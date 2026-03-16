Společnost dm představuje iniciativu Na budoucnosti nám záleží. Iniciativa dm vypráví inspirativní příběhy lidí, kteří pomáhají měnit svět k?lepšímu

České Budějovice 16. března 2026 (PROTEXT) - Společnost dm přichází s novou mezinárodní iniciativou Na budoucnosti nám záleží. Ta dává prostor lidem, kteří se aktivně podílejí na utváření světa kolem sebe. Od března 2026 dm hledá inspirativní jednotlivce, kteří se na platformě www.dm-nabudoucnostinamzalezi.cz podělí o své osobní příběhy a tím motivují ostatní, aby se také stali aktivními spolutvůrci budoucnosti.

Bára už deset let věnuje jednu adventní sobotu výrobě a zdobení věnců, které se prodávají na dobročinné účely. Daniela zase po každé podzimní Sbírce potravin dobrovolničí v Potravinové bance, kde s týmem stejně naladěných lidí třídí a připravuje dary pro ty, kdo si nemohou dovolit ani základní nákup. A Eva, koučka a odbornice na rozvoj, věnuje svůj čas lidem z neziskového sektoru a nabízí jim zdarma koučink, který jim pomáhá posouvat jejich důležité projekty dál. Bára, Daniela a Eva své příběhy sdílejí na platformě www.dm-nabudoucnostinamzalezi.cz, jejíž prostřednictvím dm ukazuje, jak velký dopad může mít osobní iniciativa a jak může inspirovat další k aktivnímu zapojení. Iniciativa probíhá v roce 2026 ve dvanácti zemích dm, od Česka a Rakouska až po Rumunsko a Bulharsko.

dm podporuje společenskou soudržnost

„Osobní iniciativa je víc než dobrovolná činnost,“ vysvětluje Jiří Peroutka, tiskový mluvčí společnosti dm. „Je to projev živého vztahu mezi jednotlivcem a společností. Kdo se zapojí, přestává být pouhým pozorovatelem a stává se aktivní součástí společnosti. Vědomí, že svým jednáním mohu něco změnit, posiluje vnímání vlastní hodnoty a dává životu smysl.“ Občanská angažovanost tak jedinečným způsobem spojuje dobro komunity s růstem jednotlivce.

„Série krizí posledních let zastřela skutečnost, že v mnoha ohledech máme náš život, naše společné soužití i velkou část naší budoucnosti stále ve vlastních rukou. A právě na to chceme znovu upozornit: chceme lidem připomenout, že jejich jednání má skutečný dopad, a probudit v nich pozitivní očekávání. Chceme je povzbudit k tomu, aby se aktivně podíleli na utváření naší společné budoucnosti. A chceme ukázat, že pokud chce člověk něco změnit k lepšímu, není na to sám. Je nás hodně a společně můžeme dosáhnout opravdu velkých věcí,“ vysvětluje Peroutka motivaci dm, proč se v tomto roce věnuje tématu osobních iniciativ a individuálních forem angažovanosti.

Na budoucnosti nám záleží: Jak se zapojit

Na začátku března spustila společnost dm veřejnou platformu na adrese www.dm-nabudoucnostinamzalezi.cz. Má za cíl zviditelnit lidi, kteří se občansky angažují, a inspirovat tím ostatní, aby se také aktivně zapojili. Kromě toho se mohou přihlásit i nestátní neziskové organizace. Na platformě jsou k dispozici dva digitální formuláře pro podávání příspěvků. Každé zapojení se počítá, možnost přihlásit se má každý. Důležité je, že platforma je určena pro takové formy zapojení, které díky aktivnímu jednání mají přímý a prokazatelný dopad. Finanční příspěvky a dárcovství jsou pro společnost rovněž důležité, ale pro tuto platformu nejsou určeny a není je sem potřeba zasílat.

Jednotlivci, kteří chtějí představit svou osobní iniciativu, použijí digitální přihlašovací formulář v sekci Zapojit se jako jednotlivec. Kromě krátkého popisu své činnosti jsou účastníci vyzváni, aby nahráli fotografii nebo krátké video, které jejich přínos společnému soužití ilustruje. Přihlásit se je možné do 30. června 2026, poté budou iniciativy jednotlivců zařazeny do slosování o dárkové balíčky.

Kromě toho jsou k účasti vyzvány i nestátní neziskové organizace, které mohou přihlašovat své projekty. Digitální přihlašovací formulář pro institucionální úroveň je na platformě dostupný v sekci Zapojit se jako organizace. Účast je možná do 30. června 2026, poté odborná porota vybere 3 projekty, které společnost dm finančně podpoří.

Společně pro lepší budoucnost

Společnost dm dlouhodobě staví své fungování na hodnotách dialogu, udržitelné budoucnosti, odpovědnosti a rozvoje člověka. Již od roku 2012 mají všichni spolupracovníci možnost věnovat v rámci iniciativy Více ze života jeden svůj pracovní den dobrovolnické činnosti a aktivitám, které podporují sociální či environmentální oblast. Tato forma podpory je pevnou součástí firemní kultury a odráží přístup společnosti k odpovědnému utváření světa kolem nás.

Iniciativa Na budoucnosti nám záleží na tuto tradici navazuje a otevírá prostor i veřejnosti. Ukazuje, že aktivní přístup jednotlivců má skutečný význam a že když se lidé spojí, mohou společně utvářet budoucnost, na které záleží nám všem.

Více informací o možnostech zapojení najdete na www.dm-nabudoucnostinamzalezi.cz.

 

O společnosti dm drogerie markt Česká republika

dm drogerie markt s.r.o. v České republice zahájila činnost v roce 1992 jako 100% dceřiná společnost dm drogerie markt GmbH Rakousko. V roce 1993 otevřela svou první prodejnu v Českých Budějovicích. Společnost sídlí v Českých Budějovicích. Svých 261 prodejen zásobuje po celé České republice z logistických center v Jihlavě a Ostředku. Jednatelkami společnosti jsou Martina Horká a Markéta Kajabová. Celkem v dm pracuje 3765 spolupracovníků. V obchodním roce 2024/2025 vykázala dm v České republice obrat ve výši 19,4 mld. Kč, a upevnila tak své postavení jedničky na trhu specializovaných drogerií. Na trh uvádí mimo jiné dm značky Balea, alverde, babylove, Mivolis, Denkmit, SUNDANCE, dmBio, trend !t up, SEINZ. či Dein Bestes.

 

Zdroj: dm drogerie markt s.r.o.

 

