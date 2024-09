Společnost Envision Energy spolupracuje se španělskou vládou a předními představiteli průmyslu na rozvoji integrovaného zeleného vodíkového průmyslového parku s nulovými čistými emisemi

• Společnost Envision spolupracuje se španělskou vládou a místními představiteli na rozvoji integrovaného zeleného vodíkového průmyslového parku s nulovými čistými emisemi, který má dekarbonizovat průmyslová odvětví, kde to jde obtížně.

Společnost Envision Energy ("Envision"), globální lídr v oblasti ekologických vodíkových technologií s nulovými čistými emisemi, která působí na pěti kontinentech, oznámila přelomovou investici do budoucnosti obnovitelné energie ve Španělsku.

Ve spolupráci se španělskou vládou a klíčovými představiteli španělského a evropského průmyslu a finančnictví vybuduje společnost Envision první integrovaný zelený vodíkový průmyslový park s nulovými čistými emisemi v Evropě. Bude při výrobě zeleného vodíku zajišťovat konstrukční, výzkumné, výrobní i servisní funkce, včetně elektrolýzy, jednotky pro separaci vzduchu (ASU), syntézy čpavku a kompletního modulového zařízení pro škálovatelnou výrobu zeleného čpavku. Přispěje tak k inovacím v oblasti obnovitelných zdrojů energie a k dekarbonizaci španělských průmyslových odvětví, u kterých je obtížné snížit emise.

Průmyslový park s nulovými čistými emisemi, který byl schválen v rámci memoranda o porozumění podepsaného během nedávné návštěvy španělského premiéra v Číně, významně urychlí plány Španělska na zavedení ekologického vodíku a významně ho posune směrem ke snížení emisí skleníkových plynů (GHG) o 23 % do roku 2030.

Společnost Envision rovněž zřídí špičkové centrum excelence pro ekologický vodík, čímž posílí svůj závazek vůči regionu i partnerům, kteří spolupracují na zavádění nejmodernějších řešení s nulovými čistými emisemi.

Nový nástroj na podporu cílů Španělska v oblasti obnovitelné energie a klimatu

Toto zařízení bude vyrábět vysokokapacitní elektrolyzér s protonovou výměnnou membránou, nízkotlaké a vysokotlaké alkalické elektrolyzéry - důležité pro proces elektrolýzy potřebný při výrobě ekologického vodíku - a další modulární zařízení.

Bude hrát klíčovou roli při zajišťování kapacity elektrolýzy o výkonu pěti gigawattů, což významně přispěje k dosažení cílů španělského vodíkového plánu, který počítá s výrobou jedenácti gigawattů do roku 2030. Díky počáteční investici společnosti Envision a jejích partnerů ve výši jedné miliardy USD se očekává vytvoření 1000 nových ekologických pracovních míst.

V návaznosti na celosvětový úspěch společnosti Envision, která je průkopníkem prvních průmyslových parků s nulovými čistými emisemi na světě, bude zařízení poháněno čistou energií z místních zdrojů, včetně biomasy, solární a větrné energie, a vytvoří tak plně ekologický a udržitelný průmyslový ekosystém.

Zahájení výstavby zařízení je naplánováno na první polovinu roku 2026, přičemž společnost Envision úzce spolupracuje se španělskou vládou na vytipování optimální lokality pro výstavbu na zelené louce. To představuje významný krok na cestě od projektu k výstavbě. Po dokončení bude objekt průmyslovým parkem s nulovými čistými emisemi certifikovaným společností Bureau Veritas.

Španělský premiér Pedro Sanchez dnes prohlásil: "Vaším novým závazkem investovat ve spolupráci s ostatními hráči v průmyslu miliardu dolarů a postavit ve Španělsku továrnu na elektrolyzéry dnes nepřispíváte pouze k naší ekonomice. Pomáháte nám tvořit budoucnost, budovat lepší svět."

Lei Zhang, zakladatel a předseda společnosti Envision Energyuvedl: "Španělsko má díky svým ideálním zdrojům, velikosti trhu a odborným znalostem dobré předpoklady stát se evropským lídrem v oblasti ekologického vodíku a společnost Envision se spolu s našimi partnery z oblasti technologií por nulové čisté emise těší, až se zapojí do zajišťování zelené energetické budoucnosti Španělska."

Centrum excelence na podporu důležitých inovací v hodnotovém řetězci zeleného vodíku

Průmyslový ekosystém země založený na ekologickém vodíku podpoří také Centrum excelence. Bude sloužit jako centrum pro budování místních dovedností a talentů, katalyzování inovací a přitahování partnerů z této oblasti v celém Španělsku. Integrací výroby energie z obnovitelných zdrojů, skladování energie a digitální technologie s nulovými čistými emisemi chce společnost Envision pomoci zajistit stálé dodávky čisté energie, snížit náklady na výrobu vodíku a prokázat komerční životaschopnost této "nové ropy" pro celosvětovou energetickou transformaci.

O společnosti Envision Energy

Envision Energy je přední světová společnost v oblasti ekologických technologií, která poskytuje řešení obnovitelných zdrojů energie pro podniky, vlády a instituce po celém světě. Společnost Envision Energy působí ve třech hlavních obchodních odvětvích – výroba a dodávka inteligentních větrných turbín, skladování energie a ekologická řešení na bázi vodíku. Ve spolupráci s dalšími společnostmi tak vytváří komplexní řešení pro transformaci energetiky.

Společnost Envision Energy získala několik ocenění za své výsledky v oblasti udržitelnosti, například zlatou medaili EcoVadis a hodnocení A od organizace CDP. Časopisem Fortune byla také zařazena na druhou příčku seznamu "Change the World" a časopis MIT Technology Review ji zařadil mezi první desítku nejinteligentnějších společností.

Společnost Envision Energy v současné době využívá možností své globální sítě výzkumných a vývojových center ve Spojených státech, Velké Británii, Francii, Německu, Dánsku, Číně a dalších zemích, díky kterým si udržuje svou pozici na samotné špici celosvětového vývoje ekologických technologií. Společnost Envision Energy se také připojila k iniciativě Science Based Targets (SBTi) a zavázala se, že v roce 2021 dosáhne cíle "Business Ambition for 1,5 °C". V roce 2022 dosáhla ve všech svých globálních provozech uhlíkové neutrality a do roku 2028 by měla uhlíkové neutrality dosáhnout v celém svém hodnotovém řetězci.

