Společnost epet opět zlevňuje a zveřejnila nové akviziční ceníky pro domácnosti i firmy. Nabízí fixace na jeden až tři roky

Společnost epet, dodavatel elektřiny a plynu, opět zlevňuje ceny za dodávky elektřiny. Na konci července zveřejnila nové akviziční ceníky elektřiny pro zákazníky z řad domácností i velkoodběru. Za nižší ceny mohou elektřinu oba segmenty odebírat s fixací na jeden, dva, či tři roky. Noví zákazníci z řad domácností s dvouletou fixací mohou elektřinu odebírat již za 2499 Kč / MWh bez DPH.
S účinností od 22. 7. 2025 zavedla společnost epet nové akviziční ceníky na dodávky elektřiny. Za nové, nižší ceny mohou nyní zákazníci z řad domácností i firem odebírat elektřinu s roční, dvouletou, či tříletou fixací. Termín zahájení dodávek elektřiny je u domácností do 1. 6. 2026 včetně.
Noví zákazníci mohou s aktuálními cenami s dvouletou fixací elektřinu odebírat již za 2449 Kč / MWh bez DPH v produktové řadě FIX 24 varianta 7_2025. Podle veřejně dostupných údajů patří tato nabídka k nejvýhodnějším na trhu. Také cena za odběr s roční fixací stanovená na 2699 Kč / MWh bez DPH, v produktové řadě FIX 12 varianta 7_2025, se řadí mezi cenově nejatraktivnější.
„V rámci naší dlouhodobé strategie, tedy nakupovat energie ve správný čas a za co nejvýhodnějších podmínek se nám dále daří a také díky tomu teď můžeme znovu nabídnout zákazníkům fixované produkty za opravdu atraktivní ceny. Věříme, že jim tím ještě před začátkem letošní topné sezóny pomůžeme přinést jistotu a klid v plánování výdajů na energie. Stabilita a férové podmínky pro všechny naše nové i stávající zákazníky jsou pro nás na prvním místě a jsme rádi, že můžeme opět přenést výhody z aktuálního dění na trhu směrem k domácnostem i firmám,“ komentuje nové ceny Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet, která dodává elektřinu a plyn již 19 let a je jedničkou mezi alternativními dodavateli v objemu dodané energie.
Přesné ceny pro jednotlivé segmenty, distribuční sazby a pásma zákazníci najdou v nových cenících elektřiny a plynu na webových stránkách společnosti epet.cz, nebo zde:
Domácnost
Produktová řada FIX 12 varianta 7_2025
· Ceník pro distribuční území ČEZ
· Ceník pro distribuční území EG.D
· Ceník pro distribuční území PRE
Produktová řada FIX 24 varianta 7_2025
· Ceník pro distribuční území ČEZ
· Ceník pro distribuční území EG.D
· Ceník pro distribuční území PRE
Produktová řada FIX 36 varianta 7_2025
· Ceník pro distribuční území ČEZ
· Ceník pro distribuční území EG.D
· Ceník pro distribuční území PRE
O společnosti epet
Společnost epet je stabilním dodavatelem elektřiny a zemního plynu od roku 2005. V roce 2021 se pod epet začlenila společnost Dobrá Energie s.r.o., a z hlediska dodaného objemu energií tak vznikl největší alternativní dodavatel, který zajišťuje plyn a elektřinu pro téměř 170 tisíc odběrných míst. Společnost epet je součástí Energetického a průmyslového holdingu, silné energetické společnosti, jejímž většinovým vlastníkem je Daniel Křetínský.
Zdroj: epet