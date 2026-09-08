Společnost DUVA představuje na veletrhu IFA 2026 DUVA ONE, personalizovaná sluchátka pro spánek, která reagují v reálném čase

Značka DUVA společnosti Fitnexa představuje na veletrhu IFA Berlin 2026 model DUVA ONE. Tento inteligentní spánkový systém do uší je navržen tak, aby rozpoznával změny u uživatele i v ložnici a v průběhu celé noci podle toho přizpůsoboval zvuk, potlačení hluku i chování zařízení.
Většina nositelné elektroniky pro spánek vysvětlí, co se v noci dělo, teprve po probuzení. DUVA ONE má pomáhat už v průběhu noci. Nízkoprofilová sluchátka, nabíjecí pouzdro se senzory prostředí a mobilní aplikace spolupracují a společně určují, kdy a jak zareagovat.
Uživatel může noc začít poslechem podcastu přes Bluetooth. Jakmile usne, může DUVA ONE přejít na lokálně uložené zvuky pro spánek a optimalizovat spotřebu energie. Pokud začne partner chrápat nebo přichází větší hluk z ulice, dokáže upravit ANC nebo přidat maskovací zvuk. Ráno probudí soukromý offline budík pouze uživatele, aniž by bylo nutné aktivní připojení k telefonu.
Senzory PPG a pohybové senzory ve sluchátkách odhadují fáze spánku a sledují tepovou frekvenci, HRV, polohu při spánku a pohyb, zatímco pouzdro monitoruje hluk, světlo, teplotu a vlhkost. Agent AI tyto signály vyhodnocuje spolu se stavem přehrávání a osobními preferencemi a na jejich základě volí vhodnou reakci. Zvuky pro spánek, délku přehrávání, strategii ANC i noční zásahy uživatelé ovládají v aplikaci DUVA.
„Spánek neprobíhá ve statickém prostředí, a proto by ani technologie pro spánek neměla zůstávat statická," říká Diego, zakladatel společnosti Fitnexa. „Řešení DUVA ONE je navrženo tak, aby reagovalo už v průběhu spánku."
Hlavní přednosti
- Vícevrstvé potlačení hluku: Pasivní izolace, hybridní ANC a zvuky pro spánek zajišťují útlum hluku až o 42 dB; k dispozici je také režim propustnosti a adaptivní kalibrace ANC.
- Personalizované vedení ke spánku pomocí AI: Umělá inteligence analyzuje aktuální stav spánku uživatele a generuje personalizované zvukové vedení, které mu pomáhá postupně usnout.
- Pohodlí při spánku na boku: Každé nasazené sluchátko váží přibližně 3,3 gramu a má nízkoprofilovou konstrukci o výšce přibližně 9,9 mm. Dva tvary špuntů a několik velikostí špuntů a stabilizačních křidélek nabízejí více než 40 kombinací nasazení.
- Baterie na celou noc: Až 16 hodin provozu v nejúspornější konfiguraci, z toho 13 hodin přehrávání lokálně uloženého zvuku s vypnutým ANC a 9,5 hodiny se zapnutým ANC. Nabíjecí pouzdro s USB-C a bezdrátovým nabíjením umožní až pět dalších nabití.
- Soukromý offline budík: Budík postupně zesiluje a prostřednictvím ovládání na sluchátkách nabízí odložení o 5, 10 nebo 15 minut.
- Snímání s důrazem na soukromí: DUVA ONE nenahrává rozhovory, neukládá zvuk z okolí ani neodesílá surový zvukový záznam prostředí. Uživatelé mohou jednotlivé senzory vypnout a historická data smazat
Uvedení modelu DUVA ONE na trh je plánováno na říjen 2026 s cílovou maloobchodní cenou 349,99 USD; mezi cílové trhy patří Spojené státy, Kanada, Spojené království, Evropská unie a Austrálie.
Kontakt pro média: essie@duva.com
Více informací: duva.com