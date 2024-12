Společnost EliTe Solar zahájila v Egyptě projekt výroby solárních článků a modulů o kapacitě 5GWs cílem podpořit regionální energetické cíle

Na slavnostním ceremoniálu se sešli významní hosté, včetně Waleida Gamala Eldiena, předsedy Ekonomické zóny Suezského průplavu Egyptské arabské republiky; Ouyanga Xiaominga, prvního tajemníka čínského velvyslanectví v Egyptě; Li Daixina, předsedy představenstva společnosti China-Africa TEDA Investment Co., Ltd.; a Liu Jingqia, předsedy představenstva společnosti EliTe Solar. Účelem setkání byla vzájemná výměna informací a diskuze o perspektivách rozvoje projektu do budoucna.

„Zahájení tohoto projektu představuje významný milník v rozvoji egyptského solárního průmyslu," prohlásil Waleid Gamal Eldien, předseda egyptského Úřadu pro zvláštní ekonomickou zónu. „Zavedením pokročilých technologií výroby solárních panelů a optimalizací místních dodavatelských řetězců tato iniciativa zvýší celkové standardy výroby v Egyptě. Pokročilé solární technologie a manažerské zkušenosti společnosti EliTe Solar dále posílí naše globální postavení v solárním průmyslu."

Tento projekt přináší do Egypta vyspělé technologie výroby v oblasti energetiky, podporuje místní dodavatelský řetězec solárního průmyslu a posiluje exportní schopnosti Egypta a jeho globální vliv na solárním trhu. Dodává místní ekonomice nový impuls a působí jako klíčová hnací síla při podpoře egyptského cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie do roku 2030 dosáhnout 42% podílu čisté energie na celkové energetické produkci.

„Tento projekt nejen posiluje egyptský solární průmysl, ale také staví zemi do pozice klíčového centra solární výroby na Blízkém východě a v severní Africe (MENA). Zvyšuje schopnosti dodavatelského řetězce a zároveň poskytuje zásadní podporu globálnímu růstu obnovitelných zdrojů energie," uvedl Li Daixin, předseda představenstva společnosti China-Africa TEDA Investment Co., Ltd.

Vzhledem k nedávnému nedostatku elektřiny a výpadkům proudu, které v tomto roce postihly Egypt, a upozornily tak na vysoké budoucí nároky na elektřinu, je naléhavě nutné vytvořit diverzifikovanou energetickou infrastrukturu, která zajistí energetickou nezávislost. Tento projekt tyto potřeby dokonale řeší tím, že poskytuje udržitelná řešení prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie. Po dokončení bude projekt vyrábět 500 milionů kWh ročně, ušetří přibližně 307 milionů tun klasického uhlí a vyrovná emise uhlíku odpovídající výsadbě 84 milionů stromů.

Liu Jingqi, předseda představenstva společnosti EliTe Solar, prohlásil: „Zahájení tohoto projektu v Egyptě je nejen důkazem našich odborných znalostí v oblasti technologických inovací a průmyslové integrace, ale také podtrhuje poslání společnosti EliTe Solar stát se lídrem globálního rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Společně s našimi partnery budujeme zelenější budoucnost a nastavujeme nová měřítka globální energetické transformace."

Od svého vzniku založila společnost EliTe Solar několik výrobních center v zemích, jako je Vietnam, Indonésie a Egypt, a upevnila tak svou mezinárodní průmyslovou přítomnost. Společnost EliTe Solar bude i nadále pokračovat v transformaci energetiky prostřednictvím vývozu vysoce kvalitních technologií a dále přispívat ke globálnímu udržitelnému rozvoji.

O společnosti EliTe Solar

Společnost EliTe Solar byla založena v roce 2005 a jejím cílem je stát se předním světovým dodavatelem fotovoltaických systémů prostřednictvím zlepšování zákaznických služeb, podpory úspěchu zákazníků a zvyšování ziskovosti. Za dobu své existence společnost EliTe Solar prokázala zkušenosti s dodávkami více než 10 GW solárních modulů po celém světě. Společnost poskytuje inteligentní solární řešení pro veřejné služby, komerční a průmyslové zákazníky i domácnosti po celém světě. Její přístup se soustředí na optimalizaci vyrovnaných nákladů na energii (LCOE) s cílem maximalizovat hodnotu a zároveň minimalizovat rizika, což našim zákazníkům umožňuje získat konkurenční výhodu na globálním trhu. Díky silné značce a rozsáhlým výrobním kapacitám vybudovala společnost EliTe Solar plně integrovaný obchodní model – od křemíkových destiček a článků až po moduly –, který rozvíjí vertikální integraci ve fotovoltaickém průmyslu. Více informací o naší nabídce naleznete na stránkách www.elite-solar.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2585975/1___group_photo.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2585976/2___leader_closeup.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2585977/3___guest_seats.jpg

