Společnost ELITE Solar uvádí v Egyptě do provozu integrovaný výrobní závod na solární panely o výkonu 5 GW a rozšiřuje tak svou globální dodavatelskou kapacitu

  8:22
Suez (Egypt) 25. ledna 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost ELITE Solar, vedoucí světový podnik v oblasti integrované výroby solárních panelů, dnes oznámila uvedení do provozu svého nového výrobního závodu na fotovoltaické panely o výkonu 5 GW v egyptské ekonomické zóně Suezského průplavu, což představuje významný milník v globální expanzní strategii společnosti.

Závod zahrnuje 2 GW kapacity pro výrobu vysoce účinných solárních článků a 3 GW kapacity pro výrobu solárních modulů, čímž vytváří plně začleněnou výrobní platformu určenou pro zákazníky z oblasti veřejných služeb, komerčního a průmyslového sektoru měřítku na celém světě.

Egyptský premiér Dr. Mustafa Madbulí se zúčastnil oficiálního slavnostního zahájení provozu na začátku tohoto měsíce, čímž podtrhl význam projektu pro cíle Egypta v oblasti obnovitelné energie a průmyslového rozvoje. Nové zařízení podporuje rozvoj místní pracovní síly a zároveň posiluje roli regionu v globálním dodavatelském řetězci čisté energie.

Dne 23. ledna společnost ELITE Solar přivítala regionální klienty, strategické dodavatele a oborové partnery, aby si na vlastní oči prohlédli výrobní linky na solární články a moduly typu N. Součástí návštěvy byly diskuse o koordinaci dodavatelského řetězce, plánování výroby, místním zásobování a dlouhodobé spolupráci, které zdůraznily zaměření společnosti ELITE Solar na provozní spolehlivost a škálovatelnou výrobu.

„Tento závod posiluje naši globální výrobní stopu a zároveň upevňuje náš závazek ke spolehlivým dodávkám solárních panelů připravených pro trh," řekl Arndt E. Lutz, generální ředitel společnosti ELITE Solar USA. „Díky kombinaci pokročilé technologie typu N s integrovanou výrobou a disciplinovaným prováděním jsme schopni podporovat naše klienty konzistentní kvalitou a dlouhodobou spolehlivostí na více trzích."

Závod v Ain Sokhna je klíčovou součástí mezinárodní strategie růstu společnosti ELITE Solar, která spojuje centralizované technologické vedení a globální standardy s lokalizovanou výrobou ve strategických regionech. Tento přístup umožňuje společnosti efektivně reagovat na poptávku zákazníků na Blízkém východě, v Africe, Evropě a Severní Americe (MENA).

Díky rozšířeným výrobním kapacitám společnost ELITE Solar nadále posiluje svou pozici důvěryhodného globálního partnera pro rozsáhlé nasazení obnovitelných zdrojů energie.

O společnosti ELITE Solar

Společnost ELITE Solar, založená v roce 2005, je globálním poskytovatelem vysoce účinných inteligentních solárních řešení pro trhy s veřejnými službami, komerční a průmyslové trhy a rezidenční trhy. Společnost se sídlem v Singapuru a pobočkou v Kalifornii provozuje integrované výrobní závody ve Vietnamu, Indonésii a Egyptě, které pokrývají celý hodnotový řetězec od waferů po moduly. Vertikálně integrovaný model a globální působnost společnosti ELITE Solar podporují její poslání, kterým je podporovat úspěch zákazníků a urychlovat přechod na čistou energii. Více informací naleznete na www.elite-solar.com

KONTAKT: Rory Wang, wangborong@elite-solar.com

 

Hradec Králové nabídne mladým lidem 42 startovacích bytů, přidělí je losováním

ilustrační snímek

Radnice Hradce Králové nabídne mladým lidem 42 takzvaných startovacích bytů. Nájemníky vybere veřejným losováním 25. března, řekl náměstek primátorky pro...

25. ledna 2026  7:50,  aktualizováno  7:50

