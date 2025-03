Společnost epet zavádí nové ceníky plynu a elektřiny. Zákazníci z řad domácností i maloodběru mohou nyní opět plyn a elektřinu odebírat za výhodnější ceny s fixací i na dva roky

S platností od 12. března zavedla společnost epet nové ceníkové ceny dodávek plynu. Plyn mohou nyní domácnosti od společnosti epet s dvouletou fixací odebírat za 1 148 Kč Wh bez DPH v produktové řadě TOP24 + CO2 – varianta 3/2025. Zároveň epet v březnu aktualizoval i ceníky elektřiny. Pro domácnosti je nyní aktuální cena elektřiny s dvouletou fixací na úrovni 2 700 Kč/MWh bez DPH v produktové řadě FIX 24 – varianta 3/2025. Nové ceníky vydala společnost také s možností roční fixace a jsou k dispozici jak pro domácnosti, tak i pro zákazníky ze segmentu maloodběru. Podle veřejně dostupných údajů patří tyto nabídky k nejvýhodnějším na trhu.

„Dodavatelé energií v posledních měsících bojují s nabídkami na delší časové období, neboť je v plánování omezuje neexistující legislativa pro rok 2027. Zákazník má právo znát maximální cenu i pro toto období, pokud jí má zafixovanou. Nyní i my můžeme našim klientům garantovat cenu za nejlepších možných podmínek také pro delší období, i když stát pro toto řešení zatím nemá odpověď. Pořád tedy platí, že fixace na dva roky je při aktuálních cenách i ekonomicko-politické situaci na trhu stále nejlepším řešením,“ komentuje nové ceny Roman Šmíd, obchodní ředitel společnosti epet, která dodává elektřinu a plyn již 19 let a je jedničkou mezi alternativními dodavateli v objemu dodané energie. „Máme radost, že můžeme našim zákazníkům opět nabídnout výhodnější ceny elektřiny i plynu. Uvědomujeme si, jak důležité je pro domácnosti mít v dnešní době stabilní a dostupné ceny energií, a proto nás těší, že můžeme výsledky naší efektivní nákupní strategie promítnout do našich ceníků,“ dodává.

Přesné ceny pro jednotlivé segmenty, distribuční sazby a pásma zákazníci najdou v nových cenících elektřiny a plynu na webových stránkách společnosti epet.cz, nebo zde:

Plyn

Domácnost – Produktová řada TOP 24, varianta 3/2025

Elektřina

Domácnost – Produktová řada FIX 24, varianta BŘEZEN 2025

O společnosti epet

Společnost epet je stabilním dodavatelem elektřiny a zemního plynu od roku 2005. V roce 2021 se pod epet začlenila společnost Dobrá Energie s.r.o., a z hlediska dodaného objemu energií tak vznikl největší alternativní dodavatel, který zajišťuje plyn a elektřinu pro téměř 170 tisíc odběrných míst. Společnost epet je součástí Energetického a průmyslového holdingu, silné energetické společnosti, jejímž většinovým vlastníkem je Daniel Křetínský.