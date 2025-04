Společnost epet představuje nové akviziční ceníky. V jejich rámci nabízí novým zákazníkům plyn i elektřinu s fixací na 3 roky a garanci klesající ceny

8:05

Praha 11. dubna 2025 (PROTEXT) - Společnost epet nabízí nové akviziční ceníky na plyn i elektřinu s tříletou fixací. Reaguje tak na rostoucí poptávku českých spotřebitelů. Ceny za dodávky komodit budou navíc po dobu fixace dle předem zasmluvněných podmínek klesat. Elektřinu mohou nyní noví zákazníci společnosti do roku 2026 včetně odebírat již od 2649 Kč bez DPH. V roce 2028 pak za 2399 Kč bez DPH. Cena za odběr plynu se do konce roku 2026 pohybuje od 1149 Kč bez DPH, v roce 2028 klesne až na 999 Kč bez DPH. Nabídka platí od konce března 2025. Podmínkou sjednání smlouvy je zahájení odběru do 1. 1. 2026 včetně.