Společnost Eton Solutions představila svůj nový produkt EtonGPT™, první platformu generativní AI pro správu rodinného majetku na světě

Společnost Eton Solutions, lídr v oblasti komplexních ERP systémů pro správu rodinného majetku, oznámila uvedení produktu EtonGPT™, celosvětově vůbec prvního modulu generativní umělé inteligence pro správu rodinného majetku. EtonGPT™ kombinuje výkonné transakční funkce ERP platformy společnosti Eton Solution s vyspělými funkcemi konverzační umělé inteligence.

Společnost Eton Solutions umožní využívat výhod řešení EtonGPT™ většině ze 750 rodin na platformě AtlasFive®. Řešení bude k dispozici výhradně uživatelům platformy AtlasFive®, kterým umožní zvýšení produktivity správy rodinného majetku.

Aby toho produkt EtonGPT™ dosáhl, nabídne těmto uživatelům bezproblémovou integraci dat uložených v dokumentech s transakčními údaji v systému AtlasFive®. To jim pomůže zefektivnit procesy a v důsledku povede ke zvýšení produktivity. Někteří z klientů společnosti Eton Solutions, včetně společností Shade Tree Advisors (USA), Todd Family Office (Nový Zéland) či Aglaia Family Office (Singapur), již měli možnost tuto novou platformu s podporou umělé inteligence využívat. Umožňuje jim přistupovat k informacím a provádět hloubkové analýzy jejich investičních a majetkových portfolií. EtonGPT™ slouží v rámci zabezpečené centralizované databáze cloudové ERP platformy AtlasFive® jako interní vyhledávací nástroj i jako nástroj pro extrakci dat.

Jedná se o platformu hybridní umělé inteligence, která v sobě spojuje ty nejlepší vlastnosti různých technologií umělé inteligence a je podpořena několika ohlášenými patenty. Využívá strojové učení, expertní obchodní pravidla založená na systémech i rozsáhlé jazykové modely, aby s jejich pomocí dosáhla bezkonkurenční přesnosti i kvalifikovanosti výsledků. Díky systémům extrakce, sumarizace, generování, inference a transformace dat, řízeným prostřednictvím umělé inteligence, pomáhá správcům rodinného majetku pracovat efektivněji a bezpečněji.

Satyen Patel, výkonný předseda představenstva společnosti Eton Solutions, k tomu řekl: „Naše řešení AtlasFive® představovalo první centralizovanou datovou platformu s integrovaným zpracováním strukturovaných dat pro účetní, investiční i daňové funkce. Spuštěním produktu EtonGPT™, prvního velkého jazykového modelu pro správu rodinného majetku na světě, využíváme možností nejmodernějších technologií a přetváříme podobu budoucnosti správy rodinného majetku po celém světě. Umělá inteligence je ve firmách nasazována stále častěji. Zatímco správa rodinného majetku do značné míry zůstala u manuálních procesů, integrace umělé inteligence bude pro tuto oblast představovat nebývalou změnu, díky níž bude možné zajistit její odolnost a připravenost na budoucnost."

„Díky řešení EtonGPT™ může nyní platforma AtlasFive® analyzovat a integrovat data ukrytá ve více než 250 typech dokumentů, jako jsou svěřenecké plány, dědické plány nebo partnerské smlouvy. Tato kombinace zpracování strukturovaných a nestrukturovaných dat nabízí správcům majetku možnost dvojnásobného až čtyřnásobného zvýšení provozní efektivity."

„Řešení EtonGPT™ nabídne základní platformu pro zahájení změn, které umožní správcům rodinného majetku posunout jejich význam na novou úroveň, posílit správu a řízení společností a poskytovat výrazné hodnoty vysoce postaveným a vysoce majetným osobám, pro které jsou určené."

Timothy C. Macherone, provozní ředitel společnosti Shade Tree Advisors LLC, prohlásil: „Nepochybuji o tom, že EtonGPT™ může představovat skutečně revoluční přínos. Při nasazení technologií na bázi umělé inteligence, které zahrnovalo využití technologie EtonGPT™ k automatizaci procesů organizace a uchovávání dokumentů, jsme snížili zapojení člověka až o 50 % a dosáhli našich cílů v oblasti přesnosti. Stejně tak vidíme nespočet příležitostí k tomu, jak využitím EtonGPT™ zefektivnit celou řadu vertikál, včetně výpočtu a účtování tržních cen soukromých investic, zaznamenávání informací o fakturách nebo shrnutí dokumentů pro plánování majetku."

Andrew Hull, výkonný ředitel společnosti Todd Family Office, řekl: „Umělá inteligence mění způsob, jakým v Todd Family Office pracujeme, a naše partnerství se společností Eton Solutions je velice přínosné. Setkali jsme se již s nutností nápravy chybných výsledků umělé inteligence, a obáváme se tak možného zneužití těchto zázračných technologií. Ve spolupráci se společností Eton Solutions prosazujeme zavádění rámce odpovědného využití umělé inteligence, jehož cílem je zpřístupnění veškerých možností umělé inteligence s důrazem na transparentnost, etiku a důvěru. Společně tak definujeme standardy budoucího využití umělé inteligence pro správce rodinného majetku."

Stephen Hunt, výkonný ředitel společnosti Aglaia Family Office Pte. Ltd., prohlásil: „Společnost Aglaia Family Office je hrdá na to, že je jedním z průkopníků zavádění automatizovaného a umělou inteligencí poháněného konsolidovaného portfoliového reportingu a analytických řešení v Asii. Neomezujeme se přitom pouze na automatizaci - zaměřujeme se také na odpovědné využití umělé inteligence a dbáme na to, aby její integrace do našich aktivit znamenala nejen navýšení efektivity, ale také posílení včasnosti a přesnosti. První úspěchy řešení EtonGPT jsou pro nás potvrzením toho, že jsme ve spolupráci se společností Eton Solutions vykročili po správné cestě."

S tím, jak jsou možnosti umělé inteligence stále více začleňovány do provozu moderních organizací, si společnost Eton Solutions uvědomuje, že k výzvám v oblasti kybernetické bezpečnosti, které dosud zahrnovaly tradiční hrozby jako phishing, malware či úniky dat, nyní přibývají rizika související s umělou inteligencí, jako jsou deepfakes, zneužití AI či algoritmická zaujatost. Za účelem snížení nebo zmírnění těchto rizik spolupracuje společnost Eton Solutions se zákaznickým poradním sborem na zavádění rámců, které pokrývají oblasti etiky, bezpečnosti, transparentnosti, důvěry i zabezpečení.

Systém EtonGPT™ je navržen tak, aby v podmínkách správy rodinného majetku poskytl robustní, bezpečné a etické prostředí.

Eton Solutions je společnost, která nabízí jak softwarovou ERP platformu (AtlasFive®), tak i další služby. Byla založena za účelem celosvětového řešení složitých problémů spojených s poskytováním služeb rodinám s velmi vysokým majetkem. Sídlí ve Spojených státech v areálu Research Triangle Park v Severní Karolíně a její mezinárodní ústředí je v Singapuru, kde se zaměřuje na trhy mimo Severní a Jižní Ameriku. Vlajkovým produktem společnosti Eton Solutions, vytvořeným vedoucími pracovníky správy rodinného majetku, je AtlasFive®. Naši integrovanou platformu, která holisticky agreguje a spravuje veškerá likvidní a alternativní investiční aktiva a data, výkaznictví a pracovní procesy kanceláře, využívají uživatelé ke správě rodinného majetku ve výši více než 936 miliard USD. Díky jedinému zdroji pravdivých informací je Eton Solutions spolehlivým společníkem správců rodinného majetku na cestě do budoucnosti, na které jim pomáhá maximalizovat efektivitu a minimalizovat chyby a rizika. Společnost Eton Solutions zaznamenala od svého založení více než 100% složenou roční míru růstu.

