Společnost epet mění svůj obchodní název na epet energie, a.s.

Změna názvu reflektuje více než dvacetiletou historii společnosti na českém trhu, její vývoj i posun směrem ke koncovým zákazníkům. Zároveň sjednocuje dlouhodobě používanou značku epet s oficiálním obchodním názvem společnosti a činí jej srozumitelnějším pro zákazníky. Společnost se značkou pracuje již delší dobu v marketingu a reklamních kampaních. Zatímco původní název mohl působit nejednotně a pro zákazníky méně srozumitelně, přechod na název epet energie, a.s., podpoří konzistentní komunikaci napříč všemi kanály a posílí jasnou identifikaci společnosti, která se dlouhodobě zaměřuje na zjednodušování a zvyšování srozumitelnosti energetiky, rozvoj digitálních služeb a zlepšování zákaznické zkušenosti. V posledních letech navíc investuje do moderních nástrojů, které klientům usnadňují orientaci v nabídce energií i online sjednávání smluv, včetně využití prvků umělé inteligence.
Název epet není zkratkou v pravém slova smyslu, vznikl historicky z původního názvu EP ENERGY TRADING a postupně se z něj stalo samostatně vnímané obchodní jméno a značka, kterou společnost dlouhodobě používá směrem k zákazníkům. Nový název epet energie, a.s., tak spojuje tuto zavedenou značku s jasným vymezením oboru, ve kterém společnost působí. „Změna názvu je přirozeným krokem, který lépe vystihuje to, kým dnes jsme – českým dodavatelem energií pro domácnosti i firmy. Chceme, aby to bylo jasně čitelné i v našem názvu. Pro naše zákazníky se ale nemění vůbec nic – nadále jim budeme dodávat elektřinu a plyn za stabilních a cenově atraktivních podmínek a se stejným důrazem na jednoduchost a srozumitelnost,“ říká Petr Švec, generální ředitel společnosti. Změna obchodního názvu se nijak nedotkne stávajících smluv ani obchodních vztahů. Dodávky energií, ceny i podmínky zůstávají beze změny.
Společnost si od svého vzniku v roce 2005 prošla významným vývojem – z dodavatele zaměřeného primárně na velkoodběratele se postupně transformovala v jednoho z největších alternativních dodavatelů energií co do objemu v ČR a dnes dodává elektřinu a plyn více než 180 tisícům zákazníků z řad domácností i firem. Na proměnu společnosti vzpomíná i člen představenstva Ladislav Sladký, který stál u jejího vzniku: „Na začátku jsme se soustředili především na podporu obchodních partnerů skupiny v oblasti dodávek energií. Trh tehdy fungoval jinak a byl stabilnější. Postupem času jsme ale stále více cítili potřebu nabídnout naše zkušenosti a férový přístup i koncovým zákazníkům. Původní název EP ENERGY TRADING, a.s., je pro ně obtížně srozumitelný, proto dává jeho změna jasný smysl.“
O společnosti epet
Společnost epet je dodavatelem elektřiny a zemního plynu od roku 2005. V roce 2021 se pod epet začlenila společnost Dobrá Energie s.r.o., a z hlediska dodaného objemu energií tak vznikl největší alternativní dodavatel, který zajišťuje plyn a elektřinu pro více než 180 tisíc odběrných míst. Společnost epet je součástí Energetického a průmyslového holdingu, silné energetické společnosti, jejímž většinovým vlastníkem je Daniel Křetínský.
Zdroj: epet