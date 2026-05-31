Společnost ExaGrid byla již sedmým rokem v řadě vyhlášena „Společností roku“

O vítězích cen Network Computing Awards rozhoduje veřejné hlasování. Ocenění za rok 2026 znamenají pro společnost ExaGrid osmý rok v řadě, kdy zvítězila v soutěži Network Computing Awards, a sedmý rok v řadě, kdy získala ocenění Společnost roku. Společnost ExaGrid byla porotou oceněna jako „Produkt roku testovaný na zkušební lavici“ po nezávislém testování produktu ExaGrid Tiered Backup Storage SSD a HDD s funkcí Retention Time-Lock pro obnovu po útoku ransomwaru založenou na umělé inteligenci.
Společnost ExaGrid si i nadále získává uznání za své vrstvené záložní úložiště a v roce 2026 dosud získala sedm ocenění v oboru, včetně:
• Ocenění StorageNewsletter – Cena za sekundární úložiště
• Ocenění Data Breakthrough – Řešení pro zálohování dat roku
• Ocenění Network Computing – Produkt roku pro obnovu po útoku ransomwaru v izolovaném prostředí
• Ocenění Network Computing – Produkt roku testovaný na zkušební lavici
• Ocenění Network Computing – Společnost roku
• Network Computing Awards – Produkt roku v oblasti ochrany dat
• Network Computing Awards – Produkt roku v oblasti úložišť
„Gratulujeme všem vítězům cen Network Computing Awards 2026 a děkujeme všem, kteří pro nás hlasovali. Jsme vděční našim partnerům a zákazníkům za jejich podporu,“ řekl Bill Andrews, prezident a generální ředitel společnosti ExaGrid. „Je nám ctí, že naše vrstvené záložní úložiště bylo i letos oceněno cenou Produkt roku pro obnovu po útoku ransomwaru v izolovaném prostředí, protože jsme naše řešení AI-Powered Retention Time-Lock pro obnovu po útoku ransomwaru rozšířili o funkce Auto Detect & Guard, a to kromě vrstveného izolovaného prostředí, odloženého mazání a neměnných datových objektů. Zvláště nás těší, že jsme již posedmé získali ocenění Společnost roku a také ocenění Bench-Tested Product of the Year na základě recenze našich nejnovějších modelů zařízení. Pokračujeme v inovacích, abychom organizacím nabídli nejlepší zálohovací úložiště v oboru, a jsme vděční za toto uznání.“Produkt roku testovaný na zkušební lavic na základě recenze našich nejnovějších modelů zařízení. Pokračujeme v inovacích, abychom organizacím nabídli nejlepší zálohovací úložiště v oboru, a jsme vděční za toto uznání.“
O společnosti ExaGrid
Společnost ExaGrid poskytuje vrstvené zálohovací úložiště s jedinečnou přistávací zónou („Landing Zone“) s diskovou vyrovnávací pamětí, úložištěm pro dlouhodobé uchovávání dat, škálovatelnou architekturou a komplexními bezpečnostními funkcemi, včetně AI-Powered Retention Time-Lock pro obnovu po útoku ransomwaru. Řešení „Landing Zone“ společnosti ExaGrid umožňuje nejrychlejší zálohy, obnovení a okamžité zotavení virtuálních počítačů. Vrstva úložiště nabízí nejnižší náklady na dlouhodobé uchovávání dat. Škálovatelná architektura společnosti ExaGrid zahrnuje plnohodnotná zařízení a zajišťuje zálohovací okno s pevnou délkou při nárůstu dat, přičemž odpadají nákladné forkliftové aktualizace a zastarávání produktu. Společnost ExaGrid nabízí jediný dvouvrstvý přístup k ukládání záloh s nesíťovou vrstvou, zpožděným odstraňováním a neměnnými objekty pro obnovu po útocích ransomwaru.
Společnost ExaGrid disponuje fyzickými prodejními a předprodejními systémovými inženýry v těchto zemích: Argentina, Austrálie, Benelux, Brazílie, Kanada, Chile, SNS, Kolumbie, Česká republika, Francie, Německo, Hongkong, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Mexiko, Skandinávie, Polsko, Portugalsko, Katar, Saúdská Arábie, Singapur, Jižní Afrika, Jižní Korea, Španělsko, Turecko, Spojené arabské emiráty, Velká Británie, Spojené státy a další regiony.
Navštivte nás na adrese exagrid.com nebo se s námi spojte na LinkedIn. Seznamte se s tím, co říkají naši zákazníci o vlastních zkušenostech s ExaGrid, a zjistěte, proč nyní tráví výrazně méně času zálohováním úložiště, v našich příbězích o úspěších zákazníků. Společnost ExaGrid je hrdá na své skóre +81 NPS!
ExaGrid je registrovaná ochranná známka společnosti ExaGrid Systems, Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
