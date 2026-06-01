Společnost EngineAI otevřela základnu inteligentní výroby v Šen-čenu; první série humanoidních robotů T800 sjela z výrobní linky a začíná se sériově dodávat

Autor:
  15:22
Sledovat Metro na Googlu
Šen-čen (Čína) 1. června 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - Společnost EngineAI Robotics, inovátor v oblasti humanoidních robotů, oznámila oficiální spuštění inteligentní výrobní základny EngineAI (Chung-chua-ling, Šen-čen) spolu s uvedením první řady svých vlajkových lodí, humanoidních robotů T800 v plné velikosti. Tento milník znamená rozhodující vstup společnosti do nové fáze s kapacitou dodávek 10.000 kusů.

Závod v Šen-čenu o rozloze přibližně 12.000 metrů čtverečních se vyznačuje integrovaným výrobním procesem s uzavřeným okruhem, který pokrývá vše od kontroly příchozích materiálů a testování montáže komponentů až po finální montáž, testování na konci linky, hromadnou expedici a poprodejní údržbu. Díky tomuto efektivnímu uspořádání může z výrobní linky sjíždět nový humanoidní robot každých 15 minut.

„Od našeho prvního zkušebního stroje v roce 2024 přes malosériovou výrobu stovek jednotek PM01 v roce 2025 až po současný kvalitativní skok směrem k dodávkové kapacitě 10.000 kusů vstupujeme do nové fáze industrializace a komercializace," uvedl pan Zhao Tongyang, zakladatel a generální ředitel společnosti EngineAI. „Vybudováním výrobního systému zaměřeného na kvalitu, efektivitu a inteligentní výrobu jsme urychlili naši cestu od pilotní výroby k hromadné výrobě a od nuly k velkému měřítku."

Čtyři strategické pilíře pro nekompromisní kvalitu

S využitím svých komplexních nezávislých kapacit v oblasti výzkumu a vývoje vytvořila společnost EngineAI přísný rámec zajištění kvality založený na čtyřech strategických pilířích:

  • Kontrola kvality dodavatelského řetězce: Všechny komponenty, od integrovaných spojů po kompletní sestavy, splňují přísné normy, aby se zajistilo, že do výrobního toku vstupují pouze kvalifikované díly.
  • Pokročilé výrobní procesy: Automatizovaná zařízení pro upínání, lepení a laserové svařování zvýšila efektivitu výroby o 40 % při zachování přísné standardizace procesů.
  • Modernizace inteligentní výroby: Komplexní digitální systém řízení umožňuje sledovatelnost v celém řetězci, díky čemuž má každá součástka a hotový robot jedinečnou identitu výroby, kterou lze sledovat v celém hodnotovém řetězci.
  • Přísné testování a validace: Každý robot musí před dodáním projít 79 komplexními kontrolami kvality a 46 simulacemi provozních podmínek, což zajišťuje konzistentní vysoký výkon a stabilitu u každého kusu.

Rozložení kapacit na podporu globální expanze mezi regiony

„Vzhledem k tomu, že se naše síť inteligentní výroby rozšiřuje v Šen-čenu, Che-nanu a dalších oblastech, budou tato zařízení spolupracovat, aby lépe rozdělovala kapacity a rychleji reagovala na potřeby trhu, čímž vytvoří efektivnější základ pro budoucí globální růst," uvedl pan Ren Guowen, spoluzakladatel společnosti EngineAI.

O společnosti EngineAI

Společnost EngineAI, založená v říjnu 2023, je inovátorem v oblasti univerzální zabudované inteligence. Její hlavní tým tvoří odborníci z předních světových univerzit, kteří kombinují silné vědecké znalosti s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti inženýrství. Společnost dosáhla plného interního vývoje v oblasti klíčových robotických komponent, algoritmů řízení pohybu a technologií zabudované umělé inteligence. Její produktové portfolio pokrývá řadu aplikačních scénářů, včetně modelu SA01, který byl navržen tak, aby zpřístupnil pokročilou robotiku; modelu SE01, který jako jeden z prvních na světě předvedl schopnost chůze podobné lidské; modelu PM01, který jako první humanoidní robot na světě předvedl salto vpřed; a modelu T800, který je určen pro vysoce dynamická a náročná provozní prostředí.

V době, kdy se humanoidní robotika přesouvá z výzkumu do reálného nasazení, spolupracuje společnost EngineAI s partnery z oblasti komerčních služeb, vzdělávání, vědeckého výzkumu a průmyslové výroby s cílem urychlit její široké zavádění. Společnost se zavázala k rozvoji „ztělesněné inteligence" prostřednictvím neustálých inovací a poskytování praktických robotických řešení, která pomáhají utvářet budoucnost práce a průmyslu.

Další informace o společnosti EngineAI naleznete na stránkách https://en.engineai.com.cn/

 

Ins: engineairobot

Facebook: Engine Ai

X: EngineAI

YouTube: Engineai Robot

Linkedin: EngineAI

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2989569/3.jpg 

https://mma.prnewswire.com/media/2989570/2.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/2989571/1.jpg

Video: https://www.youtube.com/watch?v=3VBK_jZmagU

 

Kontakt: pr@engineai.com.cn

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Centrum Prahy se o víkendu promění v obří pódium. Zdarma zahraje i Aneta Langerová

Festival Praha žije hudbou

Centrum Prahy se na konci května opět promění v jedno velké pódium. Festival pouličního umění Praha žije hudbou přinese zdarma téměř 200 koncertů a vystoupení, která obsadí ulice, náměstí i náplavky....

Opavské divadlo pomáhá studentům s přípravou k maturitě

ilustrační snímek

Slezské divadlo Opava pomáhá studentům s přípravou na maturitu uváděním titulů, které jsou součástí povinné četby. V nyní končící sezoně to je například Maryša...

1. června 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

Nemocnice Třebíč znovu požádala kraj o peníze, půjčí jí 120 milionů Kč

ilustrační snímek

Nemocnice Třebíč znovu požádala kraj o peníze, je ve ztrátě. Z krajského rozpočtu zřejmě dostane zápůjčku 120 milionů korun. Kvůli ztrátovému hospodaření bude...

1. června 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Odpolední úklid v podání Pražských služeb.

vydáno 1. června 2026  16:21

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Holubi se dělí o trdelník.

vydáno 1. června 2026  16:21

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Široká ulice

Široká ulice

Úklid v podáním Pražských služeb v Židovském Městě.

vydáno 1. června 2026  16:21

Alternativní taxislužby jezdí v neoznačených vozech. Dají se poznat pouze podle žlutého kolečka nalepeném na čelním skle před spolujezdcem.Tyto vozy zastavují na nevhodných místech jako třeba u...

vydáno 1. června 2026  16:20

O přestavbě mlýna v Boršově na Českobudějovicku vznikne filmový dokument

ilustrační snímek

O přestavbě Žitného mlýna v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku začal vznikat dokument v režii Mikuláše Křena. Industriální budovy z roku 1884 proměnili...

1. června 2026  14:40,  aktualizováno  14:40

Noční požár v bytovém domě v Kroměříži si vyžádal evakuaci téměř 40 lidí

ilustrační snímek

Požár v bytovém domě v Kroměříži si v noci na dnešek vyžádal evakuaci téměř 40 lidí. Některé z nich zachraňovali hasiči po žebříku. Muž z bytu, ve kterém...

1. června 2026  14:30,  aktualizováno  14:30

Nakoupit a ihned si dát sushi: Tesco spouští čerstvou přípravu přímo na prodejně

1. června 2026  16:15

Tekutý poklad z Bečova je kompletní. Osm lahví se vrátilo z francouzského vinařství

Prezentace tekutého pokladu. Lahve vína objevené před čtyřiceti lety se dočkaly...

Bečovský tekutý poklad, lahve s vínem a koňakem, které byly před více než čtyřiceti lety objeveny v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, je opět kompletní. Z Francie se vrátila zpět domů...

1. června 2026  16:12

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Konec levných balíčků z Číny. Clo zdraží průměrnou objednávku o 70 %

1. června 2026  16:08

Co mohlo být za pádem kluzáku na silnici? Chyba pilota, nebo spěch před bouřkou

Detail kabiny havarovaného bezmotorového letadla, které v neděli odpoledne...

Chyba pilota při dokluzu na letiště, případně nezvládnutý manévr po náhlé změně počasí. To jsou teorie, s nimiž pracují vyšetřovatelé nedělního pádu větroně v havlíčkobrodské Lidické ulici. Pilot má...

1. června 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.