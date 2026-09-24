Společnost Envision Energy představuje mořskou větrnou turbínu EN-252/16.7, která nabízí vysoký výkon a spolehlivost v podmínkách silného větru

Model EN-252/16.7 vychází z osvědčené platformy Model Z společnosti Envision a z více než desetiletí zkušeností s vývojem a provozem větrných elektráren na moři. Platforma Model Z je v provozu od roku 2023 a poskytuje základ provozních dat a technických zkušeností pro příští generaci mořských turbín. Mezinárodní model EN-252/16.7 je přizpůsoben pro evropské podmínky pomocí vysoce výkonného rotoru a je vyvíjen na základě rozsáhlého ověřování na úrovni komponent i systémů. Turbína kombinuje vysokou výrobní kapacitu s vertikálně integrovanými technologiemi klíčových komponent, pokročilými bezpečnostními a síťovými funkcemi a monitorováním životního cyklu založeným na umělé inteligenci prostřednictvím systému Galileo společnosti Envision.
Christian Schrimpf, výkonný místopředseda pro mořskou větrnou energii ve společnosti Envision Energy, uvedl: „Další fáze rozvoje mořské větrné energie nespočívá pouze ve zvětšování velikosti turbín. Skutečná hodnota většího měřítka spočívá v tom, jak efektivně se promítá do vyšší výroby energie, větší spolehlivosti a lepší ekonomiky v průběhu celého životního cyklu projektu. S turbínou EN-252/16.7 spojujeme tyto schopnosti, abychom zákazníkům pomohli dlouhodobě získávat větší hodnotu z mořské větrné energie."
Vyšší výkon pro zvýšení návratnosti investic do projektu
S jmenovitým výkonem 16,7 MW a poměrem záběrové plochy k výkonu přibližně 2,99 m2 na kilowatt je model EN-252/16.7 navržen tak, aby zvýšil výrobu energie z mořských zdrojů s vysokou rychlostí větru. V případě mořské větrné farmy o výkonu v řádu gigawattů může tato turbína zajistit přibližně o 1–2 % vyšší roční výrobu energie a zároveň snížit počet turbín o zhruba 10 % ve srovnání s aktuálně dostupnými modely, což přispěje k odhadovanému snížení vyrovnaných nákladů na energii (LCOE) o 2–4 %, v závislosti na podmínkách dané lokality a konfiguraci projektu. Za vhodných místních podmínek lze výkon turbíny také zvýšit, což vytváří další potenciál ke snížení počtu turbín a investičních nákladů na projekt (CAPEX).
Osvědčená technika pro dlouhodobou spolehlivost
Model EN-252/16.7 je podložen rozsáhlou validací na úrovni komponentů i systémů provedenou ve vlastních testovacích zařízeních společnosti Envision. Testování zahrnuje zátěžové zkoušky hnacího ústrojí a více než 600 hodin vysoce zrychlených zkoušek životnosti hnacího ústrojí, což pomáhá odhalit limity komponentů a interakce systémů v náročných provozních podmínkách.
Spolehlivost je dále podpořena vertikálně integrovaným přístupem společnosti Envision k vývoji a výrobě klíčových komponent. Společnost nashromáždila zkušenosti s přibližně 12 000 převodovkami, 12 000 sadami hlavních ložisek, 25 000 sadami lopatek, 23 000 generátory a 28 000 měniči.
Bezpečnost a odolnost v extrémních podmínkách
Model EN-252/16.7 je navržen tak, aby zajistil bezpečný a odolný provoz v náročných podmínkách na moři, včetně extrémních větrných událostí, přičemž odolává průměrné extrémní rychlosti větru po dobu 10 minut až 58,5 m/s a třísekundovému poryvu, který se vyskytne jednou za 50 let, s rychlostí až 82 m/s. Bezpečnost je dále podpořena schopností integrace turbín se systémem akumulace energie. V kombinaci se systémem Envision BESS může tento systém poskytovat dlouhodobé záložní napájení pro kritická zařízení turbíny a bezpečnostní funkce v případě, že není k dispozici externí napájení ze sítě, a to včetně období před uvedením do provozu a za podmínek silných bouří nebo tajfunů.
Turbína dále zahrnuje řízení pro formování sítě, schopnost startu ze tmy a stabilní provoz za podmínek slabé sítě a poruch sítě. Schopnosti autonomního provozu dále podporují nepřetržité napájení kritických systémů turbíny v případě přerušení konvenční podpory sítě, čímž rozšiřují odolnost od ochrany před extrémním počasím až po elektrickou a provozní kontinuitu.
Optimalizace životního cyklu pomocí umělé inteligence
Model EN-252/16.7 zvyšuje spolehlivost provozu turbíny díky systému Galileo od společnosti Envision, který je založen na umělé inteligenci a podporuje včasnější detekci poruch a aktivnější údržbu po celou dobu životního cyklu turbíny. Systém Galileo, který je od roku 2020 komerčně nasazen u více než 20 000 turbín, využívá více než 30 funkčních modelů k monitorování hlavních komponent a kritických režimů poruch a poskytuje zprávy s včasným varováním s přibližně jednoměsíčním až šestiměsíčním předstihem v závislosti na různých podmínkách.
Včasnější detekce poruch umožňuje včasnější plánování údržby, což pomáhá snížit počet neplánovaných zásahů a provozní náklady (OPEX) v průběhu životního cyklu. Turbína je rovněž vybavena rozhraním pro umělou inteligenci, které podporuje budoucí aktualizace a neustálý rozvoj inteligentního provozu turbín.
KONTAKT: Ashley Lu, hongyan.lu@envision-energy.com, +86-18918782743
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59333.