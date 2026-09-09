Společnost DJI uspořádala v rámci akce Benátský produkční most během 83. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách setkání „Filmaři a vizionáři"

Společnost DJI, vedoucí světový podnik v oblasti civilních dronů a technologií pro kreativní natáčení, uspořádala v rámci akce Benátský produkční most na 83. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Benátkách odborné fórum „Filmaři a vizionáři". Setkání přivedlo dohromady začínající režiséry a kameramany, aby společně prozkoumali otázku, na kterou si filmový průmysl teprve začíná hledat odpověď: když se filmová kamera vejde do dlaně, jak se změní samotný filmový jazyk?
Od Cannes po Benátky: jednotná vize
Akce „Benátský produkční most" navázala na tvůrčí cestu, kterou letos zahájila řada Osmo Pocket. Po celosvětovém představení v Cannes v květnu svěřila společnost DJI kameru Osmo Pocket 4P dvěma z nejvýraznějších tvůrců filmového světa, z nichž každý pracoval samostatně na jiném kontinentu. Výsledky odhalily pozoruhodnou shodu.
Ve filmu „FAMILIARITÉ" (Důvěrnost) ztvárnila herečka Isabelle Huppertová, oceněná na festivalech v Cannes i Benátkách, hlavní roli a zároveň kreativně režírovala originální zamyšlení nad literaturou a pamětí, které bylo natočeno výhradně na kameru Osmo Pocket 4P. Současně uznávaný japonský kameraman Mikija Takimoto navrhl a režíroval film „Hledám ji" – příběh ve stylu road movie odehrávající se v historickém městečku, kde se kdysi těžilo stříbro, který sleduje tiché hledání lidského spojení – rovněž natočený výhradně na kameru Osmo Pocket 4P. Z těchto dvou nezávislých tvůrčích procesů vzešlo jednotné přesvědčení: kamera, která je natolik lehká, že se ztratí v dlani, neznamená žádný kompromis v emocionální hloubce ani technické přesnosti. Oba filmy demonstrují plný potenciál filmového vyprávění v kapesním provedení. V Benátkách se tato soukromá tvůrčí pravda stala veřejnou otázkou pro celé odvětví.
Promítání budoucnosti: od teorie k praxi
Toto setkání je pojato jako skutečný dialog s odborníky z oboru, který vychází výhradně z filmové praxe, nikoli z předvádění produktů. Byly promítnuty čtyři krátké filmy, které vytvořila mezinárodní skupina začínajících kameramanů: Gabriele Mencaroni a Alessandro Tempestini (Itálie), Liu Yadi (Čína/Francie) a Zhou Chengzhou (Čína/Nizozemsko). Jejich společná tvorba zahrnovala experimentální film, komerční produkci i dokumentární snímky oceněné na festivalech – tato rozmanitost odráží generaci, která překračuje tradiční tvůrčí hranice.
Po promítání a živé ukázce natáčení přednesli tři mezinárodně uznávaní kameramani důkladnou odbornou kritiku: Valentin Vignet, francouzský kameraman známý svou prací na filmu „Faces Places" a na krátkém filmu „Nefta Football Club", nominovaném na Oscara; Cristiano Di Nicola, oceněný italský kameraman, jehož snímek „L'Estranea" byl zařazen do oficiální soutěže na benátském filmovém festivalu; a Michele D'Attanasio, dvojnásobný držitel ceny Davida di Donatello, známý díky filmům jako „Veloce come il vento", „Freaks Out" a „Caravaggiův stín". Všichni tři, kteří mají zkušenosti s vedením velkých produkcí, hodnotili vizuální vyprávění mladých režisérů podle nekompromisních standardů profesionální kinematografie a prokázali, že technická vyspělost jejich prací splňuje tradiční měřítka kinematografie, nikoli že by je porušovala.
Kulatý stůl: odborná diskuse o novém pojetí kinematografie
Ústředním bodem programu byla diskuse u kulatého stolu na téma: „Jak nová generace přetváří kinematografii?" Rozhovor propojil odlišné pohledy zkušených kameramanů a začínajících režisérů a organicky prozkoumal čtyři základní dimenze: jak kompaktní nástroje stabilizované pomocí gimbalu mění vztah mezi kamerou, hercem a prostředím; zda lehčí a flexibilnější vybavení demokratizuje profesionální filmovou tvorbu a zároveň vyžaduje větší vizuální disciplínu; jak se díky lehkým aparátům mění produkční postupy a dynamika na místě natáčení; a nakonec, zda může nástroj skutečně změnit samotný filmový jazyk, nebo zda musí vizuální idea vždy stát na prvním místě.
Valentin Vignet se zamyslel nad mentální změnou, k níž dochází, když z natáčení zmizí mohutná kamerová souprava: herec se již nemusí přizpůsobovat aparatuře a kamera se stává spíše svědkem než překážkou. „Na těchto čtyřech krátkých filmech mě nejvíce zaujalo, že žádný z filmařů nemusel kvůli použití lehčí kamery slevit z kvality," řekl Cristiano Di Nicola. „Bylo tam tolik záběrů, o kterých jsem si dříve ani nemyslel, že jsou možné, a to proto, že Osmo Pocket 4P vám jako filmaři dává svobodu. Můžeme se více soustředit na to, jak vyprávět příběh, konkrétně na to, jak se dostat blíže k dění, než na samotné nastavení."
Pro mezikulturní kameramany, jako jsou Liu Yadi a Zhou Chengzhou, se posunul důraz: Jak si mladí kameramani zachovají skutečně filmový výraz v rámci přísných omezení daných omezenými rozpočty a minimálním počtem členů štábu? Odpověď vyplynula přirozeně z dialogu: profesionální standardy – věda o barvách, dynamický rozsah, přesnost stabilizace – jsou nyní odděleny od rozsahu vybavení. Kameraman pracující sám v omezeném prostoru může využít stejnou vysoce vyspělou techniku jako hollywoodský štáb. Bariéra vstupu do oboru byla snížena nikoli obětováním kvality, ale přerozdělením toho, kde tato kvalita může spočívat.
Akce Benátský produkční most pořádaná společností DJI ztělesňuje okamžik, kdy se základní otázka kinematografie posouvá od „Jaké vybavení potřebujeme?" k „Co bude možné, až vybavení přestane být překážkou?" Osmo Pocket 4P je odpovědí společnosti DJI: profesionální obrazová síla nezávislá na oborovém měřítku, která umožňuje každému vypravěči v jakémkoli prostředí – od úzkých uliček Tokia po kánoi na klidném zahradním jezeře – vnést do své vize plnou technickou i emocionální sílu kinematografie. Jedná se o novou éru definovanou dostupností, která zpřístupňuje nástroje v kinematografické kvalitě většímu počtu vizionářů a umožňuje jim větší tvůrčí svobodu při vyprávění jejich příběhů. S menšími filmovými kamerami se projevuje skutečná síla zobrazovací technologie: ne jako omezení představivosti, ale jako osvobození.
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