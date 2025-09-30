Společnost epet slaví 20 let na trhu: zákazníkům nabízí levnější elektřinu a plyn s unikátní možností sjednání online na svém novém webu. Zákazník zvládne změnu dodavatele sám a rychleji.

Praha 30. září 2025 (PROTEXT) - Společnost epet opět zlevňuje ceny za dodávky elektřiny a plynu. Na začátku září zveřejnila nové akviziční ceníky pro zákazníky z řad domácností i maloodběru. Obě skupiny mohou nyní odebírat energie za výhodnější ceny s dvouletou fixací. Noví zákazníci z řad domácností mohou sjednat elektřinu již za 2 366 Kč / MWh bez DPH, plyn pak za 937 Kč / MWh bez DPH. Výjimečné ceny je možné sjednat online na novém webu, který disponuje novou funkcionalitou a ta většinu údajů přečte z posledního vyúčtování a vepíše je do smlouvy. Následně je možné po kontrole smlouvu rovnou podepsat.

S platností od 2. 9. 2025 zavedla společnost epet nové akviziční i retenční ceníky dodávek elektřiny a plynu. Za nové, nižší ceny mohou nyní zákazníci z řad domácností i firem odebírat elektřinu a plyn s dvouletou fixací. Zahájení dodávek pro domácnosti je možné až do 1. 7. 2026 včetně.

Noví zákazníci mohou s aktuálními cenami s dvouletou fixací elektřinu odebírat již za 2 366 Kč / MWh bez DPH v produktové řadě FIX 24 varianta SPOLU20. Podle veřejně dostupných údajů jde aktuálně o nejvýhodnější nabídku na trhu. Cena plynu pro nové i stávající zákazníky v produktové řadě TOP 24 + CO2 varianta SPOLU20 pak lze odebírat již za 937 Kč / MWh bez DPH.

„Díky naší dlouhodobé nákupní strategii se nám podařilo zajistit výhodné podmínky a zákazníkům tak nabízíme fixované produkty za atraktivní ceny. Se začátkem topné sezóny je navíc vzhledem k vývoji na burze ideální čas zafixovat si cenu energií a získat tak jistotu a pohodlí do budoucna. Aktuální situaci na trhu vnímáme jako příležitost, která se nemusí opakovat, protože v dlouhodobém horizontu ceny energií dle dostupných prognóz spíše porostou. O to víc jsme rádi, že dění na trhu můžeme využít ve prospěch našich zákazníků. Letos slavíme 20 let na tuzemském trhu a symbolicky proto přinášíme nové ceníky SPOLU20, kterými chceme domácnostem i firmám zajistit jistotu a férové podmínky i do dalších let,“ dodává k novým ceníkům Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet, která letos oslaví 20 let na českém trhu a je jedničkou mezi alternativními dodavateli v objemu dodané energie.

Kromě nových ceníků společnost epet v tomto měsíci spustila také zcela nový web. Oproti předešlému nový web více odpovídá potřebám dnešního online světa. Je rychlejší, intuitivnější, a také víc reflektuje užívání mobilu při řešení denních potřeb. Největší novinkou v rámci webu je vylepšený formulář pro sjednání smlouvy online. „V minulosti jsme hledali různé nástroje, jak pomoci při online sjednávání smlouvy novým zákazníkům, ale pokaždé to ztroskotalo na tom, že spotřebitelé jenom těžko hledali ve vyúčtováních informace nezbytné pro změnu dodavatele, a tak se zbytečně vzdávali lepších nabídek. Tady jsme změnili vše. Náš formulář na novém webu nabízí možnost nahrání faktury, ještě předtím, než jej začnete vyplňovat.

Z dokumentu si vše ve vteřinách přečte, doplní data a vás poptá jenom o údaje, které ve vyúčtování nejsou. Což jsou ve většině případů pouze vaše jedinečné údaje a číslo účtu, kam budete chtít posílat přeplatek. Reálně jste tak schopni sjednat si novou smlouvu do pěti minut vč. kontroly dokumentu a podpisu smlouvy,“ říká Roman Šmíd a doplňuje.: „Již dlouho jsme jedničkou na trhu mezi alternativními dodavateli v objemu dodané energie. Povinností lídra je ukazovat směr. Nebojíme se této role, jsme stabilní dodavatel již 20 let a chceme jít příkladem a pomáhat zákazníkům nejenom při sjednávání smluv. Chceme zjednodušovat energetiku tak, aby sloužila klientům, ne naopak.“

Přesné ceny pro jednotlivé segmenty, distribuční sazby a pásma zákazníci najdou v nových cenících elektřiny a plynu na webových stránkách společnosti epet.cz, nebo zde: Ceníky plynu a Ceníky elektřiny

 

Ceníky elektřiny

Domácnosti

Produktová řada FIX 24 varianta SPOLU20

· Ceník pro distribuční území ČEZ

· Ceník pro distribuční území EG. D

· Ceník pro distribuční území PRE

 

Firmy

Produktová řada FIX 24 varianta SPOLU20

· Ceník pro distribuční území ČEZ

· Ceník pro distribuční území EG. D

· Ceník pro distribuční území PRE

 

Ceníky plynu

Domácnosti

Produktová řada TOP 24 + CO2 varianta SPOLU20

· Ceník pro distribuční území Gas (EG.D)

· Ceník pro distribuční území GasNet 

· Ceník pro distribuční území PPD

 

Firmy

Produktová řada TOP 24 + CO2 varianta SPOLU20

. Ceník pro distribuční území Gas (EG.D)

· Ceník pro distribuční území GasNet 

· Ceník pro distribuční území PPD

 

O společnosti epet

Společnost epet je stabilním dodavatelem elektřiny a zemního plynu od roku 2005. V roce 2021 se pod epet začlenila společnost Dobrá Energie s.r.o., a z hlediska dodaného objemu energií tak vznikl největší alternativní dodavatel, který zajišťuje plyn a elektřinu pro více než 170 tisíc odběrných míst. Společnost epet je součástí Energetického a průmyslového holdingu, silné energetické společnosti, jejímž většinovým vlastníkem je Daniel Křetínský.

 

 

 

