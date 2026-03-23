Společnost dm spouští kampaň Beauty: autenticita místo dokonalosti a nové světové make-up značky NYX a rom&nd ve vybraných prodejnách

Nové beauty značky reagují na aktuální trendy
Klíčovou novinkou, kterou zákazníci budou moci vyzkoušet již od začátku března, je rozšíření sortimentu dekorativní kosmetiky a péče o pleť ve vybraných prodejnách dm v České republice. Do nabídky nově přibývají produkty značky NYX PROFESSIONAL MAKEUP, známé svým kreativním přístupem k make-upu a silnou vazbou na mladší generace, a také populární korejská značka rom&nd, která patří mezi výrazné představitele současného K-beauty trendu.
Rozšíření portfolia v duchu kampaně otevírá nové možnosti sebevyjádření a péče o sebe – od minimalistického každodenního líčení až po výrazný make-up inspirovaný sociálními sítěmi a globálními beauty trendy. „Kampaň Beauty staví na podpoře autenticity a individuálního přístupu ke kráse v každém věku. Chceme zákazníkům nabídnout inspiraci k objevování vlastního stylu i nových beauty rituálů. Rozšířením sortimentu o značky NYX PROFESSIONAL MAKEUP a rom&nd reagujeme na aktuální trendy a přinášíme širší možnosti sebevyjádření – od přirozeného každodenního líčení až po kreativní experimentování,“ říká Jiří Peroutka, tiskový mluvčí společnosti dm.
Krása bez věkových hranic
Kampaň Beauty zdůrazňuje širší pojetí krásy jako osobní hodnoty, která přirozeně provází všechny životní etapy. Společnost dm proto přináší inspiraci napříč generacemi – od make-up trendů a kreativního líčení pro mladší zákazníky přes péči o pleť a zdravý životní styl až po specifika péče o zralou pokožku nebo vlasové rituály podporující relaxaci i regeneraci. V rámci kampaně, která potrvá od března do května, budou zákazníci moci čerpat inspiraci zejména v oblasti dekorativní kosmetiky, péče o pleť, péče o vlasy nebo opalování a ochrany proti slunci. Beauty tak propojuje praktickou péči i prostor pro experimentování a objevování vlastní podoby krásy, a to každý den a podle vlastních pravidel.
O společnosti dm drogerie markt Česká republika
dm drogerie markt s.r.o. v České republice zahájila činnost v roce 1992 jako 100% dceřiná společnost dm drogerie markt GmbH Rakousko. V roce 1993 otevřela svou první prodejnu v Českých Budějovicích. Společnost sídlí v Českých Budějovicích. Svých 261 prodejen zásobuje po celé České republice z logistických center v Jihlavě a Ostředku. Jednatelkami společnosti jsou Martina Horká a Markéta Kajabová. Celkem v dm pracuje 3765 spolupracovníků. V obchodním roce 2024/2025 vykázala dm v České republice obrat ve výši 19,4 mld. Kč, a upevnila tak své postavení jedničky na trhu specializovaných drogerií. Na trh uvádí mimo jiné dm značky Balea, alverde, babylove, Mivolis, Denkmit, SUNDANCE, dmBio, trend !t up, SEINZ. či Dein Bestes.
