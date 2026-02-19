Společnost Dyson představuje PencilWash™ nejtenčí, ultralehkou a hygienickou podlahovou myčku

Dyson PencilWash™ představuje lehčí, štíhlejší a menší alternativu vytírání podlah. Kombinuje perfektní mokré čištění a hygienickou kvalitu s revoluční tenkou konstrukcí. Výsledkem je ultratenký a snadno ovladatelný přístroj, který zajistí hygienickou čistotu pro moderní domácnosti. “Chceme, aby naše přístroje byly stále menší a lehčí – a zároveň výkonnější. Novinka pro mokré čištění je nejštíhlejším a nejlehčím produktem, který klouže bez námahy a dostane se tam, kam ostatní nedosáhnou. Vytírá pouze čistou vodou díky kombinaci hydratace, mechaniky a extrakční technologie – a to bez filtru. Jednoduchost smetáku a Dyson výkon, to je PencilWash™, " prozradil John Churchill, technický ředitel společnosti Dyson.
Nejštíhlejší a nejlehčí podlahová myčka na trhu1. Sklopí se a dostane se i do těžko přístupných míst
Nová ultratenká a ultralehká rukojeť o průměru pouhých 38 mm umožňuje snadné vytírání bez kompromisů v hygieně a výkonu čištění. PencilWash™ váží 2,2 kg, v ruce ale cítíte jen 380 g. Ovládáte ho přirozeně pouhým otočením zápěstí. PencilWash™ sklopíte do úhlu 170° a vyčistíte podlahu i pod nízkým nábytkem a v těžko přístupných místech – bez ztráty výkonu.
Žádný špinavý filtr. Žádný zápach
Klasické podlahové myčky mají filtr, který zachycuje nečistoty, množí se v něm bakterie a časem zapáchá. Jeho čištění není nic příjemného. PencilWash™ žádný filtr nemá. Nehrozí ucpání, kal ani pokles výkonu. Pokaždé čistí stejně dobře.
Mokré skvrny i suchý prach – zvládne obojí najednou
PencilWash™ si poradí se vším – mokrými skvrnami, suchou špínou i odolnými nečistotami. Mikrovláknový válec má 64.000 vláken na cm2 a otáčí se dostatečně rychle, aby zachytil mokré i suché nečistoty zároveň. Špinavá voda a nečistoty se z válce odsávají při každém otočení. Systém s osmi vstupy zároveň průběžně přivádí čistou vodu – takže stále vytíráte čistou vodou, ne tou, kterou jste právě setřeli. Desátý tah myčkou je úplně stejně hygienický jako ten první.
Vyčistí až 100 m2, přívod vody si nastavíte dle potřeby
PencilWash™ nabízí dva režimy přívodu vody – na lehké znečištění a na odolné skvrny. Přizpůsobíte ho podlaze i situaci a schnutí je velmi rychle. Nádrž na 300 ml čisté vody vystačí na 100 m2 podlahy2 – takže na jeden zátah bez problémů uklidíte průměrně velký byt. Výdrž baterie je až 30 minut3, takže větší část bytu uklidíte na jedno nabití.
Dyson O2 Probiotic – čisticí prostředek pro tvrdé podlahy
Dyson O2 Probiotic je speciálně navržen pro podlahové myčky Dyson včetně PencilWash™. Nepění, není toxický a čistí na mikroskopické úrovni – účinně odstraní špínu a mastnotu, je šetrný k podlahám a bezpečný pro děti i domácí mazlíčky.
-------------------
1 Ve srovnání s nejprodávanějšími modely 5 největších světových značek; data GFK, FEB a Circana, červen 2024 – červen 2025, interní testování dle DTM021.
2 Při režimu nízké hydratace a jednom plném naplnění nádrže. Skutečná plocha se může lišit.
3 Na jedno nabití. Skutečná výdrž závisí na způsobu použití.
4 Přídavný akumulátor prodáván samostatně.
Zdroj: Dyson
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.
PROTEXT