, diagnostiky a včasného varování. Tato inovace tvoří čtyřrozměrný ochranný rámec propojující článek, modul, systém a cloud, který zvyšuje bezpečnost skladování energie z tradičních pasivních opatření na vysoce aktivní prevenci rizik a poskytuje zejména zvýšenou bezpečnost pro velkoplošné a dlouhodobé aplikace.
Kromě inženýrství a technologie poskytuje Desay Battery také komplexní model služeb, který zahrnuje návrh systému, výrobu, konstrukci a dlouhodobý provoz a údržbu. Její řešení jsou nasazena v projektech obnovitelných zdrojů energie a skladování energie, samostatných stanicích v síti a komerčních a průmyslových aplikacích po celém světě.
Do budoucna bude společnost Desay Battery i nadále posilovat svou strategii založenou na inovacích, zvyšovat investice do výzkumu a vývoje a rozšiřovat svou globální působnost. Společnost se zavázala dodávat bezpečná a vysoce výkonná řešení pro skladování energie, která podporují globální přechod k nízkouhlíkové budoucnosti a pomáhají formovat infrastrukturu čisté energie nové generace.
Další informace naleznete na stránkách http://www.desayest.com/.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2829589/image.jpg
KONTAKT: Chen Wang, wangchen_dc@desay.com